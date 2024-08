Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rauwe melk gezonder dan gepasteuriseerde melk? Hier gaat de welles-nietes-discussie over

Omtrent rauwe melk is het nodige te doen. Sommigen beweren dat rauwe melk gezonder is dan ‘supermarktmelk’, gepasteuriseerde melk dus. Maar de wetenschap heeft daar geen hard bewijs voor. Maar waar gaat die rauwe melk-discussie precies over?

Rauwe melk komt rechtstreeks uit de koe, dat zal je niet verrassen. De boer mag wel deze variant wel verkopen, de supermarkt niet. De melk die je in de supermarkt vindt, is namelijk bewerkt. Weet je trouwens wat een dagelijkse cappuccino met havermelk met je lichaam doet?

Pasteurisatie van melk supermarkt

Melk die in de supermarkt ligt, wordt onder meer gepasteuriseerd. Een bewerkingsproces waarbij volgens voorstanders van de rauwe melk een hoop antilichamen, vitamines en gezonde bacteriën verloren gaan.

Bij pasteurisatie wordt de melk verhit om ziekmakende bacteriën zoals salmonella, E. coli en listeria te doden. Bij een temperatuur van 72 graden wordt de melk 15 seconden verhit. Een proces waarbij volgens zuivelexpert Kasper Hettinga, van Wageningen University, weinig voedingsstoffen verloren gaan, vertelt hij aan het wetenschappelijke Quest.

Voorstanders rauwe melk

Ook wordt de supermarktmelk nog gestandaardiseerd en gehomogeniseerd. Daardoor wordt het vet uit de rauwe melk gehaald en later in mindere hoeveelheid weer toegevoegd.

Jos de Groot van Pointer Checkt dook eerder in de rauwe melk-materie. Hij vroeg verschillende melkkenners- en liefhebbers naar het drinken van rauwe melk. Voorstanders drinken de melk voor de smaak en gezondheidsvoordelen die zij claimen dat rauwe melk heeft.

Welles-nietes-discussie

Een zuivelboer vertelt in Pointer Checkt over de zoetere, vettere, romigere en dikkere smaak van de rauwe melk. En de ‘rauwe melk’-liefhebbers pretenderen veelal op social media dat de rauwe variant beter is voor hun lichaam. De Groot kwam onder meer in een welles-nietes discussie terecht met orthomoleculair health coach Ibrahim Chicho en holistisch gezondheidscoach Nick Alper.

De Groot haalde, aan de hand van zijn interview met Hettinga en wetenschappelijk onderzoek, de argumenten van de gezondheidscoaches onderuit. Maar Chicho en Alper stelden weer dat er in veel wetenschappelijk onderzoek sprake is van belangenverstrengeling. Iets dat De Groot en Hettinga ontkrachtten. Overigens schreven een poos geleden ook Vrij Nederland en Follow the Money over belangenverstrengeling van Wageningen University met bepaalde industrie.

Wetenschappelijk onderzoek ontbreekt

„Dat er stoffen verloren gaan tijdens het bewerkingsproces, is wel duidelijk”, vertelt Hettinga tegen Quest. „Maar dat vertalen naar directe gevolgen voor de gezondheid is een stuk lastiger”, aldus Hettinga. „Wat wel redelijk goed aangetoond is, is dat jonge kinderen die opgroeien op de boerderij en rauwe melk drinken, minder last krijgen van allergieën en infecties, dan boerderijkinderen die normale supermarktmelk krijgen. Onderzoek hiernaar is in verschillende landen herhaald.”

Maar volgens de zuivelexpert zijn de gezondheidsvoordelen van rauwe melk bij volwassenen minder duidelijk wetenschappelijk aangetoond. „Sowieso is hier bijna geen onderzoek naar gedaan, dus wetenschappelijk bewijs is er niet. Maar het lijkt ook niet waarschijnlijk dat rauwe melk gezondheidsvoordelen op zal leveren voor volwassenen.”

Bacteriën

Volgens hem is bij jonge kinderen het afweersysteem nog in ontwikkeling, waardoor voedsel nog invloed heeft op het microbioom. Maar bij volwassenen is dat minder het geval, legt de wetenschapper uit. We eten immers ook carpaccio, ossenworst, filet american of rauwe vis.

Aan de bacteriën, die bij rauwe melk niet gedood worden door het ontbrekende pasteurisatieproces, kleven volgens de hoogleraar wel risico’s. Net zoals dat ook geldt voor andere rauwe voedingsproducten. Volgens hem loop je gevaar op bacteriële infecties, zoals Salmonella of E. coli. „Voor gezonde volwassenen is dit risico niet heel groot, maar je hebt ook geen baat bij het drinken van rauwe melk, dus waarom zou je het risico nemen?”, stelt hij.

Populariteit van onbewerkt voedsel

Hij betwijfelt dus of volwassenen daadwerkelijk baat hebben bij het drinken van de ongepasteuriseerde variant. De groepen die er volgens hem wel baat bij hebben, zoals kinderen, ouderen of mensen met een zwakke gezondheid, moeten volgens hem dan weer oppassen voor infecties, omdat hun afweer lager is.

En waarom volgens hem de populariteit van rauwe melk toeneemt? „Er is een groep mensen die überhaupt tegen het bewerken van eten is. Alles wat bewerkt is, is slecht, is de gedachte. Daarbij negeren ze het feit dat we door het bewerken van voedsel juist veel veiliger eten hebben.”

