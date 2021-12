Film Mocro Maffia Meltem met Sinem Kavus als creditcardfraudeur: ‘Ik kan niet wachten…’

Fans van de serie Mocro Maffia – dat zijn er véél – kunnen haast niet wachten op het vierde seizoen. Wanneer die reeks begint is nog een groot geheim, maar Videoland heeft een extraatje voor die grote schare kijkers. Vanaf morgen is een aparte film van 40 minuten op de streamingdienst te zien. De titel: Mocro Maffia Meltem.

Metro spreekt met de hoofdrolspeelster, Sinem Kavus.

Mocro Maffia Meltem is gemaakt om in de aanloop naar het vierde seizoen een nieuw personage te introduceren. Dat is Meltem – Sinem Kavus – een Turks-Nederlandse die zich schuldig maakt aan creditcardfraude. Een slim en doordacht type, dat zich voortbeweegt op trendy sportschoenen. Zij weet onder de radar van de politie te blijven, maar heeft ook een zwakte. Meltems vader is gokverslaafd en leent nog eens geld van drugsteam Paus ook. Mocro Maffia-fans weten dan meteen hoe laat het is.

Meltem treft Mocro Maffia

Redt Meltem haar vader uit handen van de Mocro Maffia? Daar zal het bij haar grotendeels om draaien. Omdat te kunnen fiksen bezoekt hij haar Duits-Nederlandse familieleden in Düsseldorf. Oh ja, die handelen ook in coke. En hoe gaat het verder met de creditcardfraude van Meltem? In de handlanger en vriendin van Meltem herkennen we Carré Albers. Carré had eerder een grote rol in De Slet van 6 VWO, maar Metro sprak haar vorig jaar als een van de singles in Temptation Island.

Terug naar Meltem, Sinem Kavus dus. De 30-jarige actrice was eerder te zien in onder meer de Netflix-film Forever Rich en de tv-serie Hoogvliegers. Voor een videogesprek heeft ze plaatsgenomen voor een Videoland-bord.

Een nieuw personage voor Mocro Maffia introduceren met een hele film… Is dat een grote eer voor jou?

„Zeker, dat is heel gaaf. Ik vind het gelijk ook heel spannend. Je leest het scenario, vindt het heel tof en dan denk je: dat gaan we even doen. En dan komt de eerste draaidag en besef je opeens ‘oh, ik moet dit nu wel gaan waarmaken. Ik maak nu gewoon mijn entree in een van de populairste series van Nederland’. Maar eenmaal bezig, beland je in je focus en ben je hard aan het werk. Spannend dus, maar nu kan ik niet wachten tot het uit komt. Ik ben trots op wat we hebben gemaakt.”

Mocro Maffia Meltem extraatje voor de fans

Waarom doet Videoland dit eigenlijk? Het is niet alledaags zo’n introductie.

„Vorig jaar heeft Videoland iets soortgelijks gedaan met Komt Goed (een Mocro Maffia-miniserie, red.). Het is een heel leuk extraatje voor de fans, als een opmaat naar het volgende seizoen. Fans smeken het hele jaar of Videoland een nieuw seizoen wil droppen. Met het voorstellen van Meltem kan ook de criminele wereld waarin Mocro Maffia zich af speelt worden uitgebreid. We hebben nu een Turks maffia-lijntje. Ik vind het wel een mooie manier om een nieuw personage voor het volgende seizoen te introduceren, eigenlijk. Je weet iets meer van Meltems voorgeschiedenis in plaats van dat ze zomaar in Mocro Maffia 4 opduikt.”

Wanneer gaat het vierde seizoen beginnen?

„Dat weet ik nog niet.”

Jawel, je weet het.

„Nee! Ik weet het echt niet. Maar ik hoop snel.”

Bij het kijken zag ik in 40 minuten meer problemen dan ik in mijn hele leven heb meegemaakt…

„Hahaha, ja dat is nogal wat hè?”

Meltem is niet alleen bikkelhard

Hoe zou je Meltem zelf omschrijven? Is het simpelweg een bikkelharde tante of toch ook ergens een warm mens die de familie hoog in het vaandel heeft staan?

„Het laatste. Dat was ook wat de regisseur en ik wilden neerzetten. Meltem moet niet alleen een bikkelharde vrouw zijn. Ze groeit daar eigenlijk in. Haar creditcardfraude is een soort van veilige business. Je zit achter je laptop en moet een beetje goed zijn met de computer. Daar komt verder geen geweld aan te pas. Meltem wil dat ook helemaal niet. Ze heeft echter een mentaliteit van ‘ik moet er voor mijn vader zijn’. Met die mentaliteit is zij opgegroeid. Als de familie haar nodig heeft dan ben je er gewoon, is haar overtuiging. Meltem weet ook dat ze haar vader eigenlijk niet moet helpen, aangezien het al de zoveelste keer is. Het personage van Carré Albers zegt ook: ‘Als je het weer doet, dan leert ie het nooit’. Dat weet Meltem ook. Maar ja, ze doet juist alles als het erop aan komt. En dan loopt het deze keer helemaal mis. Zo rolt ze er stap voor stap in en neemt zij langzamerhand wat gruwelijkere beslissingen dan Meltem eigenlijk zou willen.”

Het lijntje met team Paus is door de film daar. Kun je al iets vertellen over Meltem in Mocro Maffia 4?

„Helaas, daar mag en wil ik niets over zeggen.”



Was je een trouw kijker van de serie?

„Ja, ik heb het helemaal gevolgd. Ook de mini-serie. Als voorbereiding voor mijn rol heb ik alles nog een keer teruggekeken. Zo was ik helemaal op de hoogte. Ik ben niet zo snel starstrucked, maar ik vond het op de eerste draaidag toch wel heel leuk dat ik onderdeel was van die Mocro Maffia-wereld. Ik vond het bijzonder.”

Staat die wereld in je eigen leven heel ver van je af?

„Ja. Ik ben geen crimineel als je dat bedoelt, haha. Ik ken die wereld helemaal niet en wil dat graag zo houden.”

‘Mocro Maffia gewoon een spannend verhaal’

Vind je dat we die harde criminele wereld wel op tv moeten laten zien? Het was bij de Gouden Televizier-Ring een dingetje toen Mocro Maffia werd genomineerd.

„We zijn een fictieve serie in het genre actie-drama. Als je dat niet meer zou gaan vertellen, moet je het hele genre eruit halen. Het zijn gewoon spannende verhalen. Persoonlijk vind ik het als actrice wel interessant om in verschillende werelden en de psychologie van mensen te duiken. Juist ook van mensen die psychisch niet in orde zijn of helemaal de verkeerde kant op gaan. Ik wil weten wat hen drijft. De grootste topcrimineel werd heus niet zomaar de grootste topcrimineel. Ik ben dan benieuwd wat daar eerder is gebeurd.”

Waar ligt volgens jou de kracht van Mocro Maffia?

„Dat je wílt blijven kijken. En dat de makers niet schuwen om personages waar mensen van beginnen te houden op een gruwelijke manier te laten verdwijnen. En dat het niet eenzijdig is. Je ziet ook wat de criminaliteit voor impact heeft op families. Ten slotte zie je telkens weer nieuw talent.”

Er zullen wel een paar mensen voor je klaar gaan zitten vrijdag, denk je ook niet?

„Dat denk ik wel. Althans, dat hoop ik. Het zal wel goed komen, toch? Ik vind het wel spannend, omdat Meltem nieuw is en een nieuwe afslag van Mocro Maffia. In bijna de hele film wordt Turks gesproken, dat heb ik volgens mij ook niet veel vaker gezien. Ik heb geen idee nog hoe mensen erop gaan reageren, maar ik ben sowieso trots.”

Mocro Maffia Meltem is vanaf morgen (vrijdag 10 december) op Videoland te zien.