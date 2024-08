Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Frans Bromet kreeg hersenbloeding, maar filmde (met z’n beroemde stem) zijn lotgenoten

Filmmaker Frans Bromet heeft het afgelopen najaar een hersenbloeding gehad. Dat meldt tv-omroep KRO-NCRV, terwijl het al die tijd uit de publiciteit was gehouden. Bromet maakt nu van ‘de nood een deugd’. Zijn eeuwig lijzige stem keert terug op de buis.

Een hersenbloeding is niet zomaar wat, dus het mooi om te zien dat Frans Bromet de draad kan oppakken. En dat terwijl de Noord-Hollander eind augustus 80 jaar wordt. Gelukkig gaat herstel soms goed. Denk aan Mariska Bauer, hoewel zij gevolgen als vermoeidheid en overprikkeling nog wel ondervindt.

Hoe een hersenbloeding ook kan ‘aflopen’, bleek eerder uit de zeer indrukwekkende documentaire Het Leven gaat niet altijd over tulpen. Daarin zag de kijkers hoe de familie van ex-schaatster Irene Schouten met de gevolgen van een zware hersenbloeding van hun moeder omgaat.

Frans Bromet pakt de camera weer op

In oktober 2023 keeg Frans Bromet de hersenbloeding. Na een korte ziekenhuisopname belandde hij in revalidatiecentrum Reade in Amsterdam. Daar verbleef hij ongeveer drie weken om zo goed mogelijk op te knappen. Maar alleen in bed liggen, dat is niks voor Frans Bromet. Al snel pakte hij zijn camera op en filmde hij zijn kamergenoten en het zorgpersoneel.

Frans Bromet bleef terugkomen

Frans Bromet heeft zijn in eerste instantie best verdrietige toestand omgezet in een hele documentaire: Mijn nieuwe vrienden van afdeling drie. Hij ontdekte hoe belangrijk de intensieve begeleiding in het revalidatiecentrum is. Maar ook de band met zijn lotgenoten bleek groter dan hij vooraf had gedacht. Bromet mocht zelf relatief snel weer naar huis. Hij bleef echter terugkomen om te volgen hoe het met zijn nieuwe vrienden gaat. Iedereen bleek begaan te zijn met elkaars leed en herstel.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Angst voor bezuinigingen

Een belangrijk punt in de docu, wat Frans Bromet betreft: wanneer hij hoort van aanstaande bezuinigingen, groeien zijn zorgen over de toekomst van de instelling en daarmee ook over het revalidatieproces van de cliënten. Met de doortastendheid die we van hem kennen, gaat hij verhaal halen bij de leiding van Reade. De instelling blijkt onder grote druk van bezuinigingen te staan. Is het voortbestaan van deze zorg in het geding? Je hoort het de filmmaker al bijna zeggen met z’n lijzige stem…

De mooiste zeurstem van Nederland

Frans Bromet werd op tv niet alleen bekend om zijn series, maar ook om zijn ‘heerlijke zeurstem’ en droge opmerkingen. In 2017 kreeg hij de Ere Zilveren Nipkowschijf voor zijn gehele oeuvre. Frans Bromet moet zo’n beetje de eerste camjo-reporter van ons land zijn geweest (een journalist met een camera die zelf de vragen stelt).

Zeer gewaardeerd was in de jaren negentig zijn Buren-reeks. Dat lag aan die beetje stokende stem, maar vooral aan de buren die steevast ruzie hadden. Frans Bromet speelde geen rechtertje, maar het had veel weg van het huidige Mr. Frank Visser Doet Uitspraak en De Rijdende Rechter. Legendarisch was ook De Winkelwagen. Daarin stond Bromet bij supermarkten en was zijn eeuwige vraag: „Wat zit er in uw karretje?”

2Doc: Mijn nieuwe vrienden van afdeling drie wordt uitgezonden op 1 september om 20.23 uur door KRO-NCRV op NPO 2.

Vorige Volgende

Reacties