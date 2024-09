Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Woningnood? De familie Froger regelt een ‘gratis villa’ voor een stel voor vijf jaar

Je moet er even voor zweten, maar dan heb je ook wat: een vrijstaande villa waarin je vijf jaar mag wonen zonder een eurocent te hoeven betalen. Dat is de inzet van een nieuw dagelijks tv-programma van René en Natasja Froger: Een Eigen Huis. Bijzonder is dat zes stellen vanaf vanavond gezamenlijk moeten ‘vechten’ om die ene woonplek.

‘Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon.’ Met deze tekst scoorde René Froger een eeuwigheid geleden (1988) een nummer 1-hit met de single Alles Kan Een Mens Gelukkig Maken. Een eigen huis klopt in het nieuwe klus- en woonprogramma als een bus, maar houden van… dat wordt vermoedelijk een heel ander verhaal.

Familie Froger vijf dagen per week op tv

Dat maakt Metro in ieder geval op na het vooraf bekijken van de eerste aflevering van Een Eigen Huis voor tv-rubriek Blik op de Buis. Acht weken lang is dit iedere werkdag te zien op Net5. Dat zou een beetje te veel van het goede zou kunnen zijn. Talpa deelt op een andere zender, SBS6, ook nog de maandelijkse ton uit in De Bondgenoten. Da’s ook al dagelijks (maar wordt wel redelijk goed bekeken).

Wie dacht dat René Froger druk was met zingen en zijn nieuwe muziekplatform Qisum (Metro sprak hem daarover): Een Eigen Huis doet hij er met zijn vrouw Natasja gewoon nog even bij. Ze spelen echter absoluut geen hoofdrol, die is er voor de zes koppels die meedoen. Natasja is een soort van regelneef om het programma in goede banen te leiden, René zorgt voor wat humor en de nodige morele ondersteuning. Deelnemer Hans, de nestor van het stel en een man met veertig jaar kluservaring, zal het nodig hebben. Hij heeft een autoriteitsprobleem. Lekker dan… (maar lekker voor tv).

🏘️ Krapte woningmarkt De jacht op huizen wordt steeds zwaarder door grote krapte en de prijzen gaan weer eens door het dak, schreef Metro in juli nog. En eigenlijk kunnen we het bijna elke maand wel neerpennen. Het aantal bezichtigingen van woningen die te koop staan, ging in het eerste kwartaal van 2024 ‘door het dak’. Twee andere zaken die opvielen: het vele overbieden en de korte tijd dat het gemiddelde huis te koop staat.

Strijden om een villa

„In Nederland is er een tekort van zo’n 300.000 woningen”, vertelt Natasja Froger als aanleiding voor Een Eigen Huis. Met zo’n gegeven kun je natuurlijk wel iets voor tv. In dit geval is dat niet zomaar wat. In het Gelderse Voorthuizen werd een vrijstaande villa gevonden, waaraan sinds de jaren 70 nauwelijks iets is gedaan. Talpa dacht: laten we eens zes stelletjes met woningnood laten strijden om die ene villa. En de winnaars mogen daar dan vijf jaar in wonen zonder de portemonnee te hoeven trekken.

Daarmee weet je als kijker meteen al dat vijf koppels zich uit de naad gaan werken en strijden en straks slechts een televisie-ervaring rijker zijn. De woningnood in Nederland zal met Een Eigen Huis niet worden opgelost. Er is hoogstens een piepklein beetje aandacht voor, de hoofdmoot is ons als kijkers thuis op de bank vermaken met… drama (en heel blije winnaars).

Vreselijke woonsituaties

Dat de zes stellen aan Een Eigen Huis meedoen, valt goed te begrijpen. Ze wonen bijvoorbeeld antikraak, op zolder bij hun ouders of in een tuinhuisje bij vrienden. Zo wonen Dominique en Eva – beiden 24 jaar – in een soort blokkendoos met 240 andere studenten. Leroy (33) en Kaylee (30) hebben zo’n klein onderkomen, dat hun dochtertje twee vierkante meter ruimte naast haar bed heeft om te kunnen spelen.

De twaalf slapen in tenten in de tuin van de villa en ‘schaften’ ouderwets in een bouwkeet. En gebouwd wordt er: acht weken lang wordt er met een budget van 250.000 euro gesloopt en iets moois gemaakt. Dat gebeurt onder leiding van opzichter Wim en van de familie Froger uiteraard. Onderweg worden drie stellen weggestemd (door elkaar) en in een livefinale bepaalt de kijker thuis wie de villa heeft gewonnen.

René en Natasja Froger gaan veel ellende zien

„Oh hellup, wat een werk”, zegt een van de kandidaten bij het betreden van de villa gelijk. ‘Ja, gast, wat denk je nou…’, zul je als kijker waarschijnlijk hoofdschuddend roepen. „Het woord opknappertje is er niks bij”, zegt een tweede. „Waar zijn we aan begonnen?”, vraagt een volgende zich af.

Metro voorspelt hierbij alvast: zweten, tegenvallers, drama, nog meer tegenvallers, janken, iets met tegenvallers en scheldpartijen. Neem alleen het overleg over een keuken (30 minuten de tijd slechts) dat de deelnemers samen moeten doen: gedoe! Hoe realiseer je in hemelsnaam je eigen droomhuis met inspraak van tien andere mensen? Dat gaat we nu dus wekenlang zien. Of aanzien, want je vraagt je gaandeweg waarschijnlijk honderd keer af hoe je zelf een bepaalde situatie zou aanpakken. Dat laatste maakt Een Eigen Huis van de familie Froger wel aardig, maar of het een groot succes wordt is nog even de vraag.

Aantal blikken uit 5: 3

Een Eigen Huis kun je vanaf vanavond (maandag 2 september) elke werkdag om 20.30 uur op Net5 zien.

