Reünie B&B Vol Liefde: wie zijn er nog samen?

Het zinderende seizoen van kijkcijferhit B&B Vol Liefde zit er alweer op. Na wekenlang te hebben gesmuld van de liefdesperikelen van acht B&B-eigenaren, kwam gisteravond met de reünie het slotstuk. Wie zijn er nog samen en wie niet?

Het was weer een seizoen vol hilarische en ongemakkelijke momenten.

Reünie: B&B vol Liefde

Mike

Mike en Noor zaten samen op de bank om het verlossend antwoord te geven op de vraag of ze een stel zijn. Dat bleek niet het geval te zijn. Mike werd na opnames zelfs verliefd op een ander, waar hij verder niets over kwijt wil.

Eerder dit seizoen besloot Noor op te stappen, omdat ze een man wilde die volledig voor haar ging. Maar aan het einde haalde Mike haar toch weer terug. De andere logees moesten hiervoor zelfs hun spullen pakken. Toch is er niets opgebloeid.

„Ik denk dat het belangrijk is dat als je een relatie opbouwt, er validatie, communicatie en respect is”, legt Noor uit. „Ik denk dat daar heel veel dingen de mist in gingen.” Er kwam veel vanuit haar, stelt ze. „Dat zeg ik niet om je nu zwart te maken, want ik koester geen wrok.”

„Er was een klik”, zegt Mike. „Alleen die romantische klik was er niet.” Noor zegt dat ze dat snapt. „Maar ik had het fijn gevonden als je daar eerlijk over was geweest.”

Iris

Meerdere mannen kwamen naar Griekenland om het hart van Iris te winnen, maar de vonk sloeg niet echt over. Alleen Jan bleef tot het bittere eind. Hij deed een moedige poging om te vertrekken, omdat hij haar ruimte wilde geven. Maar Iris vroeg toch of hij wilde blijven, ondanks dat het geen romance is.

Eerder zei ze al dat ze een vriendschap zoals met Jan zocht, maar dan wel met „hartstochtelijke romantiek en wilde seks”. Iris houdt van Jan, maar ziet hem als een broer. „Met je broer duik je niet hetzelfde bed in, dat zou heel vreemd aanvoelen”, lacht ze.

Na de opnames heeft ze alsnog de liefde gevonden bij een Griekse adonis, Sakis. „Natuurlijk wil iedereen weten of er wilde seks is. Behoorlijk wild, ja”, vertelt Iris openhartig.

Hoe vindt Jan het eigenlijk dat ‘zijn paradijsvogel’ is gevlogen? „Ik heb vanaf het eerste moment begrepen dat Iris niet aan dit programma heeft meegedaan om meer klanten te krijgen in haar B&B. Ze heeft oprecht meegedaan om de liefde te vinden. Zij is 57, ik ben 74. Over tien jaar ben ik 84, dan loopt ze achter m’n rolstoel. Dat wil ik niet voor haar.”

Arno

Het leek zo mooi: Arno en Niels. Vanaf het eerste moment was er een klik. Een typisch gevalletje van liefde op het eerste gezicht. Maar helaas is het toch op niets uitgelopen, vertellen ze in de reünie.

„Het is niets geworden. We zijn heel goede maatjes geworden van elkaar. We hebben ontzettend veel lol. Maar we zijn erachter gekomen dat we geen relatiemateriaal voor elkaar zijn. Het is superjammer, beiden willen we graag, maar je kunt de liefde niet dwingen”, legt Arno uit.

Niels vermoedt dat de liefde bij hem iets dieper zat dan bij Arno. „Het is wat het is. Ik hou gewoon van hem en ik hoop hem nog lang in mijn leven te hebben als vriend.”

Mirjam

Mirjam hield alle mannen die langskwamen in haar B&B op afstand, tot dat Sjoerd kwam. „Je werd losser”, concludeert presentator Art Rooijakkers. Maar is het ook echt iets geworden?

„Het antwoord is nee. Het is niets geworden op liefdesvlak, maar we hebben wel regelmatig met elkaar gebeld”, onthult ze. Toch lijkt er nog een openingetje te zijn. „Ik heb geen glazen bol. Time will tell”, hint Sjoerd op een mogelijk liefdesvervolg. Rooijakkers: „Als ik naar jou kijk, zie ik een man die denkt: mijn tijd komt nog wel.”

Thijz

Thijz is de grote afwezige bij de reünie, maar Rooijakkers spreekt hem via een liveverbinding alsnog. De B&B-eigenaar uit Frankrijk had een mooie klik met Annemarie en een voorzichtige liefde met Yvonne, maar dat liep uiteindelijk toch op niets uit.

Thijz kijkt tevreden terug op zijn B&B Vol Liefde-avontuur. Hij vindt zelf dat hij het aardig heeft gedaan en heeft geen spijt dat hij Yvonne geen kans heeft gegeven. Wat zij daarvan vindt weten we niet, want ook zij heeft verstek laten gaan.

Albert

Albert en Joyce wisten de tongen flink los te maken met hun ‘babytaal’. Het viel kijkers van B&B Vol Liefde op dat de twee geregeld met troetelnaampjes en hoge stemmetjes tegen elkaar spraken. Nadat Joyce besloot terug te gaan naar Nederland voor haar zieke moeder, zei ze huilend: „Ik heb alleen nog mijn mammie.” Waarna Albert reageerde: „Ik wil anders af en toe ook wel je mammie zijn. Of je pappie.” Eerder deze week deed Joyce de wenkbrauwen opnieuw fronsen: „Mag ik je puppy zijn?”

Door naar de hamvraag: zijn Albert & Joyce nog samen? Absoluut. Ze zijn zielsgelukkig en nog net zo klef, zien we tijdens de reünie. Albert wil nog wel even één ding duidelijk maken. „Ik ben niet je mammie, ik ben niet je pappie, ik ben niet je opa. Ik ben gewoon je vriendje.”

De gekwetste Malgosia deed ook nog even haar zegje. „Ik heb gezien dat Albert heel onverschillig en respectloos naar vrouwen is. Wil je afstand nemen, doe dat met respect, met fatsoen.”

Anja

Bij Anja was de grote vraag: is het wat geworden met Peter? Het was de enige met wie er een klein vonkje leek over te slaan. „Ik begin maar meteen met de conclusie: nee. Dat is er niet gekomen. Ik kan me niet voorstellen dat jullie daar verbaasd over zijn. We hadden een goede klik en daarna begint het natuurlijk pas.”

Ze gaat verder: „Ik vind het heel lastig om er woorden voor te vinden, maar laat ik vanuit mezelf zeggen: ook Peter vind ik uiteindelijk een man die te weinig vragen stelt. Hij weet niets meer van mij dan toen hij maanden geleden wegging.”

Peter begrijpt het wel, maar van hem hoeft dat vragen niet zo. „Je hebt een heel leven achter de rug op deze leeftijd en wat moet je nog gaan vragen?” De twee blijven goede vrienden.

Robert Jan

In de laatste aflevering kiezen Robert Jan en Suzanne voor elkaar. „Of we nog bij elkaar zijn? Kijk eens even hoe we erbij zitten. We zijn nog steeds bij elkaar en ik denk wel te weten dat dat nog een poosje gaat duren ook”, vertelt hij in een video. Het stel straalt van liefdesgeluk op de reüniebank.

De Schotse B&B-eigenaar moest eerder dit seizoen het hart van publieksfavoriet Els breken. Ze is ook in de studio en vat het sportief op. „Ik vind het heel erg leuk om jullie zo happy te zien. Ik heb best wel even liefdesverdriet gehad, maar ik gun het jullie echt van harte. Jullie zijn een mooi stel.”

Je kunt B&B Vol Liefde terugkijken via Videoland.

