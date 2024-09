Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gaat het kabinet problemen aanpakken? Houdt ‘Schoof’ het tot het einde vol? Dit denken kiezers

Het kabinet-Schoof is nu zo’n twee maanden onderweg. EenVandaag peilde hoe de vlag erbij hangt bij kiezers. Hoe zit het met het vertrouwen in het kabinet? Gaan ‘ze’ problemen daadkrachtig aanpassen en redt het kabinet het überhaupt tot het einde van de regeertermijn?

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bleek eerder dat veel Nederlanders onvoldoende vertrouwen hebben in zowel de regering-Schoof (PVV, NSC, VVD en BBB) als de Tweede Kamer. Zo vinden Nederlanders nog altijd dat politici de problemen niet oplossen en dat de politiek te veel bezig is met het eigenbelang.

Onderzoek naar steun en verwachting kabinet

De steun is na de eerste maanden van kabinet-Schoof stabiel. Zo’n vier op de tien ondervraagden heeft vertrouwen in de ministersploeg, dat is nog net zoveel als in juni. Maar wat wel is veranderd, zijn de verwachtingen. Die zijn sinds een paar maanden geleden flink getemperd, blijkt uit het onderzoek van EenVandaag onder 22.228 kiezers.

Hoewel 71 procent van de ondervraagden denkt dat het kabinet weet wat er speelt in het land, is minder dan de helft (48 procent) er nog van overtuigd dat het kabinet de problemen daadkrachtig gaat aanpakken. De „puinhopen van Rutte” herstellen, gaat volgens hen nog even duren. Er wordt ook gevreesd dat plannen niet door kunnen gaan door „EU-wetgeving of linkse dwarsliggers”. Ook twijfelen veel mensen of het kabinet problemen wel kan oplossen of verbeteren, omdat de ministersploeg te onervaren is.

Verwachtingen over bepaalde thema’s

Coalitiekiezers zijn wel optimistisch over speerpunten die voor hen belangrijk zijn. 66 procent van de BBB-kiezers denkt dat de landbouw toekomstbestendiger zal worden, 67 procent van de PVV-kiezers denkt dat het aantal asielzoekers in Nederland wordt teruggedrongen. Bij de laatste groep is het optimisme wel afgezwakt, want twee maanden geleden was dit nog ruim 80 procent.

De verwachtingen over duurzaamheid, betaalbare energie en het terugdringen van het woningtekort zijn lager. Maar een kwart van de leden denkt dat die doelen de komende jaren worden bereikt. Het zal meer dan vier jaar duren, verwacht men.

Hoe lang houdt dit kabinet het nog vol?

Het gerommel binnen de coalitie helpt niet mee. De laatste tijd klinken er sterke geluiden over de slechte sfeer tussen de coalitiepartijen. Pieter Omtzigt zou de ene na de andere emotionele uitbarsting hebben en ‘huilend en schreeuwend’ het coalitieoverleg over de prinsjesdagbegroting hebben verlaten. De NSC-leider deed deze week een stap terug.

Dan doemt ook de vraag op: gaat het kabinet het überhaupt redden? Veel vertrouwen is er niet. Bijna zeven op de tien deelnemers aan het onderzoek denkt dat het kabinet strandt voordat de regeertermijn erop zit. Ook onder coalitiekiezers denkt het merendeel (54 procent) dat het kabinet vroegtijdig sneuvelt. 42 procent van de kiezers hoopt wel dat het kabinet de kans krijgt om de volledige termijn uit te zitten.

