Klimaat weer onderwerp in Vandaag Inside: ‘Heel simpel hè, de dijken wat hoger, metertje erbij’

De één houdt standaard een doemverhaal over het klimaat en de klimaatverandering, de ander blijft roepen dat het allemaal wel meevalt. Arnout Jaspers, gisteravond aan de bar in talkshow Vandaag Inside, valt onder de laatste categorie. De natuurkundige en wetenschapsjournalist snapt de zorgen van velen, maar met een beetje dijken ophogen hebben we wat hem betreft voorlopig droge voeten.

Arnout Jaspers is schrijver van het boek De Klimaatoptimist. Als je dat leest hoef je je dit weekend als klimaatactivist niet aan de A12 vast te plakken, zoals al zo vaak gebeurde. „Maak je niet te druk, is het waar het jou om gaat toch?”, vraagt gastheer Wilfred Genee maar meteen. Jaspers: „Dat is wel de boodschap in tien woorden.” Nou ja, vijf woorden dan. „Goed, dan zijn we klaar”, reageert Genee.

Jaspers over klimaat al eerder in Vandaag Inside

Maar klaar was het natuurlijk niet over het onderwerp klimaat. Jaspers schreef eerder al De Stikstoffuik, volgens hemzelf „enige tijd de nummer 1 bestseller”. Met wat dank ook aan Vandaag Inside, waar hij over zijn werk vertelde. „Is er nou wel iets met het klimaat aan de hand of niet?”, wilde Wilfred Genee later in het programma nog eens weten. „Johan (Derksen, red.) loopt vaak door het bos, maar die zit dat er niks verandert.”

Er is wel iets met het klimaat aan de hand, geeft Arnout Jaspers toe. „Het gaat alleen heel langzaam en geleidelijk. Het klimaat verandert, de wereld warmt op en dat komt grotendeels door de mens. Maar de ramp- en doemscenario’s zijn zwaar overdreven. Daarom heb ik het boek ook geschreven. Ten eerste om die doemverhalen te debunken en in redelijke proporties terug te brengen. Ten tweede om wat harde noten te kraken over hoe wij hier met energietransitie bezig zijn. Dus de zonnepanelen, de windmolens en wat daar allemaal omheen geregeld wordt.”

Allemaal een sloep in de achtertuin?

Genee wijst op een eerdere deskundige in Vandaag Inside, Jan Rotmans, die over het klimaat meldde dat we allemaal een sloep in onze achtertuin moeten leggen, omdat we onder water komen te staan. Jaspers: „Ik ben het heftig oneens met Jan Rotmans. Nederland kan zich prima aanpassen aan de klimaatverandering de komende twee eeuwen. Zeker tot 2100 en ook daarna nog. Heel simpel hè, door dijkverhoging.” En klaar is Kees, wat Jaspers betreft. „Hoe hoog moeten die worden dan, een meter of vijftig, zestig?”, wil Genee weten. „Neuh, neuh, neuh”, zegt de wetenschapper. „Een metertje erbij, misschien twee. Dan zitten we gewoon weer veilig achter de dijken.” Genee: „Een métertje?”



Jaspers verder over zijn scenario over het klimaat: „Het feit dat jou dat verbaast geeft al aan hoe we hier eigenlijk voor de gek gehouden worden door doemprofielen. De echte deskundigen zitten in Delft en die zeggen dat we de dijken vijf meter moeten verhogen. Maar dan zou de zeespiegel vijf meter moeten stijgen en dat gaat niet gebeuren. In het ergste geval gaat de zeespiegel tot 2100 één meter stijgen. Dat is echt het worst case-scenario. Dus hup, metertje dijk erbij, dan zitten we weer net zo veilig als nu.”

‘Duur? We schieten meer vuurwerk de lucht in’

Wat Arnout Jaspers betreft hoeft het verhogen van de dijken om de verandering van het klimaat te beheersen niet al te duur te zijn. 50 miljoen tot 200 miljoen euro per jaar is er nodig, denkt hij. „Maar jaarlijks schieten we voor veel meer geld vuurwerk de lucht in.”

„Mooi man, lekker om te horen”, ziet vaste gast René van der Gijp het verhaal van Jaspers helemaal zitten. „De kijkers thuis lopen nu polonaise.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

