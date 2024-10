Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huis staat eens niet op instorten in Ik Vertrek, maar de relatie door ‘Yoga-Mirjam’ wel

Heel veel tv-kijkers zullen hebben uitgekeken naar het nieuwe seizoen van Ik Vertrek. Heerlijk weer, al die vergunningsrampen, veel te weinig bouwbudget en gekochte bouwvallen in plaats van dat pareltje van een buitenlands huis dat zo in de gedachten zat. Dat liep gisteravond even anders. Het huis bleek namelijk een pareltje, maar toch – gelukkig voor de kijkers, zou je zeggen – was er drama.

AVROTROS volgt sinds 2005 (!) Nederlands die hun heil zoeken in het buitenland. De familie Meiland was in 2007 het bekendste gezin. Tv-kijkers blijven er maar van smullen, zo ook gisteravond weer. Ik Vertrek trok zonder uitgesteld kijken ruim 1,1 miljoen belangstellenden, die misschien wel handenwrijvend op de bank klaar zaten. Alleen het Journaal van 20.00 uur scoorde beter.

Mirjam en Jack in Ik Vertrek naar Portugal

De handenwrijvers komen bij de start van het seizoen van Ik Vertrek eerst wat bedrogen uit. Mirjam (56) is yogadocent en ‘ayurvedisch massagetherapeut’ (het bestaat). In 2022 maakte zij een reis door Portugal en liep ze spontaan tegen haar droomwoning aan. Ze besloot direct „en zonder nadenken” een bod van een paar ton te doen, dat werd geaccepteerd. In de zomer van datzelfde jaar liep ze haar ex Jack (60) uit Hoorn, salesmanager bij een autobedrijf, opnieuw tegen het lijf. De liefde tussen de twee was herboren. In de streek Alentejo wil het stel een spiritueel centrum starten met yogaretraites, coaching, massages en kamerverhuur.

En geloof het of niet, alles gaat de eerste weken perfecto. Het huis blijkt nog net zo mooi als het eerst was. Mirjam roept zestien keer „I love it” en voelt direct „dat de woning haar omarmt”. Onder het pareltje in de zon blijkt zelfs eens niet eerder bekende ruimte te zitten, groot genoeg voor een complete yoga-zaal. Jack houdt van aanpakken en gaat voortvarend aan de slag met dat wat er nog verbouwd moet worden. En dat is niet zoveel. Krijgen we nou ‘een succesverhaal vanaf het eerste moment’ in Ik Vertrek? Iets waarover kijkers eerder al eens mopperden?

Toch drama in Ik Vertrek

Maar nee, er volgt toch drama. Waar Mirjam haar grote droom najaagt, springt Jack – wel met veel plezier – in het diepe. Maar plotseling stuit het Mirjam tegen de borst dat Jack er als het ware vandoor gaat met haar droomproject. De Noord-Hollander werkt zich een slag in de rondte, maar na een week of twee al, moet hij voor een break terug naar Hoorn. Het huis staat niet op instorten, maar de relatie wel.

Lekker rustig voor Jack, zou de Metro-verslaggever zeggen. Voor een yoga-docent is deze Mirjam namelijk nogal een overenthousiaste druktemaker. Op social media geven Ik Vertrek-kijkers daar een heel andere draai aan. Daar klinkt „egoïstisch mens”, „nare vrouw”, tot aan „narcistische theatrale stuiterheks”. Kijker Matthijs: „Ben mijn tv aan het uitroken met salie om haar negatieve energie kwijt te raken.”

‘Ik wil hier gezien en gehoord worden’

Mirjam legt in Ik Vertrek aan haar zoon uit wat er is gebeurd: „Deze droom ben ik alleen begonnen. En dan komt ineens Jack uit de hemel vallen. Als je verliefd bent, dan denk je niet meer aan ik, maar dan denk je aan samen.” Vervolgens, met veel ‘ik’ en ‘mijn’: „Maar ik merkte, toen ik de sleutel van m’n huis kreeg en de deur open deed, het huis als een warme deken over me heen viel. Ik voede meteen: dit is mijn huis en mijn droom. Ik heb hier keihard voor gewerkt, dit is wat ik in mijn leven bereikt heb. En ik wil hier gezien en gehoord worden. Dat begon een beetje te wringen.”

Het is duidelijk: Jack kon zijn gereedschap opruimen en terug naar zijn stadje aan het Markermeer. Wat vond ie daarvan? Tegen zijn dochter blijkt hij de schappelijke (en zachte) man: „Zij moet daar eerst haar ding doen en even niet met iemand om haar heen. Dat past niet bij haar.”

Hoe liep deze Ik Vertrek af?

Qua huis perfect natuurlijk, maar qua relatie: (nogmaals een) streep erdoor. Jack ging nog terug naar Portugal, maar zit weer in Hoorn. Amper op de bank neergeploft, ontving hij een berichtje: „Een mooi, liefdevol berichtje met als afsluiter dan we even rust moeten nemen in onze relatie. Dat heeft me heel veel pijn gedaan.”

Is die goede Jack nu eens uit z’n vel gesprongen? Heeft hij dikke facturen gestuurd voor al z’n werk? Welnee. Uitkijkend over de haven: „Ik had deze fase absoluut niet willen missen, ondanks de pijn en het verdriet. Daar ben ik Mirjam altijd dankbaar voor. Dat weet zij ook en ze zit in mijn hart.”

Wil je liever échte verbouwingsellende? Volgende week biedt Ik Vertrek de familie Kaldenberg, ook in Portugal. We beloven je een bouwval, een ellendige val waardoor een verbouwing niet vordert en ‘van het kastje naar de muur gestuurd worden’ bij de nodige vergunningen.

De eerste Ik Vertrek kun je terugkijken via NPO Start. De aflevering met de familie Kaldenberg is daar nu ook al te zien.

