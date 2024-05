Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jan en Rutger bedachten Mei Social Vrij: ’14 uur per dag op social media’

Een maand lang ‘even’ geen social media? 31 (tergend lange) dagen nul, noppes, nada Instagram, X, TikTok, Facebook of welk dan ook? Dat is voor velen tegenwoordig de ondenkbare hel. Stel je voor dat je iets mist! Wat Jan en Rutger betreft wordt die hel met Mei Social Vrij toch werkelijkheid.

Een ‘maandje niet’, dat kennen we natuurlijk wel. Dry January zonder druppel alchol is waarschijnlijk de bekendste. Maar ook een maand zonder smartphone was er al. Metro interviewde daarover in december Mark Nuyens, die sprak over zijn Offline November. In Nederland is er nu een dergelijk nieuw initiatief: Mei Social Vrij. Wie bij voorbaat al gaat zweten of de rillingen over zijn of haar rug voelt lopen, heeft geen tijd meer na te denken. Het gaat dus namelijk nú, op 1 mei, in.

We zien jullie over een maand wel weer op Metro‘s Facebook, Instagram of X, zullen we maar zeggen… Nee nee, niet aanklikken. Maar geen nood: Metronieuws.nl aanklikken mag nog wel.

‘Samen loskomen van social media’

Dat laatste is een beetje gekkigheid natuurlijk, voor Jan Bruin en Rutger Wessels is Mei Social Vrij een serieuze zaak. Zij maken deel uit van een ‘groeiend collectief vrijwilligers’ die zich inzetten om mensen te helpen hun tijd en aandacht terug te winnen van Big Tech. „Om samen los te komen van social media en weer een gezonde relatie op te bouwen met onze smartphone.”

Waarom? Volgens het Newcom social media onderzoek 2024, zo zagen Bruin en Wessels, zijn meer dan 4 miljoen Nederlanders ontevreden over hun social mediagebruik. Zij brengen er meer tijd op door dan zij eigenlijk zouden willen en in hun hoofden zingt soms rond om er maar mee te stoppen. Dat gebeurt dus nu ook, maar dan eerst maar eens voor een maand. „Om jou dat extra zetje te geven, nemen wij in mei social-vrij. Een maand geen social media is een ideale manier om even afstand te nemen, nieuwe gewoontes te ontwikkelen en simpelweg te ervaren wat het met je doet”, zo vinden de twee initiatiefnemers.

Grip krijgen op social media

Natuurlijk doen Jan Bruin en Rutger Wessels zelf aan Mei Social Vrij mee. Wat hopen ze dat mensen die dit ook een goed idee vinden, ermee bereiken? Jan Bruin tegen Metro: „Wij hopen dat deelnemers zichzelf na deze maand gemakkelijker de vragen ‘waar ben ik naar op zoek?’, ‘wil ik dit nu echt? En zo ja, hoe lang?’ zullen stellen voordat ze inloggen op hun socials. En stiekem hopen we dat zij die niet meedoen ook hun social mediagebruik gaan bevragen.” En wat is het doel van Bruin persoonlijk? „Zelf hoop ik ook nog wat meer grip te krijgen op de tijd die ik aan LinkedIn, WhatsApp en bepaalde nieuwsbronnen besteed.”

😧 FOMO! Wat als jij een ‘type Fomo’ (Fear Of Missing Out) bent en bang bent om écht iets te missen? Jan Bruin en Rutger Wessels daarover: „Snappen we. Social media zijn zo verslavend dat we er niets van willen missen. Juist daarom is het goed om die verslaving te doorbreken en een maand lang geen social media te gebruiken. Wij helpen je door de maand heen met fijne lees- en luistertips en ideeën voor toffe activiteiten. En als jij jouw vrienden en familie overhaalt om ook mee te doen, wordt het nog makkelijker en leuker.” Tips nodig: bekijk dan de website van Mei Social Vrij.

Twaalf tot zestien uur socials koekeloeren

Misschien is Jan Bruin zelf wel het beste voorbeeld van iemand die Mei Social Vrij nodig heeft. Dat is anno 2024 misschien wat overdreven, want voor die stelling moeten we wat jaartjes terug. Vooral naar dieptepunt 2016, toen hij – zo meldde hij deze week op Radio 1 – twaalf tot veertien uur per dag (!) op social media ‘zat’. Destijds had hij een baan achter een beeldscherm, waarbij hij ook social media kon volgen zonder dat zijn werkzaamheden die hij moest verrichten eronder leden.

„Die tijd was wel het dieptepunt, ja. Zelfs tijdens het eten zit je dan op social media, het was een continu stroom. Ik voelde me gejaagd en alsof ik continu in een soort oppervlakkige interactie zat met van alles en nog wat.” Jan Bruin voelde ook dat hij er niet de controle over had. „Ik was mijn aandacht kwijt. De wens om de controle terug te krijgen, werd op een gegeven moment te groot. Toen besloot ik om met harde maatregelen te komen om het aan te pakken.”

Ander vermaak

Bruin zocht naar manieren om zichzelf zonder beeldscherm te vermaken en geeft aan dat dat nog verdomd moeilijk was. In zijn geval ging het om wandelen zonder telefoon en het weer oppakken van boeken lezen. „Eerst een kwartiertje, niet meteen te hoge doelen stellen. Zo kon ik me een beetje losweken van de social media.” Dat hij in die tijd verslaafd aan allerlei apps was, ontkent Bruin zeker niet. Maar ook: was hij daarna gelukkiger? „Absoluut.”

Bruin kreeg het dus voor elkaar om te minderen en wil dat nu ook aan anderen overdragen. Hij sloeg meteen aan op de titel Mei Social Vrij die Rutger Wessels had bedacht. „Het is een bewustwordings-campagne. Wat we willen doen is zoveel mogelijk mensen bewust maken van de gevaren van social media voor de mentale gezondheid, informatievoorziening en algehele sfeer. Daarin willen we zo laagdrempelig mogelijk zijn. Dus niet ‘stop nu!’, maar mensen de ruimte geven om er hun eigen invulling aan te geven. We laten het aan de mensen zelf: waar zit jouw probleem en wat wil jij aanpakken?”

Bruin en Wessels dagen mensen wel uit om het die volle 31 dagen te proberen. „Wij denken dat die schok voor sommige mensen heel nuttig kan zijn. Zelf heb ik ooit de bodem geraakt. Ik hoop dat heel veel mensen die niet raken en hopen met Mei Social Vrij mensen wakker te schudden die zichzelf nu misschien iets minder verslaafd vinden.”

