Hoe herken je een zonnesteek en wat doe je ertegen?

Nu de herfst afgelopen week echt omgeslagen leek te zijn naar de lente en de zon sommige dagen flink hard scheen, kunnen we ons weer verheugen op de zomer. Krijgen we weer een hittegolf, hete dag na hete dag, een hitteplan? In ieder geval handig om te weten wat de symptomen van een zonnesteek zijn én wat je ertegen kunt doen. En wat is het verschil tussen een zonnesteek en een hitteberoerte?

Deze week schreef Metro al dat uit onderzoek blijkt dat veel Nederlanders zich niet insmeren tussen 10 en 12 uur ‘s ochtends, terwijl je ook dan flink kunt verbranden. Ook zetten we eerder al de meest gemaakte fouten tijdens een hittegolf op een rij. Nu nog niet aan de orde, maar altijd handige info.

Symptomen van een zonnesteek

Op Thuisarts, een betrouwbare website als het om medische info gaat, lezen we dat er een paar dingen zijn waaraan je een zonnesteek kunt herkennen:

Een heel warme huid

Hoofdpijn

Veel zweten

Duizeligheid

Misselijkheid

Snelle hartslag

Gevoel alsof je gaat flauwvallen

Bleke huid

Kramp in de spieren

Als je een zonnesteek hebt, is je lichaam te warm en te droog geworden. Dat kan gebeuren als je meer vocht verliest dan je drinkt, bijvoorbeeld in de hete zon of tijdens het sporten. Blijf dus altijd goed water of sportdrankjes drinken, die bevatten elektrolyten waardoor je lichaam het vocht beter vasthoudt.

Omdat er te weinig vocht in het lichaam zit bij een zonnesteek, kun je jezelf niet meer afkoelen. Daardoor stijgt de temperatuur in je lichaam, wat gevaarlijk kan zijn.

Wat kun je doen tegen een zonnesteek?

Omdat iemand met een zonnesteek zichzelf niet goed meer kan koelen – dat gebeurt onder meer door zweten – is het zaak om iemand af te koelen. Bijvoorbeeld met een koele douche, wat ice packs of iets anders koels. Ook moet iemand vooral rustig zitten of liggen en limonade of water drinken.

Verschil tussen een zonnesteek en een hitteberoerte

Een hitteberoerte is simpel gezegd een meer heftige versie van een zonnesteek, lezen we op de website van het Rode Kruis. Een zonnesteek is dus een soort voorstadia van een hitteberoerte. Een hitteberoerte kan je overkomen als je een zonnesteek hebt en niet op tijd afkoelt, waardoor er minder bloed naar je huid gaat, je niet meer zweet en erg bleek wordt. Als iemand suf of ongecoördineerd is of het evenwicht verliest, moet je medische hulp raadplegen.

Je hebt meer kans op een hitteberoerte als je bepaalde medicijnen gebruikt, alcohol hebt gedronken of drugs hebt gebruikt.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

