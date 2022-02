Een jurk voor een tientje, hoe kan dat? Tv-serie De Prijsknaller zet je aan het denken

Een fles wijn voor 3 euro? Een bosje rozen voor een knaak? En dat aardige jurkje voor maar een tientje? In nieuwe tv-serie De Prijsknaller wordt uitgezocht hoe dat kan en wat de werkelijke prijzen zijn van alledaagse producten die voor bodemprijzen worden verkocht. Metro keek alvast vooruit en constateert: da’s schrikken.

Ersin Kiris (onder meer Keuringsdienst van Waarde) en 3FM-dj en presentatrice Eva Cleven (finaliste Expeditie Robinson 2019) zijn ‘de onderzoekers’. Hun KRO-NCRV-serie De Prijsknaller is vanaf vanavond op tv te zien en wordt deze keer besproken in Blik op de Buis. In deze Metro-rubriek beoordeelt Erik Jonk nieuwe en opvallende programma’s van reguliere omroepen en streamingdiensten.

Alledaagse dingen in De Prijsknaller

Ersin Kiris en Eva Cleven richten hun pijlen op doodgewone dingen die iedereen gebruikt. Wijn, t-shirts, kip, een koptelefoon, dat soort zaken. Het duo wil weten of er misschien eerlijkere en meer duurzame alternatieven zijn voor laagste prijsgaranties en andere prijsknallers. En wie betaalt onderaan de streep nou eigenlijk werkelijk de rekening voor onze continue zucht naar goedkope producten? Eva Cleven kwam bij het maken van De Prijsknaller in ieder geval achter dit: „We leven in een consumentenparadijs.”

In de eerste aflevering van vanavond (20.25 uur, NPO 3) gaat het om de bijzonder lage prijzen van kleding, ook wel fast fashion genoemd. Eerst maar wat cijfers. In de wereld worden momenteel 100 miljard kledingstukken per jaar geproduceerd. Nederlanders gooien per jaar 40 kledingstukken weg (om ruimte te maken voor nieuwe spullen uiteraard). Da’s 300 kilo bij elkaar. Veel weggegooide kleding gaat naar het Leger des Heils, waar steeds meer ‘kwalitatieve rommel’ wordt geconstateerd. Een tweede kledingleven is er voor je t-shirt vaak al niet meer bij, maar de beste rommel is voor de eigen markt. Iets mindere kwaliteit belandt in Oost-Europa en de echte troep in Afrika.

Zo veel mogelijk, voor zo weinig mogelijk

Een activiste die voor een stichting in Ghana werkt, valt aan het begin van de eerste De Prijsknaller met de deur in huis: „De hebzucht van de grote kledingketens is groter dan hun medemenselijkheid.” Het wordt al snel duidelijk: kledingproductie gaat zo snel mogelijk, zo veel mogelijk en voor zo weinig mogelijk. En influencers lokken ons met hun gratis verkregen kleding naar de winkels.

Ersin Kiris is net als de activiste in Ghana. Hij ziet, soms met wat opzichtige ‘oh wat erg-blik’, wat groothandelaren aan kleding allemaal in het Afrikaanse land aanvoeren. Het is enorm. Al die kleding belandt op tweedehands-markten. Kiris ziet er zowaar ook een oranje shirt met ‘Leve de Koning’ hangen.

De oceaan slokt onze kleding uiteindelijk op

Een Ghanese marktkoopvrouw vertelt Kiris geen bal te snappen van het feit dat wij Europeanen kleding überhaupt weggooien. Uiteindelijk houdt zij daar echter wel haar karige loontje aan over. Aan de ene kant heeft de vrouw ons dus nodig. Terwijl ze aan de andere kant door groothandelaren wordt afgescheept met onze toch al slecht gefabriceerde zooi.

Schokkend: 40 procent van onze gedumpte kleding belandt op de Afrikaanse afvalberg. En dat is geen keurige vuilnisbelt waar de brand in gaat. Nee, als marktkooplui ‘onze’ kleding niet verkopen, smijten ze het weg. In het open riool. De kleding die zelfs Afrikanen niet de moeite vinden, belandt zo uiteindelijk op het strand. De oceaan haalt het graag op, om ‘die synthetische bende’ nog heel veel jaren met zich mee te dragen. In Ghana vindt men inmiddels dat Europeanen niet meer aan liefdadigheid doen, maar hun land gebruiken als stortplaats.

Vragen na De Prijsknaller

Wie De Prijsknaller vanavond heeft gezien, zal met vragen zitten. Je wordt in ieder geval aan het denken gezet. Kun je je overbodige kledingstukken dan beter bij het huisvuil doen? Moet je de allergoedkoopste kleding voortaan links laten liggen. Zijn er alternatieven? (ja, je vindt ze op de website van het programma). Of: waarom zou je zo’n jurk van een tientje laten liggen als het toch wordt aangeboden? Zeker als je een niet zo goed gevulde portemonnee hebt…

Of veel kijkers vanavond met die vragen achterblijven, valt nog te bezien. De Prijsknaller staat namelijk lijnrecht tegenover Flikken Maastricht (NPO 1) en I Can See Your Voice (RTL 4). Ersin Kiris en Eva Cleven verdienen het eigenlijk wel, want de twee hebben goede vragen gesteld en geen half werk afgeleverd. De Prijsknaller is via NPO Plus echter ook terug te zien natuurlijk. Het is maar een tip.

Aantal blikken uit 5: 3,5.