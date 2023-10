Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers diep onder de indruk van Ramsey Nasr in Khalid & Sophie: ‘Kennen we ook de namen van hún dode baby’s?’

Ramsey Nasr heeft gisteravond op kijkers grote indruk gemaakt in talkshow Khalid & Sophie. De schrijver en acteur hield een voordracht over de oorlogssituatie Israël / Hamas.

Ramsey Nasr is een zoon van een Palestijnse vader en een Nederlandse moeder. Hij schreef een artikel over het lot van de Gazanen, dat in NRC verschijnt. Een ingekorte versie droeg hij in Khalid & Sophie voor. Qua sfeer een totale tegenstelling met vorige week, toen hij met zijn collega’s de Gouden Televizier-Ring mocht ontvangen voor de serie Oogappels.

Voordracht Ramsey Nasr in Khalid & Sophie

De tekst die Ramsey Nasr in Khalid & Sophie uitsprak, raakte velen. Op social media wordt de voordracht over Israël / Hamas / Palestina massaal gedeeld. Voor wie het heeft gemist:

„Alle gijzelaars, alle doden uit Israël en Europa, hebben hun namen gekregen. Hun familieleden en vrienden zijn gehoord, hier op tv, in de krant. Hun levens, dromen, idealen, zijn ons bekend, voor altijd. En ik vind dat terecht.

Wel heb ik een vraag. Hebben Palestijnse levens een zelfde waarde voor ons? Kennen wij ook de namen van hun dode baby’s, hun vernederde grootouders en vermoorde kinderen? Kennen wij hun individuele dromen, vrienden, schoolrapporten?

‘Palestijnen hebben nummers’

Palestijnse levens worden doorgaans per aantal genoemd. 48 doden. 1200 gewonden. Geen namen, maar nummers. En dit geeft aan hoe wij ons mededogen verdelen. Want ook Palestijnen worden levend verbrand. Ook Palestijnse dorpen kennen pogroms, uitgevoerd door Israëliërs. Palestijnse kinderen worden gemarteld, zitten jaren gevangen zonder aanklacht of hulp. En dit gebeurt van generatie op generatie, al 75 jaar. En misschien zijn we daardoor immuun geworden, zijn het voor ons geen mensen, het is verzameld leed. Houdt het dan nooit op?

Ook Palestijnen worden levend verbrand

Maar voor mij is het familie. En ook ik denk: houdt het dan nooit op? Alleen heb ik het over de blinde steun, aan een voor mij overduidelijk systeem van apartheid en etnische zuivering. Premier Rutte zei na de Hamas-aanslagen: ‘We hebben niet zo heel vaak meegemaakt dat dit conflict zich richt op heel gewone mensen.’ Kennelijk ziet hij Palestijnen niet als heel gewone mensen. Maar ze zijn er. Wij bestaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Kinderen Gaza depressief’

Het piepkleine Gaza telt 2,2 miljoen inwoners. Bijna de helft van hen is nog een kind. Van alle kinderen in Gaza is 80 procent gediagnosticeerd als depressief. Vragen wij ons ooit af wat zij dromen? Israël zegt tegen 2 miljoen wanhopige burgers dat ze in één dag allemaal naar het zuiden moeten gaan. Zo gezegd voor hun veiligheid. En daarna bombardeert Israël deze vluchtelingen in het zuiden. Israël geeft hele ziekenhuizen de tip te verkassen omdat het noorden zal worden weggevaagd.

Maar hoe? Hoe kunnen zieken en gewonden, gekluisterd aan medische apparatuur, weg uit de ziekenhuizen? Bejaarden, zieken, gehandicapten. De zwaksten. Zij blijven dus achter en gaan hun lot tegemoet.

Ramsey Nasr over ziekenhuis

Gisteravond aanschouwden wij zo’n lot. Een overvol ziekenhuis in Gaza-Stad werd getroffen. En ik bekeek de beelden, en ik zag een man, rondlopend met een plastic tasje. Hij hield het voor zich uit, boven de menigte, alsof het een kostbaar brood bevatte. Het was geen brood. In het doorschijnende tasje zaten de restjes vlees en botten van zijn kinderen. En ik ben gaan zitten, en ben gaan janken als een dier.

In het tasje zaten de restjes vlees en botten van zijn kinderen.

Er is iets mis met de menselijkheid. Die van onszelf, en van eenieder die toekijkt en niet ingrijpt. Eén wens heb ik nog, want dromen bestaan niet in deze hel. Dat iemand van de honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen, doden en gewonden de namen zal noteren en dan, avond na avond, hun familieleden zal interviewen op nationale televisie. Dit komt neer op talloze tv-uitzendingen. Het zou absurd zijn, maar wel eerlijk.”

De hele uitzending van Khalid & Sophie met Ramsey Nasr kijk je terug via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties