Tranen bij Els na gesprek met Robert Jan in B&B Vol Liefde

Het moment van de waarheid brak gisteravond aan in B&B Vol Liefde. Robert Jan besloot afscheid te nemen van zijn logee van het eerste uur, Els. Een bittere pil voor de oud-stewardess, al begreep ze het ook wel.

Eerder leek het nog dikke mik tussen de twee wandelliefhebbers in Schotland. Ze maakten de ene na de andere wandeling en lachen wat af. Kijkers vermoedden al helemaal dat er sprake was van echte liefde toen Els ongegeneerd de gebruikte zakdoek van Robert Jan gebruikte.

Moeilijk gesprek in B&B Vol Liefde

Robert Jan begint de dag met een stevige wandeling met zijn honden. Els en Margreeth hebben ondertussen sterke vermoedens dat er iemand naar huis moet. Dan neemt de B&B-eigenaar Els mee naar het hek waar ze vaker hebben gepraat. „Het zal wel een hekkensluiter worden”, grapt Els nog.

Robert Jan vertelt zijn logee dat hij tijdens zijn wandeling heeft nagedacht. „Dan kan ik maar tot één conclusie komen, namelijk dat je een fantastisch mens bent. En dat ik eigenlijk wel heel gek op je ben en misschien wel meer dan dat. Alleen ik merk dat het met de andere meiden in huis, in een andere setting, misschien ook een beetje ongemakkelijk is tussen ons.”

Hij vervolgt: „Dat is iets waar ik over nagedacht heb. En dan komt die weer binnen en dan zijn er nog een aantal die nog moeten komen. Dat alles bij elkaar dacht ik: Els, misschien moeten hier eventjes onze wegen scheiden.”

Tranen bij Els

Els is er stil van. Het komt duidelijk hard aan bij de voormalig stewardess. „Lastig, hè”, zegt Robert Jan, terwijl de tranen bij Els opwellen. „Voor mij ook”, zegt de B&B-eigenaar en hij geeft haar een kus op de wang en een dikke knuffel. „Ik denk dat ik je begrijp en dat is al heel wat waard.”

Els raapt zichzelf bij elkaar en zegt dat ze nog wel even wat wil zeggen. „Natuurlijk zou ik het liefst mijn tijd hier willen blijven, maar dan alleen met jou. Ik merk dat ik het lastig vind met de andere dames erbij. Ik ben dan bescheiden en dan geef ik anderen de voorgrond en dan kom ik misschien niet helemaal uit.”

‘Heb er een goede vriend bij’

Tegenover de camera’s legt Robert zijn keuze uit. „Ik had het idee dat Els een beetje blokkeerde in zichzelf zijn en zichzelf laten zien. Dus ik dacht: misschien moet ik je dan maar beschermen en zeggen: ‘Els, je bent fantastisch, maar ik zie het hier even niet’. Ik verwacht niet dat ik het morgen of overmorgen zou zien. Vandaar dat ik die beslissing heb gemaakt.”

Een nog steeds geëmotioneerde Els: „Natuurlijk ga ik hem missen. Maar ik denk dat ik er sowieso een hele goede vriend bij heb. Een heel mooi mens en dat is mij ook heel veel waard en dierbaar. Het afscheid is dan toch een beetje moeilijk. Ik denk dat ik zijn hart misschien een beetje heb veroverd, maar niet genoeg blijkbaar.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#benbvolliefde de manier waarop #RobertJan aan #Els vertelde dat ze beter naar huis kan gaan was klasse. Maar ik vind het maar kaal zonder haar! 😭 — Maitri✨ (@IngaMaitri) August 12, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo jammer dat Els eruit is. Hij krijgt nog spijt. Leuke charmante lieve vrouw, niet leuk maar heeeel leuk. 🙃🙃 #benbvolliefde — Ingrid Keukens (@ing83868) August 13, 2024

Je kunt B&B Vol Liefde terugkijken via Videoland.

