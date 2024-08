Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Staat Albert van B&B Vol Liefde nog open voor de liefde? ‘Er zit al iemand in mijn hartje’

Tussen Albert en Joyce uit B&B Vol Liefde was het dikke mik, totdat zij halsoverkop zijn stulpje moest verlaten omdat haar moeder ziek is. Nu zijn er nog twee (andere) vrouwen in zijn kasteel in Spanje. Staat hij nog open voor hen, of is hij te verknocht aan Joyce?

Nederlanders smullen weer van de liefdesperikelen in het nieuwste seizoen van B&B Vol Liefde, waarbij meer dan genoeg hilarische en ongemakkelijke momenten plaatsvinden. Ook bij Albert is het meermaals raak geweest. Zo was hij heel onaardig en bot op een date, was er een heuse catfight gaande en deelde logee Malgosia een pikante onthulling over de kasteelheer.

Maar Albert lijkt ook de liefde te hebben gevonden: Joyce. Totdat zij noodgedwongen naar Nederland moest voor haar zieke moeder. Ook dat leverde bijzondere televisie op. „Ik heb alleen nog mijn mammie”, treurde Joyce, waarna Albert zei: „Ik wil anders af en toe ook wel je mammie zijn. Of je pappie.”

Albert in B&B Vol Liefde over veiligheid

Even later vertrekt Albert zelf ook even naar Nederland, net op het moment dat Sandra arriveert. Naar eigen zeggen gaat hij naar zijn twee kindjes toe, of zou hij stiekem Joyce opzoeken? Sandra blijft daarom achter in het lege kasteel, tot op een gegeven moment ook Monique aankomt.

Na het bezoek in de Lage Landen keert de kasteelheer terug naar Catalonië. Hij vertelt in Nederland iets te hebben beseft. „Toen ik mijn kinderen zag, dacht ik: wat vinden ze belangrijk? Dat ze zich veilig voelen. En toen viel het ’muntje’. Dat geldt voor de kinderen, maar ook voor de vrouw die ik vind. De rest is ook belangrijk. Seks en houden van en liefde. Dat zijn allemaal zulke clichés, man. Mensen willen maar één ding: veiligheid. Bingo. En ik voel me bij Joyce heel veilig.”

Terugkomst uit Nederland

„Wat een verrassing”, roept Albert uit als hij zijn kasteel binnenstapt „Er is nog iemand.” Tegen de camera’s legt hij uit dat hij zich kapot schrok. „Dat had ik echt niet verwacht. Ik heb Sandra maar een uur gezien en ineens zitten er twee.” Monique ervaart de ontmoeting als positief. „De eerste indruk is de moeite waard. Dan weet je niet totdat je iemand daadwerkelijk ontmoet.”

Aan tafel kletsen ze met zijn drieën wat over kinderen. Albert werd op zijn 56ste vader en vond dat het mooiste moment van zijn leven. „Wat wil je voor je kinderen?”, vraagt Albert aan zijn gasten. „Veiligheid, liefde en geborgenheid”, antwoordt Monique.

Dan begint Albert over Joyce. „Er is één iemand geweest die ik heel leuk vind. Ben ik verliefd? Ja, wat is dat nou voor vraag? Fuck off. Hou je van haar? Seks? Oké, belangrijk, maar ook weer niet zo belangrijk”, verklaart de B&B-eigenaar.

‘Wij zagen het niet als concurrentie’

Sandra doet haar zegje voor de camera. „Die veiligheid kan hij bij ons ook voelen. Wij zagen dat niet echt als concurrentie. Geborgenheid kunnen wij hem ook bieden.” Monique geeft aan dat ze het fijn vindt dat Albert open is. „Soms gaat hij wel een beetje van de hak op de tak. Daar is op zich niks mee. Ik vind dat directe ook wel prettig.”

Maken de vrouwen nog een kans? „Er zit al iemand in m’n hartje en het wordt vrij moeilijk om die eruit te krijgen”, vertrouwt Albert de camera’s toe. Maar misschien blijkt zijn hart tóch iets groter te zijn dan gedacht. Daar speelt de vooruitblik naar de volgende aflevering in ieder geval wel op toe.

Je kunt B&B Vol Liefde terugkijken via Videoland.

