Last van voetschimmel? Zo kom je er vanaf

Fijn hè, die grote voetenfoto in je gezicht, boven dit artikel? Wees blij dat deze voeten nog schimmelvrij zijn. Mensen die last hebben van voetschimmel weten dat dat geen heel fraai beeld is en vooral akelig om mee door het leven te gaan. Daarom: tips om van voetschimmel af te komen.

Metro gaf al eerder een aantal (opvallende) tips om van schimmel in je huis af te komen, maar duikt nu specifiek in de schimmel op je voeten. Want alhoewel voetschimmel ook bekend staat als zwemmerseczeem, wordt het niet door eczeem veroorzaakt.

Voetschimmel

Zoals gezegd kan voetschimmel best vervelend zijn, onder andere omdat het kan jeuken en branderig kan aanvoelen. Daarnaast is het natuurlijk niet echt een fraai gezicht. Bij voetschimmel spreken we namelijk over witte schilfers (maar de plekken kunnen ook rood of donkerder dan je huid zijn) en kleine sneetjes tussen je tenen. Je hebt meer kans om voetschimmel op te lopen als je:

diabetes hebt;

een huidziekte hebt;

vaak lang doucht of vaak in bad gaat;

veel zeep en shampoo gebruikt;

afweer minder is.

Voetschimmel is ook besmettelijk, je krijgt het van iemand in je buurt die het ook heeft. Jij kunt op jouw beurt ook weer mensen besmetten, dus let daarmee op. De schimmel zit in huidschilfers, die loslaten, op bijvoorbeeld een vloer van een zwembad of badkamer terechtkomen en zich zo aan jou hechten.

Zo kom je van voetschimmel af

Gelukkig zijn er legio middeltjes tegen voetschimmel, maar ook dingen die je al kunt toepassen als je (nog) geen smeerseltjes of tabletten wil gebruiken. Dit zijn tips van Thuisarts tegen voetschimmel:

Gebruik een speciale handdoek voor je voeten, zorg dat die elke keer schoon is en gebruik die niet voor de rest van je lichaam.

Draag slippers in bijvoorbeeld zwembaden, als veel mensen op blote voeten zijn.

Was je voeten zonder zeep.

Luchtige schoenen werken in je voordeel, bijvoorbeeld sandalen. Schoenen van leer of linnen kunnen ook prima.

Droog je voeten goed af.

Gebruik eventueel talkpoeder tussen je tenen zodat het écht droog is.

Doe elke dag schone sokken aan, die van katoen of wol zijn.

Mocht dit allemaal niet baten en heb je flinke last van de voetschimmel, breng dan een bezoekje aan de huisarts. Zij of hij kan je een crème of – in hardnekkige gevallen – tabletten voorschrijven.

