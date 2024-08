Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-Malgosia kan het niet laten om bij vertrek nog pikante onthulling over Albert te doen

De Poolse Malgosia is in B&B Vol Liefde nogal een opvallende verschijning. Gisteravond besloot zij het kasteel van Albert, ietwat beledigd, te verlaten. En ze kon het niet laten om nog een pikante onthulling over haar en Albert voor de camera te doen. Haar afscheid was met de nodige drama en bombarie en tja, dat zorgde wederom voor vermakelijke televisie.

Operazangeres Malgosia valt nogal op met haar uitspraken en voorkomen. Hoewel de Poolse behoorlijk zeker van haar zaak was, bleek ze later nogal geïntimideerd toen concurrente Joyce over de drempel stapte. En dat zorgde voor het nodige venijn.

Meer B&B Vol Liefde-perikelen

Maar voordat we haar dramatische afscheid en pikante onthulling bespreken, lopen we eerst even de andere B&B Vol Liefde-situaties met je door. In Spanje heeft Mike nog steeds Noor en Lotte over de vloer. En voor Lotte is het wel heel lastig om tussen die twee te komen. Ze besluit dan ook om naar huis te gaan. Tot groot genoegen van Noor.

Bij Anja in Frankrijk arriveert Jan. De nieuwste kandidaat, na Joop en Peter, die het liefdesavontuur aangaat. Hoewel Joop de strijd ietwat gefrustreerd en jaloers verloor, is Peter nog steeds in de race. Maar of Anja nu echt warm van Jan wordt? Daar lijkt het niet op. Jan praat vooral veel over zichzelf en bemoeit zich op onhandige wijze met allerlei zaken. En dat werkt bij Anja al vrij snel op haar zenuwen.

Robert Jan verwelkomt ‘panterprint’ Margreet

Bij Robert Jan arriveert Margreet, die een andere smaak dan de heer des huizes blijkt te hebben. Robert Jan, die veelal deftige, traditionele, Schotse kleding draagt, verwelkomt dit keer een dame in een jas met panterprint en met hoge witte laarzen aan. „Margreet komt binnen met een bepaalde manier van chicheid, daar moet ik wel even aan wennen”, aldus Robert Jan. Waarna hij sarcastisch opnoemt dat hij panterprint „ge-wel-dig” vindt.

Margreet blijkt een enthousiaste en praatgrage dame, waardoor concurrent Els zich overduidelijk een beetje geïntimideerd voelt.

Malgosia verlaat beledigd B&B Vol Liefde

Maar het meest dramatische, theatrale en hilarische tafereel speelt zich toch wel in het kasteel van Albert af. Hij blijkt namelijk zelf „weer in sprookjes te geloven”, nadat Joyce haar intrede in zijn hotel deed. Want hoewel concurrent Malgosia eerder overliep van zelfvertrouwen, veranderde dat toen Albert zijn pijlen op Joyce richtte.

Malgosia besluit naar huis te gaan. Ze kan het niet verbergen dat ze nogal geërgerd en beledigd is door de hele situatie. Er vloeien tranen en er wordt gesneerd en gesnauwd naar de aanpak van Albert.

Tegelijkertijd groeien Joyce en Albert steeds nader tot elkaar. Albert lijkt helemaal in de wolken te zijn en ondanks het feit dat de twee elkaar nog maar net kennen, lijkt het er haast op alsof ze al een poos verkering hebben.

Pikante onthulling over Albert en Malgosia

De twee zijn op een een uitgebreide date als Malgosia het kasteel verlaat. En terwijl de Poolse operazangeres haar laatste spullen verzamelt, kan ze het niet laten om voor de camera te laten zien dat de sigaretten van Albert op haar kamer liggen. „Albert wil heel voorzichtig zijn, maar soms is hij een beetje dom. Is hij een gentleman of doet hij zich zo voor? Als hij geheim wil houden wat er tussen ons is gebeurd, dan moet hij geen sporen achterlaten.” Oeps, het lijkt erop dat Albert en Malgosia eerder een nogal spannende nacht hebben gehad met elkaar.

Ook het feit dat de Poolse nu zelf haar koffer naar beneden moet brengen, bevalt haar niet. En nadat ze benadrukt „sterk en zelfstandig” te zijn, sleurt ze de koffer met geweld van de trap af. Kijkers genieten van het theatrale afscheid van Malgosia. En terwijl Albert en Joyce aan het strand toekomstplannen maken, verlaat de operazangeres met een hoop bombarie het programma.



Wie niet beter zou weten, kan denken dat Albert in die loodzware koffer zit…. Malgosia is nogal haatdragend en da's geweldige tv!! Wat een scène!#benbvolliefde pic.twitter.com/hmtUZzEZw9 — Dreamer (@MCnotHamm3r) August 6, 2024



Zoo ze laten er geen gras over groeien hé 😜😜💋 terwijl malgosia de boel in gedachten in de Fik steekt met Albert zijn peuken haha #benbvolliefde pic.twitter.com/etPHwbo8TH — Pauline (@pauletta69) August 6, 2024



Dit dramatische afscheid is natuurlijk niet compleet zonder de geweldige acteerprestaties van Malgosia … 🙄#benbvolliefde pic.twitter.com/4UEcbSadSk — !n§r!d (@inkyopdrift) August 6, 2024



Haha hilarisch het koffermoment Malgosia heeft gevoel voor drama dit zijn toch de krenten in de pap van dit programma 🤣🤣 #benbvolliefde — Trudy Hellev😉😉rt (@chaootje3) August 6, 2024

Je kijkt B&B Vol Liefde terug via Videoland.

