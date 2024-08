Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opgebiecht: ‘Mijn ex-schoonmoeder betrapte ons tijdens de seks en nu is mijn relatie voorbij’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Roy (24), die het uitmaakte met zijn vriendin nadat zijn (inmiddels) ex-schoonmoeder hen betrapte tijdens de seks.

„Melissa was mijn jeugdvriendinnetje, we zaten bij elkaar op de middelbare school en vanaf het moment dat ik haar in de aula zag staan, was ik weg van haar. Al snel raakten we aan de praat en kregen we verkering. En die verkering duurde járen. Ik was weg van haar, en eigenlijk ben ik dat nog steeds. En toch is het nu alweer bijna een jaar uit. En dat allemaal door mijn ex-schoonmoeder.

Boze heks

Want waar Melissa een geweldige vriendin was, bleek haar moeder het type ‘boze heks’. Ze vond het maar niks dat we samen waren, ik was te min voor haar, en toen ik een sportopleiding ging volgen was dat volgens haar ook te ‘laag’. Melissa moest op z’n minst een dokter aan de haak slaan, of een advocaat. Niet dat ze zich daar ook maar iets van aantrok, want ze was gek op me en ging voor de volle honderd procent voor onze relatie.

We groeiden samen op, gingen allebei studeren, onze levens bleven verweven met elkaar. Wel woonde ze tijdens haar studie nog thuis, simpelweg omdat er geen kamers te krijgen waren. Dat betekende dus ook dat ze haar moeder nog dagelijks zag. En die had de uitspraak: ‘Mijn huis, mijn regels’. Dus moest Melissa op een bepaalde tijd thuis zijn, mocht ik niet blijven slapen en mocht zij al helemáál niet bij mij blijven slapen. Samenwoonplannen hadden we zeker, maar dan na onze studies. Het was dus een beetje aanmodderen en mijn schoonmoeder voor lief nemen als ik daar was; hoe vaak ik mijn woorden niet heb ingeslikt als ik daar was.

Opgebiecht: betrapt tijdens de seks

Nooit dacht ik: mijn schoonmoeder komt tussen ons in. En toch is dat gebeurd. Het bemoeizuchtige werd steeds erger, met appjes naar Melissa als ze bij mij was, controlerende telefoontjes en zelfs binnenlopen in Melissa’s kamer als ze met mij was, zonder te kloppen. Melissa en ik kregen er woorden over, ik vond dat ze oud genoeg was om zich van haar moeder te distantiëren, letterlijk. Zij wilde geen olie op het vuur gooien, het was haar moeder, en ze woonde nog thuis, dus moest ze niet te hard zeuren, vond ze. Tja, ik wilde ook niet tussen haar en haar moeder komen, maar beter werd onze relatie er niet op.

De druppel was toen ik bij Melissa was en we intiem met elkaar waren – we waren alleen thuis, maar blijkbaar was Melissa’s moeder heel zachtjes thuisgekomen en naar haar kamer geslopen. Want net toen Melissa en ik in het heetst van de strijd waren, zwaaide de deur open en stond ik – poedelnaakt – oog in oog met mijn schoonmoeder. Het was nogal een compromitterende houding waarin we ons bevonden, dus ik denk dat mijn schoonmoeder zich een ongeluk schrok: zonder iets te zeggen draaide ze zich om en beende ze weg.

De druppel

Furieus was ik, en ik eiste van Melissa dat ze haar moeder terecht zou wijzen, dat de maat nu vol was. Maar ze wilde niet. Of ze durfde niet, ik weet niet welke van de twee het was. Het was de druppel die bij mij de emmer deed overlopen. Ik hield zielsveel van Melissa, maar ik kon niet meer met haar moeder door een deur. Helemáál niet nu ze me in een kwetsbare positie had aangetroffen.

Met pijn in mijn hart heb ik de relatie verbroken. Melissa begreep het niet, was woedend, tot op de dag van vandaag hebben we geen contact. Ze woont nog steeds thuis, weet ik, bij haar moeder – die zal in haar nopjes zijn dat onze relatie voorbij is. Vrienden weten dat ik weer single ben, maar de echte reden durf ik ze niet op te biechten, dat vind ik vernederend, het feit dat je schoonmoeder je tijdens de seks betrapt. Ik ga door met mijn leven, hoe lastig ook. Al heb ik ergens de stille hoop dat zodra Melissa op zichzelf gaat wonen, er misschien een nieuwe kans voor ons samen is weggelegd. Maar zolang mijn ex-schoonmoeder bij haar in huis rondloopt, acht ik die kans klein.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

