Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Studio Pinkpop gefilmd met smartphones, is dat irritant? Goeie tip voor voetbalhaters sowieso

Het was even knipperen met de ogen geblazen, bij het zien van de tv-gids: Studio Pinkpop is vanavond te zien. Dat moest een foutje zijn, want Pinkpop is toch volgende week? Dat klopt als een bus, maar op NPO 3 wordt vandaag al lekker vooruitgeblikt.

Metro zat dus nog even niet in hogere Pinkpopsferen, maar we hebben toch benieuwd vooruitgekeken voor tv-rubriek Blik op de Buis. Het 50 minuten durende programma van Eva Cleven, Vera Siemons en Frank Evenblij is namelijk geheel met smartphones opgenomen. „Net als jij het filmen doet op Pinkpop zelf”, wordt de kijker voorgehouden.

Pinkpop (en festivals) altijd slecht bekeken

We kunnen er ondanks onze nieuwsgierigheid niet omheen: festivals als Pinkpop en Lowlands zijn bijzonder populair om naartoe te gaan, maar qua kijkcijfers onder de thuiszitters zonder ticket… Bedroevend, al jaren. Hoogstens de live-uitzendingen op een extra tv-kanaal, dit jaar NPO 2 Extra, worden omarmd. Toch houdt NPO 3 en Radio 3FM al die tijd stug vol om met weet ik hoeveel mensen af te reizen en uren en uren en nog véél meer uren door de ether te slingeren. Alsof het ‘hoort’ of zo.

Ook Metro doet daar, in veel mindere mate, aan mee hoor. Vorig jaar spraken we bijvoorbeeld nog Tirsa Creusen, die in Landgraaf als stagiaire begon, nooit meer wegging en nu één van de twee festivalmanagers is. We hebben het tenslotte wel over een festival dat aan z’n 53ste editie toe is en Pinkpop is daarmee nu eenmaal het langst lopende festival ter wereld.

Studio Pinkpop en een ouwe festivalzak

Terugkomend op dat filmen met smartphone van deze Studio Pinkpop: het klinkt een beetje als een kinderachtig idee. Toegegeven, deze ouwe festivalzak van Metro ging ooit nog zonder mobieltje naar Pinkpop. Maar zonder dat in het achterhoofd kunnen we ook stellen dat de kijker er bijna niets van merkt. Het is even irritant aan het begin, als Frank Evenblij wandelend in zijn smartphone spreekt en zijn eh… gezellige hoofd nogal ‘volop in beeld is’. Maar verder? De zes mobieltjes die voor de opnames zijn gebruikt, staan vooral op een statief. Waarom zou je nog een grote camera gebruiken?, zou je bijna denken (sorry cameramannen).

De gedachte van de gezamenlijke omroepen NTR, VPRO en BNNVARA is dat NPO 3 zich richt op jonge kijkers. Dat deze manier van filmen ‘een experiment is’ en ‘de stijl hopelijk dichter bij de doelgroep aansluit’. Leuk bedacht allemaal, maar het valt dus wel mee.

🎸 Pinkpop 2024, mooie namen Pinkpop wordt volgende week in Limburg gehouden van 21 tot en met 23 juni. Op de poster staan prachtige namen als Avril Lavigne, Måneskin, Calvin Harris, Nothing But Thieves, Sam Smith en Ed Sheeran. Nederlandse artiesten zijn bijzonder goed vertegenwoordigd met onder meer De Jeugd van Tegenwoordig, Anouk, Mell (Jonk) & Vintage Future, Froukje, The Analogues, Davina Michelle en Mr. Songfestival Joost Klein. Het complete blokkenschema en ticketinfo van Pinkpop 2024 vind je hier.

Wereldster Ed Sheeran

Wat je met Studio Pinkpop krijgt? Lekker gekeuvel in een gezellige bankjessetting en heel veel heerlijke beelden. Vera Siemons, Frank Evenblij en Eva Simons (met roze Pinkpopbril) vertellen waar zij zin in hebben. Zo tipt Evenblij Ed Sheeran, toch wel de grote wereldster van het komende festival. De Brit was er tien jaar geleden voor het laatst.

Vera Siemons heeft zin in Avril Lavigne, de vrouw die op „haar 8ste haar leven veranderde” (ze kocht daarom een skateboard). Siemons is nu 30 en Lavigne 39. Ze hoopt backstage samen met de Canadese nog eens op een skateboard te stappen en dat wordt vast Complicated.

Leukste smartphonebeeld

Aardig is het praten over interviews die tegenvallen (les één: interview nooit je helden). Frank Evenblij gaat dit jaar toch weer voor een vurig geweest praatje. Hij richt zijn microfoon het liefst op Joost, we weten allemaal waarom.

Het allerleukste smartphonebeeld van Studio Pinkpop komt niet van de mobieltjes die de uitzending filmen. Nee, dat komt van de telefoon van Eva Cleven. Zij filmde vorig jaar de ritueeltjes van DI-RECT-zanger Marcel Veenendaal, kort voor hij de mensenmassa van Landgraaf tegemoet trad. Kijk, dat is nou leuk. Wat diezelfde Cleven betreft staat De Jeugd van Tegenwoordig op 1 in de ‘absolute Pinkpop-meezing Top 3’. We gaan het volgende week zien. De Amsterdammers zijn er namelijk weer bij, voor het derde decennium op rij… Die prestatie geldt ook voor Anouk. En Acda & De Munnik? Die spelen op vrijdag en zijn er eerder Niet of Nooit Geweest.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Best leuk, maar of Studio Pinkpop kijkers trekt? Waarschijnlijk is het weer zuinigjes. Een week voordat het pas echt begint voelt ook een beetje gek. Voor wie wel kijkt, beloven we dat je in elk geval een lekkere bak zin in dat Pinkpop krijgt. Voor de voetbalhaters is het sowieso een goed alternatief, want Duitsland – Schotland staat vandaag als begin van het EK voetbal recht tegenover deze festivalvooruitblik geprogrammeerd.

Studio Pinkpop is vanavond (vrijdag 14 juni) om 21.20 uur te zien op NPO 3. Terugkijken kan via NPO Start. Pinkpop is volgende week het hele weekend te volgen op datzelfde NPO 3, NPO 2 Extra, 3 voor 12 en Radio 3 FM.

Reacties