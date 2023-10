Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Raoul Heertje oogst lof met Israël/Hamas-pleidooi: ‘Pijn is zo groot dat je pijn van de ander ontkent’

De situatie tussen Israël en Hamas, waarbij aan beide zijden veel (onschuldige) slachtoffers vallen, zit bij veel mensen continu in het hoofd. Er is veel verdriet, woede en onbegrip en hoe kan dat in zo’n situatie ook anders? Bij Khalid & Sophie ging het gisteravond over die situatie en pleitten Joris Luyendijk en Raoul Heertje voor meer begrip en minder polarisering. En daar oogsten ze beiden, maar in het bijzonder Heertje, veel lof mee.

Joris Luyendijk is voormalig Midden-Oostencorrespondent en was bij de talkshow aanwezig om de situatie in Israël te duiden, maar Raoul Heertje zat er eigenlijk vanwege een heel ander onderwerp. Hij is namelijk zwevende kiezer en gaat het land door om te kijken welke partij zijn stem verdient. Toch vindt het gesprek een weg naar de situatie in Israël, wat bij veel talkshows gebeurt. Heertje spreekt emotioneel over de gebeurtenissen en zijn stem breekt zo nu en dan ook. Op social media zijn kijkers vol lof.

Raoul Heertje bij Khalid & Sophie: ‘Het is precies dezelfde pijn’

Heertje: „De pijn, jouw eigen pijn, is zo groot, dat je de pijn van een ander mag ontkennen. En dat doen alle kanten. Terwijl eigenlijk moet de pijn die jij voelt, de manier zijn om de pijn van de ander te begrijpen.” Wel benadrukt de schrijver en comedian dat zoiets voor hem „heel makkelijk om te zeggen” is. „Want ik zit gewoon hier en ik ben joods, maar dat betekent niet dat ik dan helemaal mee mag doen. Als je daar zit, of je nou in Gaza woont, of je bent familie of je hebt in die kibboetsen gezeten, is het allemaal veel heftiger.”

Ook vertelt hij het verhaal over twee vaders, een Palestijnse en een joodse, die hij ontmoette, die allebei een dochter verloren waren. De één was neergeschoten door een Israëlische soldaat toen ze uit een snoepwinkel kwam, de ander kwam op straat om bij een zelfmoordaanslag van Hamas. Heertje heeft het zichtbaar moeilijk als hij dit verhaal vertelt, maar hij zegt ook juist veel te hebben aan dit verhaal. „Zij hebben vervolgens gezegd, en dat is het enige hoopgevende dat ik weet: het maakt niet zoveel uit wat je er allemaal van vindt, en geschiedenis en alles, maar deze pijn die wij nu hebben, die gaat nooit meer weg en dat moet gewoon nooit iemand meer hebben.”

Terwijl hij dit vertelt, is het hoorbaar in zijn stem dat het hem emotioneel maakt. „Zij gaan op scholen met mensen praten en ze confronteren Palestijnse mensen en Joodse mensen. Die zetten ze bij elkaar, maar die willen eigenlijk helemaal niet bij elkaar zitten. Ze merken dan blijkbaar in die gesprekken dat hun pijn precies hetzelfde is. Dat is het enige middel, blijkbaar, tegen die ontmenselijking. Dat is zo waardevol en dat is ook het enige waar in ieder geval ik nu iets aan heb”, vertelt Raoul Heertje.



"De pijn die jij voelt zou eigenlijk de manier moeten zijn om de pijn van de ander te begrijpen", aldus Raoul Heertje (@raoulheertje) over de vergelijking van pijn in de oorlog tussen Israël en Hamas. #KhalidEnSophie pic.twitter.com/3iOhJwmfeP — Khalid & Sophie (@khalidensophie) October 25, 2023

Joris Luyendijk: ‘Ontmenselijken is het ergste wat we kunnen doen’

Ook Joris Luyendijk zet krachtige woorden neer in Khalid & Sophie. Hij pleitte in het Financieel Dagblad deze week voor „een soort protocol om te voorkomen dat de samenleving wordt verscheurd”. Hij ziet namelijk precies gebeuren waar hij al bang voor was. „De emotie die iedereen nu heeft, is gewoon machteloosheid. Het is zó erg, het is zó erg. Ik ben niet joods, ik ben niet Arabisch, ik ben geen moslim, niet Palestijns, ik zit er nog op afstand van. En ik kan al bijna aan niks anders denken. Dus hoe dat moet zijn voor mijn joodse landgenoten, mijn islamitische landgenoten, dat is echt verschrikkelijk.”

Hij legt uit dat door een kant te kiezen en te denken ‘ze moeten gewoon dit of dat doen’, mensen minder machteloosheid voelen. „Het was mijn taak om met slachtoffers van bombardementen, maar ook met nabestaanden van terroristen te praten. En het is zó heftig, dan voel je gewoon een soort zuigkracht om dan een standpunt in te nemen. Dat je gaat denken: ‘Nou júllie hebben gelijk’. En dan verlies je uit het oog dat 99 procent van de mensen die bij dat conflict betrokken zijn, hier niet voor hebben gekozen. Ze hebben er niks over te zeggen, maar ze worden compleet meegesleurd. Ik snap dat mensen gaan ontmenselijken, maar het is het ergste wat we kunnen doen.”

Bij kijkers oogsten Raoul Heertje en Joris Luyendijk veel lof:



Hoor Wierd Duk over Israël als democratie spreken en wijzen op angst onder Joodse NL-ers.

Dan hebben Joris Luyendijk en Raoul Heertje mijn voorkeur die nou juist níet kiezen en de noden en menselijkheid van beide volkeren onderstrepen; joden én islamieten voelen angst en woede pic.twitter.com/0L24VNBklf — Elsschot🌍🇳🇱🇪🇺🇺🇦🇵🇸🇮🇱 (@marcelbar8) October 26, 2023



Raoul Heertje is één van de mooiste mensen die ik ken en heb mogen leren kennen. Een man die altijd in verbinding staat en 100% oprecht is…dit komt binnen….wij gaan voor verbinding @Raoulheertje wij zijn altijd voor verbinding, en meer menselijkheid en het minder politiceren… https://t.co/bO63Lrtb0M — Gideon X (@OfficialGikkels) October 25, 2023



Raoul Heertje. ❤️ — Johan Fretz (@JohanFretz) October 26, 2023



Ik vind #JorisLuyendijk ‘n “klasbak”; een goed mens.

Idem @Raoulheertje, maar die ken ik persoonlijk ‘n klein beetje. Wat zij zeggen, zei ook Martin Luther King jr: “Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that”.🤷‍♂️ — Jan Willem Nienhuys (@JWNienhuys) October 25, 2023



'Jouw pijn is zo groot dat je de pijn van een ander kan ontkennen'. Dat zou niet mogen. Zet die energie om in rationele gedachten en werk aan heling. @Raoulheertje en #JorisLuijendijk bij #Khalidensophie @NPO1 Indrukwekkende woorden. Dank! — Willem Heesen (@willem_heesen) October 25, 2023

Je kunt Khalid & Sophie terugkijken via NPO Start.

