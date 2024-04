Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Tokkies van weleer zijn na 20 jaar terug: ‘Naam is helemaal naar de kloten’

Nederlanders van een jaar of 20 kennen de term vast wel: Tokkies. ‘Asocialen’ betekent het simpelweg in onze taal. Maar of zij ook weten dat er achter de naam Tokkies een echte familie schuilgaat, valt te betwijfelen. Daar kan vanaf morgen door Prime Video verandering in komen, want Hanna en Gerrie Tokkie en de kids zijn terug.

In de documentaire De Tokkies: 20 Jaar Later laat het gezin weten hoe het ze nu vergaat. En vooral hoe het hen verging, want het was verschrikkelijk. Een beetje (of veel) eerherstel, daar is het ze om te doen. Metro zag de docu al voor tv-rubriek Blik op de Buis. Een feest is het niet, interessant wel.

De Tokkies aan het begin van de eeuw

Voor die twintigers van nu: Hanna en Gerrie Tokkie en hun vijf kinderen leefden in Amsterdam-West. Ze waren regelmatig betrokken bij burenruzies, tot aan een uitgebrande bovenwoning in hun blok in 2003 aan toe. De woningbouwvereniging besloot tot een uithuiszettingsprocedure. Er werd een documentaire over de situatie gemaakt, aangezwengeld door pa Tokkie ‘die de instanities weleens even wakker wilde schudden’, maar ook om hulp vroeg. Dat mondde weer uit in een extra reality-reeks.

Nederland smulde van De Tokkies. Scheldende, veel te zware en onverzorgde mensen, een paffende moeder in haar luie stoel, kids met een grote bek in plat-Amsterdams… De Tokkies werden daarmee de eerste reality-sterren van Nederland en de term Tokkies was geboren, tot uiteindelijk aan woordenboek Van Dale aan toe. Tv-kijkend Nederland zag hen als ‘de echte familie Flodder’.

Het gezin profiteerde er met een carnavalssingle, een kerstplaat en optredens nog even van. Nu twintig jaar later de docu van Concept Street bekijkend – ook de makers van De Augurkenkoning en The Real Housewives of Amsterdam – was het eigenlijk allesbehalve geweldig allemaal. Niet alle kinderen doen aan dit vervolg mee, maar Nathalie, Wimpie en Wesley wel. Ook zien we de derde generatie.

Gevolgen van de naam Tokkie

Pa en moe Tokkie leven niet meer onder één dak, maar het contact is nog uitstekend. Gerrie is helaas ernstig ziek, hij kreeg al diverse vormen van kanker voor de kiezen. De nu 71-jarige Amsterdammer heeft een euthanasiewens. „Ik leef met het uur”, is zijn idee. Hanna Tokkie (zij werd met de naam geboren) is 62 nu, oogt na altijd niet heel gezond, maar ziet er werkelijk stukken beter uit dan toen. Pijn zit er echter vooral van binnen, want wat heeft zij last gehad van haar achternaam. Voor wie destijds keek, is het even slikken om te weten dat zij toen ziek en behoorlijk depressief was.

Maar het allerergste: de gevolgen van de reality-soap die zij nooit hadden kunnen bedenken. De Tokkies werden het mikpunt van spot op straat. Het vinden van een woning en werk werd door de bekendheid steeds moeilijker. Hun neefjes en nichtjes werden op school uitgescholden en kregen klappen, terwijl zij toch echt niets hadden misdaan. Een ander ‘dingetje’: ondernemers gingen schaamteloos en zonder een cent te betalen met de naam Tokkies aan de haal. Zo kwam er bijvoorbeeld Tokkie-saus op de markt, die volgens de reclame ‘asociaal lekker’ was.

Mark Rutte en De Tokkies Zelf demissionair premier Mark Rutte heeft de term Tokkies gebruikt, in 2016. Hij vergeleek mensen die Kamerlid Sylvana Simons racistisch hadden belaagd met ‘doorgeslagen Tokkies’. Toen Rutte daarop een brief ontving van iemand met de naam Tokkie, bood hij zijn excuses aan.

De naam zuiveren

Je zou maar Tokkie heten, bedenk je nu als kijker, want dat gezin had de naam natuurlijk niet als enige… Hoe dan ook: met De Tokkies: 20 Jaar Later hopen Hanna, Gerrie en de anderen dat hun naam gezuiverd wordt. Prime Video stelt daarbij: „Met deze documentaire wil de familie bewijzen dat ze meer zijn dan de beelden die in het verleden zijn gecreëerd.”

Of de streamingsdienst écht zo begaan is met de familie Tokkie, dat blijft gissen. Kijkend naar het zeker bezienswaardige uurtje, bekruipt je ook het gevoel dat de makers de oude beelden maar wat graag hebben tussengemonteerd. Maar ja, die kunnen in zo’n docu ook weer niet ontbreken. Een nieuwe single, die ‘gezelligheid, liefde en vreugde’ moet uitstralen, zal nou niet meteen helpen. Deze Metro-kijker verstond als tekstje ‘Hey, Tokkie Tokkie’, waar VOF De Kunst bij hun grote hit ooit ‘Eén kopje koffie’ zong. Tja…

Misschien had dat laatste niet gehoeven. In De Tokkies: 20 Jaar Later zie we namelijk best een paar lieverds bij elkaar. Daar was het ze toch om te doen? Dat is ze gegund ook, al is het triest om Hanna Tokkie nu nog te horen zeggen: „Mijn naam is helemaal naar de kloten.” Nog steeds.

Aantal blikken uit 5: 3,5

De Tokkies: 20 Jaar Later is vanaf morgen (dinsdag 30 april) te streamen via Prime Video.

