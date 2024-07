Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers kunnen hun geluk niet op met nieuw seizoen B&B Vol Liefde, en is dat de zus van Paul (van Debbie)?

Het is weer zover, een nieuw seizoen van B&B Vol Liefde trapte gisteravond af. En daar ging menig kijker eens even goed voor zitten. Zo te zien belooft het weer een goed seizoen te worden. En kijk nu, is dat de zus van Paul (van Debbie) die dit keer ook een poging waagt?

B&B Vol Liefde is nu eenmaal zo’n programma waar veel Nederlanders voor voor de buis kruipen. De formule is natuurlijk simpel: Nederlandse B&B-eigenaren die in het buitenland op zoek gaan naar de liefde. Maar dat alles blijkt al vier seizoenen lang een formule voor succes.



Allemaal een prettige komende twee maanden gewenst #benbvolliefde pic.twitter.com/Sq7UWMMrE9 — Jasper Schilder (@jasperschilder) July 15, 2024



Ik ben over het algemeen erg gelukkig met mijn leven, maar ik kan niet ontkennen dat elke dag een aflevering van B&B mijn levensvreugde vergroot #benbvolliefde — Jg (@JGgprs) July 15, 2024



Daaaaarrr zijn we weeer!! God jongens alsof ik weer 6 ben en jarig ben, zoveel zin had ik in deze dag! #benbvolliefde — Britt (@BrittBR97) July 15, 2024

Nieuw seizoen B&B Vol Liefde

Dit keer is er weer een nieuw arsenaal aan B&B-eigenaren en deelnemers verzameld. Gisteren vingen kijkers de eerste glimp op van Thijz op zijn camping in Frankrijk, de Mama Mia-achtige Iris in Griekenland, surfboy Mike in Spanje en de gegoede kakker Robert-Jan in Schotland.

Robert-Jan is een man van traditie, legt hij uit. Beschaafd, netjes, corporaal, „een oude corpsbal”, „misschien wel een oude kakker”, noemt hij zichzelf. Hij heeft zijn leven niet al te lang geleden omgegooid en verhuisde naar Schotland. Robert-Jan was namelijk een tijd ernstig ziek. Maar zijn ziekte zorgde er ook voor dat hij zo’n stap richting Schotland toch durfde te zetten.

‘Liever en oude kakker, dan een arme stakker’

Een hoop vrouwen melden zich aan voor Robert-Jan. Wat kijkers opvalt is dat het veelal vrouwen met een kakkerige ‘rrrrrr’ zijn. Voormalige hockeymeisjes, oud-stewardessen en vrouwen met een interesse voor jagen. Robert-Jan kan zijn geluk niet op. Els arriveert als eerste op de Schotse Hooglanden en heeft liever „een oude kakker dan een arme stakker”.



Weet je wat, ik zet mijn geweer even pontificaal in beeld. Niet geschoten……. 😉#benbvolliefde pic.twitter.com/fjuULNwF1f — Joyce Derksen (@JoyceDFoto) July 15, 2024

Kijkers smullen van eerste aflevering

Iris beheert een felblauwe B&B in Griekenland en zoekt een leuke man die net als zij op een goede manier gek durft te zijn, van een feestje of dansje houdt, en spontaan in het zwembad springt. De enthousiaste goochelaar René arriveert als eerste en waagt een poging om Iris te veroveren. Een man met een makkelijke babbel, volgens Iris. „Nu nog kijken of hij sexy is.”

De blonde surfer Mike verhuurt in Spanje een B&B en is eigenaar van een surfschool in Blanes. Niet al te gek dat er nogal wat blonde surfermeisjes op zijn video reageerden. En dat komt goed uit, want Mike was de Spaanse vrouwen behoorlijk zat. Volgens hem zijn die namelijk helemaal niet zo warm en romantisch. „Ik denk dat een Nederlands meisje makkelijker is. En dat Nederlandse vrouwen niet zoveel zeuren.” De blonde Noor, die in Portugal woont, arriveert als eerste, en daar is Mike zichtbaar blij mee.

Zus van Paul (van Debbie) doet dit keer mee

Tot slot is daar de eigenzinnige kunstenaar Thijz die in Frankrijk een natuurcamping beheert. Hij zoekt een Nederlandse vrouw, de Franse vrouwen zijn niet echt z’n ding. Iemand om leuke dingen mee te doen of af en toe een zoen aan uit te delen. Ammarie is de eerste die bij Thijz op de camping verschijnt. En wat blijkt? Ammarie is de zus van kandidaat Paul, die vorig jaar de liefde bij Debbie vond.

Kijkers kunnen hun geluk in ieder geval niet op. Er werd op X druk meegepraat over alle nieuwe B&B Vol Liefde-gezichten. Kennelijk hebben een hoop Nederlanders naar dit seizoen uitgekeken. Overigens laten sommigen, die stiekem al wat afleveringen vooruit keken, weten dat het wederom een vermakelijk seizoen blijkt te worden.



Je kijkt B&B Vol Liefde terug via Videoland.

