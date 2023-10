Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deelnemers De Bondgenoten: van ‘Bijbel-Jorim’ tot Sylvia (55) met een doodeng masker

Zestien kandidaten zijn begonnen aan hun grote tv-avontuur De Bondgenoten. Zij zijn fysiek afgesloten van de buitenwereld en maken in de middle of nowhere in Flevoland stuk voor stuk kans op 100.000 euro. Metro blikt met zes van de deelnemers vooruit.

Maandag trof Metro eerst presentator en spelleider van De Bondgenoten, Jan Versteegh. Hij gaf een rondleiding door de – het mag gezegd – prachtig verbouwde loods die we al kenden van de voorganger op SBS6, Een Jaar Van Je Leven.

Telkens een ton in De Bondgenoten

Versteegh vertelde over De Bondgenoten, waarin vier zelf samengestelde ‘bondjes’ elkaar moeten wegspelen om aan het einde van de maand opeens individueel kans te maken op een ton. De winnaar verlaat De Bondgenoten, net als één persoon van het slechtste team (met niks). Elke maand stappen twee nieuwe kandidaten de loods binnen en begint de volgende ‘race naar’ 100.000 euro.

Kandidaten De Bondgenoten in een hotel

Jan Versteegh gaf in een gesprek toe dat hij nooit aan De Bondgenoten zou meedoen. Niet omdat hij het niet leuk vindt, juist wél, maar hij wil veel te graag zijn kinderen van 4 en 6 jaar zien opgroeien.

Zestien mensen stapten deze week juist meer dan graag de loods binnen. Vanavond is op SBS6 een kick-off van De Bondgenoten te zien, morgen starten de vijf reguliere uitzendingen per week. Metro had zes korte ontmoetingen met deelnemers en stelt hen aan je voor. Zij zaten op dat moment eenzaam op hun hotelkamer en mochten daar niet uit, waarbij ze geen idee hadden dat er meer kandidaten in hetzelfde hotel gehuisvest waren. Maar ja, op dit moment zitten ze 24 uur per dag op elkaars lip.

We stelden deze bondgenoten – kort samengevat – drie vragen: waarom, wat is je kracht en wat te doen met 100.000 euro?

Jorim (30)

Dagelijks leven: horecatijger als leidingevende in een horeca/activiteitencentrum. Komt uit Ede.

Feitje: heeft de Bijbel mee omdat dat het enige woord is dat hij serieus neemt. Jorim: „Ik ben heel erg christelijk en vind het belangrijk dat ik mijn geloof ook meeneem. Die Bijbel geeft me hoop en kracht. Ik ben echter niet in De Bondgenoten als profeet die met een vingertje vertelt wat mensen wel of niet moeten doen.”

Waarom? „Ik ben nu 30. Toen ik een paar maanden geleden nog 29 was, dacht ik dat het leven zou ophouden. Dus ging ik me opgeven. Daar ben ik nu zó blij mee. Ik heb dertig jaar geoefend om een knal van een avontuur aan te gaan, dus dit gaat harstikke goedkomen. Opeens gaat mijn leven nu pas beginnen.”

Kracht: „Mijn grootste kracht is dat ik het sociale spel het beste kan spelen. Ik kan heel goed manipuleren en redelijk goed vals spelen zonder dat mensen het doorhebben. Ik ben niet de beste christen, we maken allemaal onze fouten zal ik maar zeggen. Verder ben ik een mensen-mens en let ik goed op wat anderen zeggen. Zo hoop ik de gunfactor te krijgen.”

100.000 euro: „Hoe leuk ook allemaal, die laatste dag is het geld van mij. We zitten er niet om leuke huisgenootjes te zijn, studentje ben ik al geweest. Ik zal vechten voor wat er na De Bondgenoten in mijn leven komt. Met de ton wil ik een theater- en toneelopleiding gaan doen, hopelijk in films gaan spelen en ik wil gaan verhuizen.”

Melanie (23)

Dagelijks leven: workaholic als financieringsspecialist bij een landelijke bank. Komt uit Capelle aan den IJssel.

Feitjes: kijkt graag filmpjes van politieverhoren om te bestuderen hoe verdachten reageren. Is straks liever zangeres dan de huidige hbo-afgestudeerde dame van de cijfertjes. Melanie: „Als je op Google Mell met Alles Mag zoekt, dan kun je me vinden.”

Waarom? „Ik ben best competatief ingesteld en houd van adrenaline, dat vind ik heel lekker. Spellen vind ik ook leuk. Daarnaast verlaat ik vrienden en familie om mezelf een keer tegen te komen. Nou ja, en ik ben ook wel een gekkie en zoek daarom graag een challenge.”

Kracht: „Mensenkennis, vandaar die politieverhoren haha. Ik lees graag mensen en dan heb dan wel snel door hoe iemand in elkaar zit. En ik denk dat je sneller wint als vrienden, dan met iemands kop eraf hakken. Maar als het er op aan komt: kill…”

100.000 euro: „Investeren in de muziek, daar ga ik die ton in pompen. Ik wil mijn geld later heel graag verdienen met zingen.”

Olivier (29)

Dagelijks leven: kunstenaar uit Amsterdam, die zich nog altijd beter thuisvoelt in de plek waar hij opgroeide, Maastricht.

Feitjes: vindt ‘goed verliezen ook een kunst’ en heeft nog nooit in een conflictsituatie gezeten. Olivier: „Zo ben ik opgevoed denk ik. Ik zie altijd nuance, iemand zal wel een slechte dag of zo hebben. Deëscaleren is iets wat ik altijd heb geleerd en ik neem nooit iets persoonlijk op. Zelfs in De Bondgenoten zal dat easy zijn. In mijn studententijd heb ik met 25 mannen samengewoond en ook daar heb ik nooit een conflict gehad.”

Waarom? „In mijn leven heb ik altijd een sterkte behoefte aan avontuur gehad. Zo ben ik begin dit jaar als kunstproject film van Groningen naar Stockholm gewandeld. Nu ga ik het tegenovergestelde doen, met veel mensen lang op één bepaalde ruimte zijn. Ik zie dit als een abstract kunstobject enne, nou ja, ik wil ook gewoon 100.000 euro winnen.”

Kracht: „Iets met conflicten en het vermijden daarvan waarschijnlijk, haha. Maar ook dat ik altijd met heel veel verschillende mensen in de samenleving in contact ben geweest. Door bijbaantjes, door studies, van alles eigenlijk. Volgens mij kan ik met iedereen wel levelen. Zo roep ik bij anderen een bepaalde gunfactor op en dan iedereen in de finale… bam.”

100.000 euro: „Die zou heel goed zijn voor mijn kunstpraktijk. Ik ga dan een atelier huren in Amsterdam en een keer goeie materialen aanschaffen. Een perfect bedrag.”

Jennemie (27)

Dagelijks leven: social media- en marketingstrategist. Komt uit Amsterdam.

Feitjes: was vorig jaar al op tv te zien in HBO’s Fboy Island van Lisa Loeb. Danste negentien jaar op de fameuze Lucia Marthas Academie. Jennemie: „Als danseres kwam ik in Musicals in Ahoy, de Sinterklaasshow, Gabbers in Ziggo Dome en nog veel meer.”

Waarom? „Een ton is best wel een lekker bedrag om mee te beginnen, haha. Het leven is duur hè? Ik ben heel fanatiek, kom uit een fanatiek gezin en houd van winnen en spelletjes spelen. De Bondgenoten is dus ideaal voor mij. Hier móest ik gewoon aan meedoen.”

Kracht: „Ik ben sociaal en kan lekker met iedereen praten. Door mijn jaren op Lucia Marthas ben ik ook heel gedisciplineerd. Daar was het dag in dag uit dansen, pijn hebben en door de pijn heen gaan. Volgens mij gaat dat mijn échte kracht zijn. Als ik weet dat ik iets wil, dan ga ik er ook echt voor. Enne: vrienden heb ik al, hier kan ik wel een mes in iemands rug steken.”

100.000 euro: „Sowieso gaat een deel naar mijn ouders, dat vind ik belangrijk, want zij zijn er altijd voor mij geweest. Verder ga ik veel in mezelf investeren. Qua werk, maar ook zo dat ik eindelijk een huis kan kopen. Tot slot ook mijn rijbewijs halen, want die heb ik nog niet.”

Jelle (23)

Dagelijks leven: verzorgde IG (Individuele Gezondheidszorg). Komt uit Ede.

Feitje: ambieert meer dan de zorg een carrière als beroemde grappenmaker / cabaretier. Jelle: „Dat hoop ik in elk geval. Toen ik voor De Bondgenoten werd uitgekozen heb ik tegen mijn zorginstelling gezegd dat ik het sowieso ging doen. Of met onbetaald verlof of ik zou ‘gaan’. Na het programma zou ik in de zorg toch overal weer aan de gang kunnen.”

Waarom? „Ik wilde eens weg uit mijn normale sociale gebeuren van even hier heen, even daar op de koffie. Eens vast opgesloten worden met mensen met een doel – een ton – in plaats van overal Brabantse gezelligheid en een standaard leventje.”

Kracht: „En tactiek die eh… heb ik niet, omdat ik niet weet wat voor mensen de anderen zijn. Ik hoop wel veel humor in te brengen, met humor kom je altijd ver. Volgens mij kan ik zo de gunfactor krijgen. Ik speel nooit op de man, ik speel altijd de bal. Maar ik ga wel het spel spelen hoor en dat moet hard, dat weet iedereen. Iedereen moet voor de bus, maar dan maar met een beetje humor.”

100.000 euro: „Een theateropleiding heb ik al gedaan. Maar wil je een mooie show neerzetten, dan heb je gewoon geld nodig. Dus die mooie show schrijven en maken, dat ga ik zeker doen. Het kan met een ton.”

Sylvia (55)

Dagelijks leven: balie-assistente in een tandartsenpraktijk in Amsterdam-Zuidoost. Komt uit het Noord-Hollandse Oosthuizen.

Feitjes: is suikerverslaafd en wil in De Bondgenoten 15 kilo afvallen. Heeft een doodeng masker op haar hotelkamer liggen. Ze draagt die thuis weleens onverwacht in bed als haar vriend nietsvermoedend de slaapkamer in komt lopen. Sylvia: „Hij is nog steeds bij me, hahahahaha. Ik overweeg het masker mee te nemen naar de loods van De Bondgenoten. Zo zet ik mijn hele familie ook altijd op stelten, zo ben ik. Hoewel ik laatst las dat je mensen niet zomaar heel erg moet laten schrikken. Er zou maar iemand een hartverzakking krijgen…”

Waarom? „Aan een programma als De Bondgenoten wil ik al 25 jaar meedoen. Dat is er al sinds ik Big Brother zag. Die mensen deden niets, op bankhangen na, maar het triggerde me hoe zij zich in die omstandigheden gingen gedragen. Sex met je ex of hoe het ook allemaal heet, vond ik niks hoor, haha. Mijn kinderen waren toen echter nog te klein en de vader van mijn kinderen zag het helemaal niet zitten dat ik aan zoiets mee zou doen. Nu zijn de kids de deur uit en heb ik sinds acht jaar een vriend die me mijn droom gunt. Bovendien ben ik benieuwd hoe het voor mij als ADHD’er ten top is, zonder bijvoorbeeld de prikkels van de mobiele telefoon. Ik wil weten: wie ben ik eigenlijk?”

Kracht: „Ik doorzie veel situaties in groepjes mensen. Ik voel het snel aan als ik naast iemand ga zitten en er is geen fijne energie. En ik kan wel iets neerzetten wat mensen grappig vinden. Maar ondertussen naai ik je waar je bij staat. Oeh, da’s een heftige uitspraak hè? Laat ik het anders zeggen: ik kan best wel manipuleren om mijn zin te krijgen. Dat ze denken ‘ach, kijk ik die aardige oudere vrouw nou’. Maar in De Bondgenoten ben ik helemaal niet zo aardig… Wel een pleaser.”

100.000 euro: „Die gaat naar een camper! En daarmee willen we Europa door gaan trekken.”

De kick-off van De Bondgenoten is vanavond (zondag) om 21.30 uur op SBS6. Dan leren we de andere tien kandidaten kennen. Vanaf morgen is er vijf dagen per week een uitzending om 19.45 uur. Terugkijken kan via Kijk.nl.

