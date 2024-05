Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

René Froger brengt alles van Nederlandse artiesten onder één dak: ‘Eén druk op de knop, niet meer schakelen’

Zeg nooit dat René Froger een artiest is die ‘het nu weleens heeft gehad’. De ras-Amsterdammer bedenkt altijd wel weer iets nieuws. Een week voor de good-old Toppers de Johan Cruijff ArenA betreden, lanceert hij nog ‘even’ Qisum. Dit nieuwe platform gaat alles van honderden Nederlandse artiesten, van muziek tot films en tickets, onder één dak brengen.

Goed, hij 63 inmiddels, dat weet René Froger zelf ook wel. „Maar als ik al mijn plannen nog moet uitvoeren, moet ik 163 worden”, zegt hij lachend tegen Metro. We videobellen, terwijl hij in het Qisum-pand in Amsterdam-Zuidoost zit. Daar is de afgelopen jaren in alle stilte een platform voorbereid (Qisum dus, muziek op een creatieve manier achterstevoren) dat de Nederlandse muziekindustrie moet veranderen.

Een platform waarmee artiesten eindelijk eens aan een duurzame omzet worden geholpen en dat fans voorlopig gratis kunnen gebruiken (dat blijft zo, maar een betaalmuur in de toekomst zal de nodige extra’s bieden). Waarbij die artiest ook alle rechten behoudt en waar algoritmes geen rol spelen. Advertenties moeten de boel vooral draaiende houden en dat is nodig ook. Op dit moment zijn er al ruim twintig mensen werkzaam.

René Froger geeft digitale rondleiding met Maxim

René Froger zit, ervaren als ie is, rustig achter de laptop alsof die Toppers volgende week helemaal niet hoeven optreden. Een digitale Qisum-rondleiding laat hij even over aan zijn zoon Maxim, die vorig jaar nog behoorlijk furore maakte in Expeditie Robinson. „Wat we met Qisum willen creëren is dat je alles, tussen haakjes, van al je favoriete artiesten met één druk op de knop op één plek kunt vinden. Je vindt op het platform artiestenpagina’s en allerlei soorten content.”

„Nu staat René Froger nog bovenaan als je kijkt en daar vind je dus alles, of bijna alles, wat René tot nu toe gedaan heeft. Ook een documentaire, Levenswerk, die we zelf gemaakt hebben, iets wat we ook met Lee Towers hebben gedaan. Daarin gaan we van het begin van zijn carrière tot aan nu. Maar je vindt dus ook de singles, de albums, de videoclips, optredens, backstage-content, boeken, podcasts, winacties en ook tickets voor komende concerten. En dat dus ook voor Mart Hoogkamer, Bizzey, Snelle, Mart Hoogkamer, De Toppers, Jan Smit en noem het allemaal maar op. Oh ja, er is ook een iOS-app, dus je kunt het ook downloaden op je telefoon.”

Een blije René Froger

Dan neemt pa René Froger het weer over om de nodige vragen te beantwoorden. Je ziet, al is het door een computerscherm, in zijn twinkelende ogen dat hij geniet om dit te kunnen doen. En dat alles hem goed gaat, van twee keer 65.000 volgende week in de ArenA vlakbij het Qisum-kantoor, tot het zelf zingen en het tv-kijkercijfersucces dat hij onlangs met ‘de fam’ nog op TLC behaalde met realityserie Happy Campers.

Maar René, je meldde vooraf net even dat jullie al een paar jaar met Qisum bezig zijn. Hoe zit dan dan?

René Froger: „Klopt, we zijn al vier jaar aan het bouwen en hebben nu besloten om vrijdag te openen met mijn pagina. In het begin van de coronatijd zijn we ermee begonnen, maar het had allemaal nogal wat tijd nodig natuurlijk. Voordat alle artiesten zijn verzameld en de technieken aan elkaar geknoopt zijn…”

Hoe werkt dat, zit de familie Froger dan aan de keukentafel en zo’n idee borrelt dan op?

„Dat kwam van vriend en mede-oprichter John Dirne en mij. Met hem had ik in coronatijd ongeveer 35 artiesten coronaproof in een studio uitgenodigd. Met z’n allen hebben we toen een programma gemaakt voor Koningsdag 2020. We wilden dat mensen in de tuin zouden zitten met de tv lekker hard aan en zo toch een beetje een Koningsdaggevoel zouden krijgen. Dat werd een drie uur durend programma, toen uitgezonden via NLmuziek.nl. Dat idee smaakte naar meer. We wilden meer voor de fans meer gaan maken en zijn gaan brainstormen. Dat is dus Qisum geworden, een 24/7 streamingsdienst.”

Het begon met een programma voor Koningsdag 2020.

‘Zonder fans ben je niks’

Ik heb begrepen dat je wilt dat de Nederlandse artiest centraal moet staan. Dat impliceert dat je vindt dat het op dit moment niet zo is.

„Wij willen gewoon het beste van de artiest laten zien, maar ook die artiest en de fan verbinden. Wij noemen het het huis van de artiesten en het thuis van de fan. Wat ik altijd belangrijk heb gevonden in mijn carrière: zonder fans ben je niks. Daarom willen we via verschillende tools verbindingen maken, waardoor de fans en de artiesten dicht bij elkaar komen te staan. “

Als ik nu naar de jonge garde kijk, van Meau tot Froukje, Antoon en Flemming, dan gaat het toch eigenlijk hartstikke goed met Nederlandse artiesten?

René Froger beaamt dat: „Honderd procent, maar er zijn in Nederland ook genoeg artiesten die te weinig zichtbaar zijn. Daarom geeft Qisum ze hun eigen platform, waarop zij het beste van zichzelf kunnen laten zien. Mijn droom is dat elke artiest via Qisum straks een eigen televisiekanaal heeft… en dat is mogelijk hè? Iedereen krijgt z’n eigen vierkante meters. Ook talenten, die willen we een lift geven.”



Wie doen er al mee, kun je daar al iets over zeggen?

René Froger kan ze moeilijk allemaal even opnoemen: „Al 900 artiesten. Elke dag zijn we bezig om het nog meer te vullen.”

Artiesten én fans zeg je. Kun je dan nog eens uitleggen wat ik er als muziekliefhebber aan heb?

„Dat alles waar jij fan van bent onder één knop te vinden is en niet meer op verschillende streamingdiensten. Of je nou audio wilt luisteren, clips wilt zien, foto’s wil kijken of oude shows tevoorschijn wilt halen. Of een boek wilt lezen, als die geschreven is. Zo kom je in het leven van jouw artiest terecht. Van mezelf staat er nu 80 tot 90 procent op en geloof me, dat is héél veel. Aan al mijn kleinkinderen kan ik nu laten zien van ‘kijk es, als je op die knop drukt, dan komt opa’s hele carrière voorbij’. Daar ben ik wel trots op.”

Hoe komt heel Nederland dit aan de weet?

René Froger lacht: „Daar ben jij voor.”

Concurrentie voor Spotify?

Worden ze bij hier bij platforms als Spotify zenuwachtig van?

„Nee hoor. We willen geen concurrent zijn, wel conculega’s. Maar ja, het is wel zo dat je als muziekliefhebber niet meer hoeft te schakelen, maar nu alles op één plek vindt.”

Wanneer moeten we als gebruiker toch gaan betalen?

„Dat weten we echt nog niet. Het is nu ‘freemium’ en daar komt ook premium bij. Je hebt het dan wel over exclusieve, originele content. Dat laat nog wel even op zich wachten hoor. We willen eerst open en laten zien dat we er zijn.”



René Froger blijft een bezige bij

Hoe staat het nu met je eigen carrière na al die jaren?

„Ik ben de meest gelukkige man van West-Europa. Nu zijn we hiermee bezig, volgende week de Toppers-concerten. Ik ben bezig met een nieuwe cd, nieuwe tv-ideeën, verschillende projecten… er komt elke week wel iets voorbij. Ondertussen ben ik in de gelukkige omstandigheid dat ik ook nee kan zeggen en dus dingen kan doen die ik leuk vind.”

Ik ben de meest gelukkige man van West-Europa.

Je was ook al de geestelijk vader van De Toppers en niet de allerjongste meer. Wat is toch die drive om steeds maar weer dingen te doen?

„Ik vind het gewoon leuk om te doen wat ik in mijn hoofd heb en bezig te blijven. Zoals Qisum, iets wat realistisch is. En al helemaal dat het mij persoonlijk te maken heeft, maar ook met mijn vak. In al die jaren heb ik nogal wat geleerd en het is dan fantastisch om door te kunnen geven. En die leeftijd? Ik ben blij dat ik altijd met de tijd ben meegegaan en ben altijd van de gadgets en nieuwe ontwikkelingen. Maar ik geef ook toe: ik neem zeker twee maanden vakantie per jaar.”

Wat zit je hier rustig trouwens. Het Toppers-weekend is al over een week…

„We hebben de hele week gerepeteerd en zijn nu een paar dagen vrij. Zo kan ik ook dingen als dit interview doen. Vanaf maandag zijn we in de ArenA te vinden, dus ik heb eigenlijk wel een redelijk rustig weekend voor de boeg, haha. Kwestie van alles van tevoren goed regelen.”

Meer dan zestig stadions vol

Weet je uit je hoofd hoeveel concerten je met De Toppers straks gegeven hebt?

Zowaar, René Froger heeft geen kant en klaar antwoord paraat. Maar: „Volgens mij is dit de achttiende editie. Qua stadionconcerten weet ik het voor mij persoonlijk wel, dat zijn er straks 63. Maar daar zitten mijn eigen optredens in de Johan Cruijff ArenA en De Kuip wel bij. In elk geval is het als je er over nadenkt een belachelijk aantal.”

Volgende week sta je met Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit weer voor twee keer 65.000 mensen. Schud je zoiets inmiddels geroutineerd uit je mouw, of verklaar je me dan voor gek?

„Nee nee nee, haha. Je bent zo gek als een deur. Dit vak en zeker die ArenA, dat kan niet op routine.”

De Toppers (Club Tropicana Edition) treden vrijdag 24 en zaterdag 25 mei op in Amstedam. Meer informatie over Qisum vind je hier. René Froger vertelt er vanavond ook over in Vandaag Inside. Morgenavond is de familie Froger ook nog eens op de buis. Dan in spelshow Marble Mania.

