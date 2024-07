Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit om De Slimste Mens: Habtamu de Hoop verwart Caroline van der Plas met Ma Flodder

In de aflevering van De Slimste Mens van gisteravond zat Herman van der Zandt, alias Herman de Schermman, voor het eerst dit seizoen niet in de stoelen. Gelukkig is er ook zonder de toekomstige presentator genoeg te beleven in de tv-quiz.

Van der Zandt volgt vanaf volgende zomer De Slimste Mens-presentator Philip Freriks op. De voormalige NOS-man besloot dit seizoen alvast op ‘snuffelstage’ te komen door met de huidige editie mee te doen. Dat deed hij met verve. Vorige week werd hij elke dag ‘slimste van de dag’ en viel hij op door scherp uit de hoek te komen. Freriks doopte hem zelfs om tot ‘Herman de Hersenpan’.

Maar maandag werd hij dan toch van zijn troon gestoten. Habtamu de Hoop speelde hem met het motto ‘Van der Zandt aan de kant’ in de dagfinale weg. Het Tweede Kamerlid stond onlangs in de schijnwerpers door een racistische uitspraak van Johan Derksen, die zei dat De Hoop geen Fries is.

Galerij-ronde in De Slimste Mens

En dus zagen kijkers gisteravond voor het eerst dit seizoen een aflevering zonder Van der Zandt. In De Slimste Mens-stoelen zaten naast De Hoop schrijver en podcastmaker Frida Boeke en zangeres en actrice Lucretia van der Vloot.

De eerste Galerij-ronde levert een aantal grappige momenten op. Als Van der Vloot acht honden krijgt te zien en er niet uitkomt, heeft Van Rossem daar alle begrip voor. „Dit kan voorlopig wel de prijs krijgen voor de stomste serie die we de laatste tijd hebben gedaan.” De Hoop gaat in de Galerij-ronde ook op hilarische wijze de mist in. Bij een foto van Ma Flodder met een kroon op, gokt hij op Caroline van der Plas.



Ik vond het wel een compliment voor Caroline #deslimstemens pic.twitter.com/1khroX9WfH — B⭕b Huisken 🇪🇺🇳🇱 (@bobhuisken) July 31, 2024



Habtamu de Hoop krijgt binnenkort billenkoek van @lientje1967

Bij een foto van Ma Flodder riep hij 'Caroline van der Plas'! 🤣#deslimstemens — Dennis Dekker (@Hamersteen) July 30, 2024

‘Brainfart’ voor Lucretia van der Vloot

Boeke heeft aan het eind van de rit nog 415 seconden over en is daarmee de ‘slimste van de dag’. De Hoop en Van der Vloot nemen het tegen elkaar op in de dagfinale, al loopt de actrice/zangeres bij aanvang al behoorlijk achter. Van der Vloot heeft op dat moment slechts 65 seconden bij elkaar gesprokkeld, tegenover 325 seconden voor het Kamerlid. Volgens sommige kijkers vanaf de bank (vanaf waar het toch altijd een stuk makkelijker oordelen is), is die lage score een dieptepunt.

Het doek valt snel als Van der Vloot een ‘brainfart’ heeft als ze trefwoorden bij de Twin Towers moet geven. Journaal-presentatrice Afke Boven neemt vanavond haar plaats in.



Met 60 beginnen en met 65 eindigen… is dat een nieuw dieptepunt bij #deslimstemens ? — Patrick Craenmehr (@pcraenmehr) July 30, 2024

Je kunt De Slimste Mens terugkijken via NPO Start.

