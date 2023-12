Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

2023 is hét jaar van Mell Jonk (en haar Vintage Future), ondanks de nare zwarte wolk

Het jaar waarin ze 30 werd, werd hét jaar voor Mell Jonk. Deze Melanie Jonk uit Volendam schitterende voor steeds meer dan een miljoen kijkers in Beste Zangers. Dat zorgde voor een ticket-waterval voor de theatertournee van haar band Mell & Vintage Future. De groep kreeg ook een wekelijks optreden in talkshow Vandaag Inside in de schoot geworpen. Beter dan 2023 wordt het vast niet, zou je haast zeggen. Daarom op deze plek: Het Jaar Van Mell Jonk.

Maar er was ook een keerzijde, een vreselijke keerzijde. Toetsenist van de band Nico Brandsen kreeg te horen dat hij een hersentumor heeft. Brandsen zal daarvan niet genezen en moest noodgewongen de band verlaten. Op de single Higher Love van Mell & Vintage Future, uitgekomen in september, vertoonde hij voor het laatst zijn kunsten zoals hij zo vaak al had gedaan. Mell Jonk en drummer Ton Dijkman trokken Martin Scheppink aan, voormalig toetsenist van Douwe Bob. Die probeert Nico Brandsen zo waardig als mogelijk te vervangen.

Het Jaar Van met Mell Jonk

Zelf kampte Mell dit hele jaar, en nog steeds, met de naweeën van een burn-out en een depressie. Daarover sprak zij zich naast Jan Smit openlijk uit in Beste Zangers. Haar verhaal werd door kijkers meer dan gewaardeerd (net als haar optredens trouwens, zoals een duet met Duncan Laurence).

Alle reden om Mell Jonk op te zoeken voor Metro‘s traditionele Het Jaar Van-verhalen, waarin gister Hardcore Never Dies-acteur Joes Brauers aan bod kwam. We ontmoeten Mell in de Wisseloord Studio’s in Hilversum, waar zij met haar Vintage Future een in september te verschijnen album opneemt. De plek is handig, want een paar uur later staat er het zoveelste optreden in Vandaag Inside op het Mediapark gepland, de laatste aflevering van 2023. Wat er geschonken wordt: gemberthee. Mell: „Vind ik helemaal niet lekker, maar wel goed voor de stem.”

‘Ik wil nog heel veel meer’ is gelukt

Metro sprak Mell eerder, tijdens de eerste corona-zomer, gezellig in de tuin van haar ouders in Volendam (ze woont daar inmiddels niet meer, maar in een eigen huis met twee katjes). Aanleiding toen was de finaleplaats van Mell & Vintage Future in We Want More, een muziekprogramma van SBS6. „Ik wil nog heel veel meer“, zei de kleindochter van jaren 60 en 70-superster Piet Veerman van The Cats toen in dat interview. Nou, dat is dit jaar gelukt, mogen we vaststellen. Die ‘kleindochter van’ mag ook wel eens worden weggelaten, vindt de zangers, hoe trots zij ook op haar opa is. Nederland moest Mell maar eens zonder Piet leren kennen.

Acht jaar lang bestaat Mell & Vintage Future nu al, sinds de single Call My Name in 2015. De band was er altijd, maar de aandacht kabbelde tegelijkertijd wat voort. Een nieuw hoogtepunt kwam in 2022, met een optreden als voorprogramma van Eric Clapton in de Ziggo Dome.

Theatertournee rammetjevol

Ton Dijkman, jarenlang grote successen boekend als drummer van Marco Borsato, komt in het horecagedeelte van Wisseloord Hilversum keurig even de gitaar van Mell afleveren. „Ik tuf alvast naar Vandaag Inside, zie je straks.”

De theatertournee van Mell & Vintage Future eindigt pas op 25 april en zit zo goed als rammetjevol met veel bordjes sold out op de website. Dat had ze een jaar geleden niet kunnen denken. „Het gaat fantastisch en het is geen geheim dat Beste Zangers daarbij heel goed geholpen heeft. Tv blijft gewoon belangrijk, dat merken we met Vandaag Inside nog een keer. Je bereikt een breder publiek. Het is heerlijk om na de shows van mensen te horen hoe enthousiast ze zijn.” Gisteren en vandaag stonden en staan theaters in Alkmaar en Eindhoven nog op de planning, daarna is er een korte pauze. „Dat is wel even lekker.”



Het hoofd van Mell is even één grote chaos

Hoe je het ook went of keert, met Mell zelf gaat het na de burn out en daarop volgende depressie, die haar in achterliggende jaren ‘goed’ in z’n greep had, niet altijd even lekker. Ze moet behoorlijk op zichzelf passen – doet ze ook – en kan ‘s morgens absoluut geen zin hebben in een gesprek als deze. Gelukkig kennen we elkaar en komt het meestal wel goed, maar toch. „Het lukt nu hoor, maar ik heb vannacht eerlijk gezegd niet of amper kunnen slapen. Dan ben ik rommelig in mijn hoofd en ook vergeetachtig. Ik noem het zelf dat ik nog herstellende ben en neem af en toe een stapje terug. Ik denk dat het nooit helemaal weggaat. Al had ik de hele dag in mijn bed willen liggen: dit moet en vanavond ook en nu ik er eenmaal ben, voelt het goed.”

Daar aan denkende én het plotselinge grote succes, valt het jaar 2023 dan nog een beetje samen te vatten in haar hoofd? Mell antwoordt binnen een halve tel: „Eén grote chaos.”

Mell en verdriet

Het gedwongen moeten stoppen van Nico Brandsen heeft in die wirwar ook nog een belangrijke plaats. „Dat is verschrikkelijk verdrietig. Ik heb het er zwaar mee, ik vind het heel kut en ik denk elke dag aan Nico. Het is de schaduw die over ons 2023 ligt, maar tegelijkertijd is het hét jaar waarin het gebeurt.”

Ik vind het heel kut en ik denk elke dag aan Nico.

„Tja, dat is tegenstrijdig, zo tegenstrijdig. Met dat woordje chaos vat ik alles daarom samen, denk ik. In mijn leven is het natuurlijk chaos geweest en dat is het af en toe nog steeds. We hebben veel uitverkochte shows, terwijl we ondertussen op zoek moesten naar een nieuwe toetsenist. Gelukkig is Martin een goeie gast met leuke humor, waarmee het klikt. Dat is heel fijn. Maar ook maken we een nieuw album, schrijven we liedjes en doen we veel televisie. Dat is veel. Ik zie momenteel eigelijk niet veel mensen naast Ton en Martin.” Mell kan om dat laatste gelukkig zelf nog lachen.



Kapot en blij van Beste Zangers

Ondanks ‘dat alles’, 2023 is voor Mell dus óók een fantastisch jaar geworden. Op 1 januari wist ze al dat ze met Douwe Bob, Duncan Laurence, Marco Bakker, MEAU, Numidia en Mart Hoogkamer (vervangen door Nick Schilder) deel zou uit maken van de kijkcijferhit Beste Zangers. „Daarmee kon ik me een soort van ‘op-hypen’, dat moest wel te gek worden. Eerlijk gezegd wist ik lang niet helemaal zeker of ik zoiets wel zo leuk zou vinden, maar het heeft me enorm verbaasd hoe leuk ik het vond. Alles wordt opgenomen in zes dagen, dat is hard werken. Ik was kapot, echt kapot, maar zó voldaan en blij.”

„Je zit daar met gelijkgestemde mensen met allemaal dezelfde passie, allemaal dezelfde liefde voor muziek. Allemaal zijn we vanaf kleins af aan eigenlijk al muziek, hoewel iedereen in een ander genre. Dat vond ik super interessant en inspirerend.” Maanden later beleefde Mell Beste Zangers via de tv opnieuw. De reacties waren overweldigend. „Dat was een kadootje. Ton en Nico vonden het ook heel goed. Voor mij is dat extra leuk, omdat ik normaal gesproken alles aan ze vraag. ‘Hoe doe ik dit?’, ‘hoe moet ik dat doen?’ Dit heb ik helemaal zelf gedaan.”

Mell eerlijk en open in Beste Zangers

Zoals gemeld, Mell koos ervoor om in Beste Zangers het verhaal over haar mentale problemen te delen. Dat was bewust, voor zichzelf en voor mensen die met dezelfde problemen kampen. „Ik vind dat anderen het gewoon van me moeten en mogen weten. Als het nu even minder gaat, dan snappen mensen dat. Als ik ‘er even niet ben’, wordt het niet meteen als arrogant gezien. Dan weten ze: Mell heeft een mindere dag. En ze snappen het als ik ergens ben en te veel prikkels ervaar. Dat is prettig. Ik heb het ook verteld voor mensen die het niet zo goed durven te vertellen, terwijl praten belangrijk is. Als ik het kan… ik hoop dat dat een voorbeeld is voor anderen om dingen bespreekbaar te maken. Vriendinnen van me zeiden een keer ‘het is er nu veel meer dan vroeger hè?’ Toen zei ik ‘nee, het is er altijd al geweest, er wordt alleen veel meer over gesproken.”

Niet alleen op het zingen in Beste Zangers, maar ook op haar verhaal kreeg Mell een lading aan reacties. „Er zijn heel veel mensen naar me toe gekomen en ik krijg veel dankbare berichtjes via social media. Eerst dacht ik: ‘al is het er maar één’. Maar het zijn er veel geworden. Als ik die mensen kan helpen, dat ze hulp zoeken die ze misschien eerst niet wilde hebben, dan ben ik daar dankbaar voor. Dat vind ik zo iets moois.”

Als het nu even minder gaat, dan snappen mensen dat.

De ogen geopend

Een dorpsgenootje uit Volendam, die niét praatte en zonder haar verhaal ooit te hebben gedaan uit het leven besloot te stappen, opende de ogen van Mell. „Als zij toch eens had kunnen praten, voor ze het besloot te doen… nee, niemand wist het. Hoogstens dat het niet zo lekker met haar ging. Het kan dus anders en het móet ook anders. Praat in Godsnaam…”



Beste Zangers positief deel 3 is het feit dat veel nieuwe mensen Mell als artiest leerden kennen. Dat sommigen vooraf geen idee hadden, vindt ze ondanks haar staat van dienst helemaal niet gek. „Het is maar net waar je naar luistert. Maar het is sowieso fijn als je heel veel nieuwe mensen zo kunt bereiken en dat die dan ook nog eens naar de optredens van Mell & Vintage Future komen. Het is echt gaan leven, waarbij wel nu ook nog eens te maken hebben met mond tot mond-reclame.”

Is het aantal nieuwe kijkers in de theater ten opzichte van trouwe fans inmiddels fifty-fifty? Mell schudt het hoofd: „Ik vraag dat ook in de show. Het is meer.”

2023 samengevat

Hoe is 2023, alles overziend, dan uiteindelijk geworden? Chaos en goud? Mell: „Goeie chaos. Maar ik hoop dat ik met die goede chaos in 2024 mag doorgaan. Veel spelen en doen wat ik het allerleukste vind. 2024, bring it on.”

👩🏼‍🤝‍🧑🏼 Jonk & Jonk De oplettende lezer heeft misschien dat niet alleen Mell, maar ook de verslaggever (Erik) Jonk heet. Dat is toeval, hoewel de schrijver Volendamse roots uit een ver verleden heeft. Ergens in de verte zal er dus wel een familieband zijn. De oom van Mell is overigens de voormalige Nederlands Elftal-voetballer- en trainer Wim. Haar vader, om het nog even wat warriger te maken, heet Erik.

