Emotioneel afscheid bij Mike in B&B Vol Liefde: ‘Wat een pijn’

Dat de zoektocht naar de liefde soms gepaard gaat met teleurstelling, bewijst kijkcijferhit B&B Vol Liefde. Gisteravond zagen kijkers het emotionele afscheid tussen B&B-eigenaar Mike (35) en zijn logee van het eerste uur, Noor. De 22-jarige blondine vindt Mike maar al te leuk, maar wil een man die volledig voor haar gaat. En dus hakt ze de knoop door.

Het is niet het enige afscheid deze week in B&B Vol Liefde. Maandag scheidden de wegen van B&B-eigenaar Robert Jan en publieksfavoriet Els.

Moeilijk gesprek tussen Mike en Noor in B&B Vol Liefde

In het Spaanse Maçanet de la Selva neemt Noor Mike even apart. „Ik zit even ergens mee. Ik vind het spannend om te zeggen, maar ik merk dat ik je heel erg leuk vind, echt heel leuk. Wat ik heel moeilijk vind, is dat ik merkte dat je Birthe (de andere logee, red.) betrok bij de activiteit die we samen zouden gaan doen.”

Mike snapt het niet zo goed: volgens hem gaan ze die date nog steeds met zijn tweeën doen. „Birthe heeft volgens mij het idee dat ze ook meegaat”, zegt Noor. „Maar het was toch onze date?”, vraagt Mike. „Daarom was ik ook teleurgesteld”, legt Noor uit. „Ik dacht: ik kan dit prima nog even volhouden, met hoop op een goede afloop, want ik vind je gewoon heel erg leuk. Maar dan heb ik het wel nodig dat we nog steeds die momentjes samen hebben.”

„Die wil ik ook”, zegt Mike. „Maar ik heb ook aangegeven dat ik niet zoveel energie meer kan verdelen en er komen nog twee meiden. Ik weet niet of ik dat allemaal aan kan. Maar ik voel dat het ons uit elkaar trekt en dat wil ik niet. Wat we hebben wil ik behouden, of dat het beter wordt. Op deze manier gaat het niet goed.”

‘Ik vind je ook leuk’

Noor wil van Mike weten in hoeverre hij haar leuk vindt. „Want anders weet ik niet hoelang ik het trek, zegt ze. „Ik weet het niet”, antwoordt hij eerlijk. „Ik vind het echt leuk als we samen zijn als er weer eentje weg is.”



Voor Noor wordt het allemaal een beetje te veel. „Het begint me steeds meer op te breken. Juist omdat er meer gevoelens bij komen kijken. Ik wil dat iemand tegen mij kan zeggen: ik vind je leuk.” Mike: „Ik vind je ook leuk. Maar ik weet niet of we nu op dezelfde pagina zijn.”

Aan de camera’s vertrouwt Noor haar gedachten toe. „Ik weet niet zo goed of het nou niet is gebeurd omdat hij niemand teleur wil stellen, ook de meiden die nog komen. Of dat hij het gewoon echt niet voelde voor mij. Maar ik wil dat ook niet meer voor mezelf, dat wachten.”

Tranen bij afscheid

„Je verdient het dat iemand vol voor je gaat”, zegt Mike tegen Noor. De blondine kan haar tranen ondertussen niet meer bedwingen. „Niet huilen alsjeblieft”, zegt Mike, terwijl hij haar een dikke knuffel geeft. „Ik baal dat ik nu in deze situatie zit, want ik wil jou ook niet missen natuurlijk. Maar ik wil er ook niet helemaal in doorgaan en me dan elke dag zo voelen. Daarom is het denk ik beter dat ik ga”, zegt Noor.

„Ik vind dat ik iemand verdien die met volle overtuiging kan zeggen: ik ben ook gek op jou. Ik zeg niet dat het niet meer kan komen, maar voor nu is het niet goed als ik was gebleven, dan was ik mezelf voorbij gelopen. Ergens denk ik: heb ik spijt? Omdat ik echt denk dat het wat had kunnen zijn. Daarom is het zo moeilijk. Ik had het graag anders gezien. Ik had zo graag willen weten hoe het was geweest als we voor elkaar waren gegaan. Ik ben wel trots op mijn beslissing, ook al doet het best wel pijn”, legt ze voor de camera’s uit.

„Wat een pijn”, zegt Mike terwijl hij snikkend toekijkt dat ze haar koffer inpakt. Hij kan het niet meer aanzien en loopt naar beneden. „Ik vind het gewoon kut. Ik vind het ook zielig dat zij moest huilen door deze hele situatie.” Dan rijdt Noor weg en is het liefdessprookje (voorlopig) voorbij.



Jeetje was ik 20 jaar geleden maar zo wijs als Noor nu al is. #respect hoor. #bbvolliefde — Debby de Vos (@debbelv) August 14, 2024

Je kunt B&B Vol Liefde terugkijken via Videoland.

