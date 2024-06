Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kees Tol en Nicolette Kluijver keken allebei de dood in de ogen: ‘Blij dat we er nog zijn’

Televisiegezichten Kees Tol en Nicolette Kluijver hebben allebei iets heftigs en ingrijpends meegemaakt. Tol raakte ernstig verbrand bij de cafébrand in Volendam in 2001 en Kluijver overleefde longkanker. In Over de Oceaan delen ze hun leed met elkaar.

In het nieuwe RTL4-programma Over De Oceaan maken zes bekende Nederlanders de oversteek van Las Palmas naar Sint-Maarten. Eerder zagen kijkers hoe Caroline Tensen het niet droog hield toen ze werd verrast met een videoboodschap van haar kinderen en mede-BN’er André van Duin.

Kees Tol en Nicolette Kluijver in Over De Oceaan

Tol en Kluijver komen er tijdens de boottocht achter dat ze veel gemeen hebben. Hun heftige verleden, maar ook hun optimisme. „Ik ben eigenlijk vrij positief ingesteld. En heel blij en dankbaar. Dat is wel nog meer gekomen nadat ik beter was verklaard. Er is geen tijd om chagrijnig te zijn”, vertelt Kluijver.

„Wat moet dat een bevrijdend gevoel zijn geweest”, merkt Tol op. „Het blijft het zwaard van Damocles”, zegt Kluijver. „Maar het is wel waardoor ik nog positiever in het leven sta.” Ze vindt het niet moeilijk om over de gitzwarte periode in haar leven te praten. „Ik vind het moeilijk als mensen het moeilijk vinden om erover te praten.” Tol herkent dat.

Kluijver: „Kees en ik hebben iets heel geks gemeen eigenlijk. Ik ken niet zo heel veel mensen die zo’n zelfde ervaring hebben gehad als ik. Kees heeft natuurlijk een verschrikkelijk ongeluk meegemaakt met de brand in Volendam waar hij ook de dood in de ogen heeft gekeken. En ik ben ernstig ziek geweest, waardoor ik ook dat gevoel heb gehad.”

‘Het was zo plotseling’

Tol vertelt over de nacht waarop het helemaal misging. „Het was 2001 en wij zaten met vrienden in de feestzaal. Om 00.00 uur gingen we naar onze stamkroeg. Dat was ’t Hemeltje. Ik was er echt nog maar een kwartiertje in. Het hele plafond was versierd met echte kersttakken. Toen mocht er ook nog gerookt worden en we hadden ook sterretjes. We weten niet precies was het was, maar een van die takken vatte vlam. Ik zie het zo gebeuren. Die gedachte was nog niet eens één seconde. Het was zo plotseling. Die omslag was zo gek.”

Hij vindt het bijzonder dat hij dit met Kluijver kan delen. „Je hebt allebei iets meegemaakt waardoor je misschien anders naar het leven gaat kijken. Ik vind dat in haar geval veel meer eigenlijk. Want er is altijd een kans dat het terugkomt. We gaan er natuurlijk vanuit dat het niet gebeurt.”

„Ik ben blij dat we er nog zijn”, zegt Kluijver. Tol: „Ik was nog heel jong natuurlijk, want ik was 18. Maar toen het daarna allemaal over was, had ik zoiets van: nu ga ik dingen doen die ik echt leuk vind. Dus ga ik gewoon achter dat acteren en de televisie aan.” Kluijver stemt in. „Je hebt echt maar één leven.”

Je kunt Over De Oceaan terugkijken via Videoland.

Vorige Volgende

Reacties