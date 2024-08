Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slimste Mens-kijkers in een deuk om Khalid Alterch: ‘Schaterlachend gekeken’

Mocro Maffia-gezicht Khalid Alterch maakte gisteravond zijn entree in De Slimste Mens. Het was een kort optreden, want hij moest na één aflevering het programma ook weer verlaten. Maar hij ondanks dat stal de acteur de show en maakte hij menig kijker aan het lachen.

Alterch is acteur, presentator en is als rapper bekend onder de noemer ICE. In de populaire Videoland-serie Mocro Maffia speelde hij de uitgesproken Tonnano.

Khalid Alterch maakt entree in Slimste Mens

Alterch neemt het op tegen twee dames. Klimaatactivist Hannah Prins haalde eerder de hoogste score en zangeres en actrice Maartje van de Wetering nam het in de finale op tegen Lotfi El Hamidi. Alterch maakt gisteravond zijn entree. Zijn rap-naam ICE is overigens afkomstig van het beroep van zijn vader, die ijscoman is.

De acteur vindt het spel best lastig. Prins mag een vraag over het liedje van Pokemon beantwoorden. En als ICE later een vraag over Charles Darwin krijgt, vraagt hij zich hardop af waarom hij geen Pokemon-vragen krijgt.

Mocro Maffia-gezicht heeft lachers op de hand

Als hij later een vraag over Pim-Pam-Pet moet beantwoorden, blijkt Alterch ook niet echt op de hoogte van oud-Hollandse spelletjes. Terwijl hij de antwoorden probeert te raden, roept hij: „Boek mij, ik ga het theater in.” Waarna hij lukraak roept dat Pim-Pam-Pet uit „Zweden, Scandinavia, Amerika” komt en met Amerikaans accent Pim-Pam-Pet nabootst.

Later vraagt presentator Philip Freriks naar de eerste zoen van alle kandidaten. Prins en Van de Wetering delen eerlijk hun ervaring, maar als ICE aan de beurt is moet hij lachen. „Philip, ik kan niet zomaar gaan praten hè. Papa kijkt ook mee, mama kijkt ook mee. Krijg je zo’n awkward situation als ik weer thuiskom. Gaan ze zo naar me kijken van: ‘Oh wist ik niet’.”

Geen uitblinker in het spel

De rapper blinkt niet echt uit met zijn score. En als zijn mede-kandidaten en de presentator een beetje moeten lachen, reageert hij: „Jullie doen stoer, we zijn nog niet klaar hè. Ik ben pas begonnen.”

Uiteindelijk belandt de acteur met Prins in de finale. Als hij een vraag over de chimpansee moet beantwoorden en later de juiste antwoorden ziet, roept hij: „Wie maakt die vragen?” En ook bij het vinden van woorden bij ‘wielklem’, komt ICE niet verder dan twee antwoorden. „Wat moet je nou over een wielklem zeggen?” Als Prins dan het woord ‘geel’ noemt, valt Alterch bijna van zijn stoel. „Wollah, geel”, zegt hij.

Slimste Mens-kijkers gecharmeerd van Khalid Alterch

Freriks benadrukt dat als Prins vijf goede antwoorden geeft, de rapper is uitgeschakeld. „Maar als mijn tante kloten had, was het mijn oom geweest”, reageert de rapper gevat. Waarna de studio hard moet lachen. „En nu jij weer Hannah. Ik ga strijdend ten onder. Al verlies ik, dan heb ik nog steeds gewonnen”, aldus de rapper. Maar nadat hij een vraag over tapdansen krijgt, gooit de rapper de handdoek in de ring. En Freriks concludeert dat Alterch een „geweldige kandidaat” was. En daar zijn kijkers het mee eens.



Je kijkt De Slimste Mens terug via NPO Start.

