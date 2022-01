Samira en Taxi over Mocro Maffia 4: ‘De lik in, of een kist met zes planken’

Een zucht van verlichting bij de enorme schare fans van Mocro Maffia. Eindelijk weten zij vanaf morgen in seizoen 4 hoe de clashes tussen twee drugskartels verder verlopen. Metro sprak vooruitlopend op de nieuwe Videoland-reeks met ‘het echtpaar’ uit de keiharde serie: Samira (Zineb Fallouk) en Taxi (Iliass Ojja).

Drie seizoenen Mocro Maffia samenvatten is eigenlijk best simpel: de strijd tussen ruziënde en nietsontziende drugskampen van Romano (Mandela Wee Wee) en Paus (Achmed Akkabi) blijft maar voortduren. Saai dus? Allesbehalve, vinden de talloze Mocro Maffia-fans. Veel geliefde personages zijn namelijk al naar het hiernamaals geschoten of gestoken. En telkens keren nieuwe interessante personages en bijzondere verhaallijnen terug.

Drijvende kracht achter Mocro Maffia

Drijvende kracht achter de serie is hoofdrolspeler Achmed Akkabi zelf. Mocro Maffia is het kindje van deze veel geprezen acteur, die ook zijn stempel drukt op het schrijversteam. Het werk van Akkabi en zijn team werd in het najaar bekroond met een Gouden Kalf voor beste serie en een nominatie voor de Gouden Televizier-Ring. Seizoen 3 eindigde met een marteling in een container van zijn personage Paus (zijn ‘gesloopte hoofd’ is nu al legendarisch). En het feit dat Paus de belangrijkste man uit kamp Romano (Potlood, Nasrdin Dchar) om kon leggen. Paus liet het na.

Wat betekent dat voor hun band in het morgen te beginnen seizoen 4? Loopt Potlood misschien over? En wat doet Romano, na lang te zijn ondergedoken, bij de Duits-Turkse drugsclan in Düsseldorf? De Turkse verhaallijn werd in december overigens al ingeleid met de korte film Mocro Maffia Meltem. Metro’s interview met Sinem ‘Meltem’ Kavus lees je hier. En wat betekent de moord op Mo de Show (Bilal Wahib) voor eerdergenoemd echtpaar Samira (zij schoot) en Taxi?

Iliass Ojja is na De Verraders op straat niet meer alleen Taxi

Die twee, Zineb Fallouk (sinds seizoen drie) en Iliass Ojja (alle seizoenen), schoven via video bij Metro aan. Zij zitten voor een mooi Mocro Maffia-bord. Met Iliass kom je al snel op De Verraders, het Videoland-spel dat hij samen met collega-actrice Britt Scholte won en zo kilo’s zilver in de wacht sleepte. Iliass moet lachen als hem wordt gevraagd of mensen op straat nu ‘verrader!’ roepen, of de veelgemaakte grap ‘Taxi!’. „Dat gebeurt nu om en om. Ik heb wel gemerkt hoe populair De Verraders is. De reacties zijn altijd leuk hoor. Al geef ik toe dat ik me zelfs omdraai als mensen echt om een taxi vragen, haha.” Zineb merkt vooral de populariteit van Mocro Maffia. „Tot in de supermarkt aan toe, maar altijd positief. Dan realiseer ik me om 13.00 uur ’s middags in de Albert Heijn dat ik ook Samira ben. De meeste mensen benaderen me gewoon als Zineb, maar echt jonge kinderen vragen waar mijn broer is.”

Met de broer wordt drugsbaas Paus bedoeld. Samira is de brave van de twee familieleden. En dat terwijl haar man Taxi zich wel – zijdelings – met de drugswereld van haar broer bezighoudt, maar op een of andere manier nooit diep in de problemen komt (lees: nog leeft). Maar ja, nu heeft Samira zelf een lijk op haar geweten.

Crisis Samira en Taxi in Mocro Maffia

Dat heeft nogal gevolgen voor hun relatie, die we na het zien van de eerste aflevering van Mocro Maffia wel de kwalificatie ‘in crisis’ mogen meegeven.

Iliass: „De relatie staat zeker onder spanning, Samira heeft hem toch omgelegd. Nu zijn niet alleen z’n vrienden en zwager moordenaars, maar ook zijn bloedeigen vrouw. Dat zorgt voor steeds meer spanning en tja, waar zal dat eindigen?” Zineb: „Met wat er gebeurd is in het vorige seizoen, moeten Samira en Taxi leren leven. Je ziet snel dat ze wel bereidwillig zijn, maar dat het niet lukt om zo’n heftige situatie met Mo de Show even aan de kant te zetten en weer een vrolijk gezin te spelen. De kijker gaat de eerst scheuren in de relatie al snel zien. Dat is niet gek. Samira hield zich eerder verre van die harde wereld, maar langzaam is zij er nu in geslopen. Ze zal keuzes moeten maken. Zal Samira bevriezen, gaat zij vechten? Of gaat ze misschien weg?”



Wat is de kracht van Mocro Maffia?

Dat Mocro Maffia geliefd is, hoeven we niet meer te vertellen. Waar komt dat volgens de twee acteurs door? Zineb: „Ik vind het eerlijk gezegd een ingewikkelde vraag die lastig te beantwoorden is. Maar persoonlijk denk ik omdat er telkens nieuwe mensen meedoen. Zowel qua cast als qua makers. De frisse wind wordt erin gehouden. Er is weinig ruimte voor op veilig spelen. Dat vind ik zelf het grootste succes. Geliefde personages gaan dood, maar andere acteurs komen weer in de plaats.” Iliass: „Misdaad doet het goed, mensen kijken er graag naar. Dat zie je ook bij andere streamingsplatformen. De kracht van Mocro Maffia is volgens mij ook dat jong talent een kans krijgt, zowel voor als achter de camera. Die stellen niet teleur, daar ben ik haast verbaasd over. Ik geniet ervan. En ik denk dat de schrijvers gewoon hartstikke goed bezig zijn, waaronder Achmed natuurlijk. En wat Zineb zegt: net als jij van een personage gaat houden, legt hij het loodje en komt er een nieuwe.”

Achmed Akabbi, ‘het meesterbrein’

Hoe goed is die Achmed Akkabi dan eigenlijk? Iliass: „Zelf zegt hij: ik wil de kijker altijd een stapje voor zijn. En dat lukt hem. Als jij denkt te weten wat er gaat gebeuren, dan is er een plottwist. Verder is die man gewoon een meesterbrein. Steeds vraag ik me af hoe eerdere seizoenen op z’n minst kunnen worden geëvenaard of zelfs kunnen worden overtroffen. Maar ik ben door Achmed en de andere schrijvers nog nooit teleurgesteld.” Zineb: „Ik noem hem ook altijd meesterbrein. Dat vindt hij niet leuk, omdat Achmed heel bescheiden is. Ik meen het echter wel. Hij is heel erg van dóen. Dat kan ik waarderen en daar leer ik van. Je hoort altijd over diversiteit en andere verhalen vertellen, maar Achmed doet het gewoon. Die gaat er niet eerst vijftig jaar over praten. Daar heb ik respect en ook bewondering voor.”

Vinden Zineb en Iliass het goed dat verhalen over de drugswereld, die vol geweld is, worden verteld? Bijvoorbeeld om de jeugd te laten zien dat je in dat milieu van snel geld verdienen maar beter niét kunt belanden? Bij de nominatie voor de Gouden Televizier-Ring barstte daarover even een discussie los, door het gevoel dat in Nederland na de moord op Peter R. de Vries heerste. De discussie waaide overigens snel over.

‘Mocro Maffia verheerlijkt niet’

Zineb: „Allereerst kijk ik vooral naar de rol, want dat is als actrice mijn werk. Ik krijg de vraag echter best vaak. Natuurlijk wil je dat niemand in de criminaliteit verzeild raakt. Je wilt dat iedereen veilig opgroeit en een veilig leven heeft. We zien echter dat het wél gebeurt. Mocro Maffia is heel erg bezig met de keerzijde van dat treurige leven. Aan die wereld valt niet te ontkomen.” Iliass: „Ik vind het belangrijk dat het wereldje niet wordt geromantiseerd. Misschien gaat het heel even goed en heb je snel geld, maar uiteindelijk zijn er twee uitwegen: of de lik in, of een kist van zes planken op zes meter diepte. Mocro Maffia is een fictief verhaal, dat moet ik benadrukken. Maar we verheerlijken het absoluut niet.”

Mocro Maffia en de Gouden Televizier-Ring

En die Gouden Televizier-Ring (De Kinderen van Ruinerwold won), was die als de winnaar niet had bestaan al binnen? Iliass: „De Kinderen van Ruinerwold was geweldig en harstikke actueel. Voor ons wat het al een eer dat we daar als eerste serie van een streamingdienst mochten staan. Dat was al winst en een mijlpaal. Maar hé, we hebben wel een Gouden Kalf!” Zineb: „En er zijn nog meer kansen hè? Ik vind de waardering van de mensen die Mocro Maffia kijken eerlijk gezegd belangrijker dan een prijs. Op mijn Instagram-account krijg ik ontzettend veel berichten. Van mensen die laten weten dat zij gewoon graag kijken of geïnspireerd worden. Jonge mensen van 14, 15 die willen acteren, vragen me om tips. Sorry als ik niet op iedereen heb gereageerd, wil ik hier graag zeggen. Maar in zulke berichtjes vind ik geluk, daar word ik heel erg blij van. Dat vind ik zoveel meer waar dan een trofee.”

Elke vrijdag verschijnt er op Videoland een nieuwe aflevering van Mocro Maffia.