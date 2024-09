Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld besparen? Via deze parkeerapp betaal je geen transactiekosten

Het leven is al duur genoeg. Een etentje met vrienden, je sportschoolabonnement, een nieuwe outfit en de steeds hogere prijzen van boodschappen. Gelukkig zijn er nog genoeg opties om wat geld te besparen, het downloaden van de juiste parkeerapp is er daar één van.

Misschien denk je ‘ach, die 0,40 cent aan transactiekosten per parkeersessie kan toch geen kwaad?’ Maar alle kleine beetjes helpen. Kies daarom voor een parkeerapp waar je géén transactiekosten betaalt en dus echt alleen maar afrekent voor de tijd dat je auto ergens geparkeerd staat. Door de Q-Park app te gebruiken, bespaar je op die manier tot wel 0,40 cent per parkeeractie op straat in vergelijking met andere parkeerapps.

Gemak tijdens parkeren

Of je nu een dag gaat shoppen, een avondje naar de bioscoop gaat, familie bezoekt of gaat eten in een restaurant: deze parkeerapp is er eentje om zeker te gebruiken. Met de Q-Park parkeerapp kun je door heel Nederland op kenteken parkeren in de gelijknamige parkeergarages én op straat. Een plekje voor jouw auto vinden, was nog nooit zo makkelijk.

In Nederland zijn meer dan 140 Q-Park parkeergarages te vinden, dus er is er altijd wel eentje in de buurt waar je terecht kunt. Toe aan nog meer gemak? Met de Q-Park app parkeer je eenvoudig op kenteken. Deze service zorgt ervoor dat de slagboom automatisch opent bij het in- en uitrijden van de parkeergarage. Voortaan geen stress meer om het bewaren van het parkeerticket en je slaat daarnaast de rij voor de betaalautomaat over. Wanneer je aan komt rijden bij de Q-Park parkeergarage, dan start jouw parkeersessie automatisch in de app. Bij het uitrijden stopt de parkeersessie weer en wordt het bedrag achteraf van jouw rekening afgeschreven.

Meerdere auto’s? Geen probleem, kan gewoon!

Heb je meerdere auto’s, dan kun je deze allemaal afzonderlijk toevoegen in de app. Controleer wel altijd of het juiste kenteken staat ingesteld voordat je een Q-Park parkeergarage inrijdt. Door drukte toch vergeten om het kenteken te wisselen? Dat is geen probleem! Scan bij de inrit je Q-Park app QR-code en de slagboom zal automatisch voor je opengaan. Parkeer je op straat? Dan kies je in de app voor het starten van de parkeersesssie, de juiste zone en vervolgens je kenteken.

Je kunt de Q-Park parkeerapp gratis downloaden in de App Store of Google Play Store. Maak eenvoudig jouw account aan, voeg jouw kenteken(s) en een betaalmethode (iDEAL, Visa of Mastercard) toe. Parkeren was nog nooit zo makkelijk!

In samenwerking met Q-Park

