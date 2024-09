Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Publieksfavoriet pakt koffers in B&B Vol Liefde: ‘Wil geen vijfde wiel zijn’

Jan en Iris zijn erg op elkaar gesteld in B&B Vol Liefde. Maar met een nieuwe kaper in de kust in de B&B in Griekenland, besluit de 74-jarige pensionado dat het beter is om naar huis te gaan.

Nederlanders blijven met liefde voor de buis kruipen voor B&B Vol Liefde. De liefdesperikelen van B&B-eigenaren blijken al vier seizoenen lang een gouden formule.

Jan gaat naar huis in B&B Vol Liefde

Iris en Peter lijken hun draai te hebben gevonden en dat is Jan niet ontgaan. En dus maakt hij een moeilijke beslissing. „Ik heb er lang over getwijfeld, maar ik denk dat het het beste is dat ik even niet aanwezig ben. Dat ik Iris de ruimte geef om verdere ontwikkelingen te ontplooien op het pad der liefde.”

Het gesprek aanknopen met Iris vindt hij lastig. „Ik voel me best wel een beetje nerveus. En ook wel emotioneel. In de korte tijd dat ik hier ben, heb ik Iris toch goed leren kennen. Dat doet wat met me. Vertrekken doet altijd een beetje pijn, maar soms moet het gewoon. Ik denk dat ze begrijpt dat ik niet als vijfde wiel achter de wagen wil hobbelen. Zo iemand ben ik niet.”

‘Zou willen dat ik vijftien jaar jonger was’

Iris en Peter zitten te kletsen aan de ontbijttafel als Jan vraagt of hij haar even onder vier ogen mag spreken. „Lieve Iris, we weten ongeveer waar we met elkaar staan. Je bent een van mijn beste vrienden geworden in deze korte tijd. Maar het struikelblok is ons leeftijdsverschil. Daar kunnen we allebei niet omheen. Ik zou graag willen dat ik vijftien jaar jonger was, maar ik ben het niet. Je doet het hier hartstikke goed. Maar ik ga je lekker alle ruimte geven die je nodig hebt met Peter.” Iris en Jan geven elkaar een dikke knuffel. „We hebben een hartstikke leuke tijd gehad.”

„Ik ga Jan zeker missen, maar het goede is: we verbreken het contact niet. Het is geen afscheid voor altijd”, zegt Iris voor de camera’s. „Jan houdt echt van mij en dan is liefde ook loslaten. Dat is wat hij doet, omdat hij mij de kans wil gunnen om te vinden wat ik bij Jan mis en een ander mogelijk wel heeft. Daar wil hij mij alle vrijheid in geven.” Iris zei eerder zei eerder dat ze een vriendschap zoals met Jan zocht, maar dan wel met „hartstochtelijke romantiek en wilde seks”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ah wat een lieve man is Jan toch #benbvolliefde — Ilonka Leenheer 💎 (@IlonkaLeenheer) September 2, 2024

Jan geeft mening over Peter

„Ik wil nog iets aan mijn liefste grote broer vragen”, zegt Iris tijdens hun laatste wijntje samen. „Wat vind je van Peter? En dan je ongezouten mening geven.” Jan: „Ik vind hem om te zien een hele mooie, lange man. Hij kan heel goed dansen, hij is een danser. Hij is denk ik van jouw leeftijd. Maar hij is nogal aanwezig. Ik weet niet hoe jij je voelt bij hem.” Iris legt uit dat ze dat zelf ook niet nog helemaal weet.

Jan vertrouwt de camera’s toe dat hij niet helemaal eerlijk was tijdens dit gesprek. „Ik moet heel voorzichtig zijn als ik iets zeg over Peter. Ik heb een vooroordeel en dat strookt waarschijnlijk niet met wat zij denkt over hem. Dus laat ik me maar op de vlakte houden. Mijn gut feeling zegt dat het niet gaat lukken tussen die twee.”

De 74-jarige voormalige zeeman vertrekt uit de B&B en Iris gaat uit eten met Peter en de nieuwste logé, Martin, met wie ze absoluut geen klik voelt. En dan blijkt toch dat Iris liever Jan niet wil laten gaan. Ze loopt weg van de tafel en belt hem op. „Ik heb heel onverwacht een nieuwe man gekregen vanmiddag. Maar die doorstond de vijf minuten bij mij niet. Ik wil vragen: wil je de laatste dagen bij mij verblijven? Want ik mis je.” Jan weet niet wat hij moet zeggen. „Ik had me er helemaal op ingesteld om morgen terug te zijn. Ik ga erover nadenken en bel je later terug.” Wordt vervolgd dus.

Je kunt B&B Vol Liefde terugkijken via Videoland.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Iris zal er misschien nog wel spijt van krijgen dat Jan weg is gegaan. Wat een lieve, zachtaardige man is dat. #benbvolliefde lang:nl — pensionado Gert-Jan 🏳️‍🌈 (@GertjanTrumpi) September 2, 2024

Reacties