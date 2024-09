Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze 5 dingen wist je nog niet over de Uber-app

Je boekt tegenwoordig in een mum van tijd een taxi via je smartphone. Heel fijn, maar ken je ook álle handige functionaliteiten van de Uber-app? Deze vijf dingen zijn misschien nog niet bij je bekend, maar wil je zeker wel weten.

Rit reserveren

Als jij precies weet hoe laat je een taxi nodig hebt, kun je Uber Reserve gebruiken. Je kunt tussen de 90 dagen tot 30 minuten van tevoren een Uber reserveren, zodat de wagen voor je klaarstaat op het gewenste tijdstip. Ideaal als je met vrienden naar een event gaat of op tijd op het vliegveld moet zijn. Deze optie is beschikbaar in de Randstad en de overige grote Nederlandse steden.

Veiliger van A naar B

De app van Uber heeft meerdere opties om ervoor te zorgen dat je zo veilig mogelijk kunt reizen. Zo kun je alle gegevens van de chauffeur al zien in de app voordat je instapt en is er GPS-tracking op elke rit beschikbaar, zodat je de route die de chauffeur rijdt zelf kunt volgen. De fijnste feature is misschien wel mijn rit delen: de optie waarbij je vertrouwde contacten, zoals je partner, een vriend of familieleden, je route en locatie zien. Voor elke rit kun je aangeven of je wil dat zij je in realtime kunnen volgen.

Auto huren

Wist je dat je via Uber ook een auto kunt huren? Van ruime SUV tot sportieve cabrio! Of je er nu vandaag eentje nodig hebt voor een zakelijke afspraak of een bezoekje aan vrienden, zelf naar het vliegveld wil rijden of een weekendje (of zelfs een maand!) op pad gaat met je gezin: je huurt een auto zolang je maar wil via Uber Rent. Je kunt prijzen vergelijken om te zorgen dat je de beste deal krijgt. Meer nodig dan alleen een auto? Je boekt er zo een fietsendrager of autozitje voor de kleine bij. Als je geen tijd (of zin) hebt om de auto ergens op te halen, kun je de wagen ook voor je deur laten afleveren en zelfs weer laten ophalen.

Betaalbaarder én gezelliger

Dankzij de allernieuwste optie in de app – UberX Share – kun je je rit delen met andere passagiers. Onderweg naar een evenement? Laat andere concertbezoekers, museumliefhebbers of festivalgangers instappen, zodat het voor jullie allemaal betaalbaarder, duurzamer en gezelliger is. Je kunt de rit alleen boeken als je in je eentje bent. Goed om te weten: je wordt aan maximaal twee andere passagiers gekoppeld. Als er een match is, kun je per passagier maximaal 30 procent korting per rit krijgen. De optie is vooralsnog alleen actief in omgeving Amsterdam.

Steentje bijdragen

Heb je bewust geen auto, rijd je zelf een elektrische auto of wil je gewoon als je een taxi neemt je steentje bijdragen aan het milieu? Dat kan met Uber Green, de meest duurzame ritoptie. Je kunt dan, nu alleen nog in de omgeving van Amsterdam en Rotterdam, kiezen voor een elektrische taxi. Aan het eind van je rit kun je zien hoeveel CO₂-uitstoot je hebt bespaard dankzij Uber Green. Duurder is het trouwens niet: je betaalt dezelfde prijs als je voor een standaard UberX-rit kwijt bent.

Meer weten over de handige opties in de Uber-app? Je vindt alle informatie op de website van Uber.