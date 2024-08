Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met Taxi op weg richting einde van Mocro Maffia, wie gaan er allemaal nog ‘slapen’…?

Met de korte film Taxi en seizoen zes van Mocro Maffia, gaan we als kijkers richting het einde van een van de succesvolste tv-series van deze eeuw. Aan alles komt een einde, niet in de laatste plaats aan het leven van tal van (hoofdrol)spelers in deze hit. De grote vraag: hóe eindigt deze geweldsexplosie? Wie worden er allemaal nog tot ‘slapen’ gebracht, oftewel: wie worden er nog omgelegd?

Die hard-fans zullen er misschien amper van slapen – sorry voor de slechte woordgrap – dat Mocro Maffia er na dit jaar niet meer is. Videoland maakt binnenkort de startdatum van de slotreeks bekend, maar de streamingdienst heeft vanaf vandaag eerst nog een ‘tussentoetje’, de uur durende film Taxi. Zulke tussendoortjes waren er al eerder (zie kader), steeds ook om nieuwe personages te introduceren. Deze Metro-kijker kon niet wachten en bekeek de opmaat naar het Mocro Maffia-slot meteen voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Mocro Maffia, hoe zat het ook alweer?

Vijf seizoenen Mocro Maffia uitleggen aan mensen die het nog nooit gezien hebben (die zijn er vast ook nog genoeg, maar je kunt alles terugkijken als je wilt) is bijna niet te doen. Laten we het houden op Marokkaanse maffiosi – en ook veel anderen – die drugskartels vormen en elkaar stelselmatig afslachten. Zelden is er onderling vertrouwen en wraak is altijd zoet (of erg zuur). Het is net of de maffia zichzelf uitroeit, maar ook een soort onkruid is dat maar blijft groeien.

Het verhaal van de film Taxi vertellen is net zo lastig, je verraadt al snel iets voor de doorgewinterde kijken. Het draait nu echter allemaal om Younes Al Saddiqi, beter bekend als Taxi, die in thuisbasis Marokko is beland. Hij heeft amper of geen enkele controle over zijn leven en dat van zijn kinderen. Zij vrouw Samira (Zineb Fallouk) is de dame met de touwtjes in handen, zowel als moeder van haar gezin als bazin van een drugskartel. Metro sprak dit ‘echtpaar’ overigens over Mocro Maffia seizoen 4. Taxi’s neef Ashraf (Saïd Boumazoughe) wil Taxi het liefst afknallen, hij vertrouwt hem voor geen meter meer. Ondanks alles is het hoofdpersonage toch weer betrokken bij een drugslijn die via het Atlasgebergte en de zee naar Europa moet worden gebracht.

Het nieuwe personage is deze keer Kristina Hoogervorst, een rol van Fockeline Ouwerkerk. Zij werkt voor justitie, volgt Taxi in Marokko en wil dat hij kluisverklaringen ondertekent. Want tja, Taxi staat sinds enige tijd ook in contact met de politie. Die is rijp om te gaan slapen, zullen we maar zeggen.

De kracht van de serie

Dat ‘slapen’ is misschien wel de grootste kracht van de serie. De makers (dat zijn er velen geweest met Achmed Akkabi en Nasrdin Dchar als belangrijke pionnen en nu ook Iliass ‘Taxi’ Ojja zelf als een van de scenarioschrijvers) deinzen er niet voor terug om belangrijke personages af te laten knallen. Voor de kijkers is de schok telkens groot, maar telkens staan er weer nieuwe drugskartelgasten op. Mocro Maffia kan wat dat betreft eindeloos doorgaan, maar het is ook weleens mooi geweest. Akkabi en Dchar kunnen zo weer nieuwe mooie dingen creëren, daar zijn zij uitstekend toe in staat.

Metro zat voor het vorige seizoen nog tegenover Nasrdin Dchar. In Mocro Maffia heette hij Potlood, een naam waarmee jonge gassies hem vaker naroepen dan Nasrdin. Op Metro‘s vraag of hij er mee had kunnen leven als Potlood het loodje zou leggen, antwoordde hij zonder met z’n ogen te knipperen: „Natuurlijk, maar ik had het jammer gevonden. Ik ben blij dat Potlood er nog is. Volgens mij heeft hij nog wel een reis te maken.” Niet veel later bleek dat de verslaggever met een lijk zat te praten, want ook Potlood werd afgeknald. Eén van de belangrijkste Mocro Maffia-gezichten, Paus (Achmed Akkabi), ging er in seizoen vijf ook aan. Die werd gecremeerd… maar niet in een crematorium. Voor de fans bleven gelukkig Taxi en Tonnano nog leven, maar ja… Die laatste is trouwens in werkelijkheid rapper Ice, die onlangs een onvergetelijke indruk achterliet in één aflevering De Slimste Mens.

🔫 Slot Mocro Maffia Het allesbepalende slot van Mocro Maffia is dit najaar te zien. We hebben het dan over seizoen 6 en als een reeks van vijf seizoenen achter de rug. Daarnaast zijn er vier zijstapjes, mini-speelfilms van een uur over één belangrijk personage gemaakt: Komtgoed, Meltem (Metro sprak daarover met Sinem ‘Meltem’ Kavus), Tatta en als ‘slotfilm voor het slotseizoen’ Taxi.

Een einde voelt ook wel oké

Thuis op je veilige bank kun je dus lekker genieten van al dat geweld (of neerkijken op). Dat is in Taxi niet anders en zal met Mocro Maffia 6 waarschijnlijk al helemaal het geval zijn. Want wat betekent dat ‘allesbepalend’ waarover Videoland het heeft anders? Wie gaan er nog slapen? De fans zullen de serie straks gaan missen, al voelt een einde ook wel als oké.

Eerst kun je nog wel even lekker meeleven met die Taxi. Het is altijd een personage geweest waar je nog enige sympathie voor op kunt brengen. Hij is een beetje de best wel aardige vader die zich, soms buiten zijn schuld, steeds in de nesten werkt. Dat zijn vrouw uit een drugsfamilie komt helpt daar natuurlijk ook niet bij. Maar Taxi kan ook hard zijn: „Als je kinderen in gevaar zijn, ben je tot alles in staat.”

Slaap lekker!

Aantal blikken uit 5: 4

Je kunt Taxi vanaf vandaag (vrijdag 23 augustus) op Videoland vinden, net als ‘al het oude’ van Mocro Maffia.

