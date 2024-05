Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Menstruatieklachten in de schijnwerpers: ‘Draag soms een luier om niet door te lekken’

Wereld Menstruatiedag was dinsdag en is dus al achter de rug. KRO-NCRV heeft aan problemen en taboes over menstruatie echter een hele themaweek gekoppeld met de naam Menstruatieklachten zijn bloedserieus.

Vandaag is bij Spot On een indrukwekkend verhaal te zien, van Maan.

Meteen maar even duidelijk maken: Maan is niet altijd de zangeres waar Metro al veel over heeft geschreven. We hebben het nu over de 39-jarige Maan die in de online talkshow vertelt over de helse pijnen die zij voor en tijdens de menstruatie moet doorstaan. Metro luisterde alvast naar haar verhaal voor de tv-rubriek Blik op de Buis.

Programma’s over menstruatie tot en met zondag

Bij Spot On worden verhalen gedeeld over thema’s waar jonge biculturele vrouwen zich mee bezighouden. Denk aan diversiteit, zelfliefde, toxic relaties en moederschap. De twee presentatoren Zakia Bouhaulin en Elif Kan willen dat door hun ‘crossmediale platform’ geen onderwerp onbesproken blijft. Tot en met zondag laten zij met hun spot het licht schijnen op menstruatie en dat dus onder de noemer Menstruatieklachten zijn bloedserieus.

Tijdens de themaweek wil het platform de problematiek rondom menstruatiepijn, zoals hevig bloedverlies, fysieke pijn zoals kramp en mentale klachten zoals stemmingswisselingen, bespreekbaar maken.

‘Menstruatie sindsdien hel op aarde’

Zakia Bouhaulin is zelf open over klachten met haar menstruatie, zoals ook topschaatsster Jutta Leerdam dat vorig jaar was. De presentatrice: „Na mijn derde bevalling veranderde mijn menstruatie en sindsdien is het net hel op aarde. Ik ervaar heftige pijnen in mijn onderbuik die bijna te vergelijken zijn met een soort wee. Daarnaast heb ik ook last van veel bloedverlies waarbij ik soms de luiers van mijn jongste kind gebruik om niet door te lekken. Samen met Spot On hoop ik dat we als vrouwen, maar ook als samenleving, meer openheid kunnen creëren rondom menstruatieklachten en deze meer bespreekbaar gaan maken op de werkvloer als daarbuiten.”

🩸 Onderzoek over menstruatie Spot On brengt vandaag de uitkomsten van een onderzoek over menstruatie naar buiten, uitgevoerd met onderzoeksplatform NPO3 3 Vraagt. Hier alvast twee cijfers: 61 procent van de vrouwen geeft het niet bij hun leidinggevende aan als zij last hebben van klachten.

73 procent van de vrouwen meldt zich weleens ziek of werkt soms thuis, omdat ze last hebben van hun menstruatieklachten (terwijl zij dit dan niet aangeven).

Maan wist niet anders

Terug naar Maan die vandaag in de themaweek-uitzending dapper haar verhaal over menstruatie vertelt. Veertien dagen voor de daadwerkelijke menstruatie beginnen de eerste pijnen al. In de bovenbenen, onderrug, haar hoofd: ze kan er soms niet eens van lopen en fietsen, vertelt zij tegen host Elif Kan. Ook zij grijpt soms naar een luier van haar zoon. Maan, die het liefst een bezige bij is met haar kinderen, heeft de klachten al sinds ze 11 of 12 jaar was en ook haar moeder en zus hebben te maken met flinke menstruatieklachten. „Voor ons is het eigenlijk normaal.”

Een paracetamolletje? Helpt voor geen meter. De gang naar de huisarts? Lang uitgesteld, al werd zij ook lange tijd niet serieus genomen. Ze ging ook ‘gewoon’ maar naar haar werk, zonder iets te zeggen. Inmiddels is Maan gelukkig open over haar klachten, al heeft ze weleens uitspraken gehoord die duiden op totaal onbegrip. „Als ik amper uit mijn bed kon komen, dan zei iemand ‘dan ga je toch kruipen?’.” „Wie zei dat dan?”, wil Elif Kan weten. „Iemand die geen verstand heeft van menstruatie en van vrouwen.”

Aantal blikken uit 5: 3

Noot: de Spot On-aflevering over Maans menstruatieklachten is amper 20 minuten. Haar verhaal is reuze-interessant. Dit serieuze onderwerp had echter wat meer verdiend, al is er die themaweek. Als je dan toch NPO bent, waarom niet veel groter uitgepakt? Met naast online uitzendingen ook een plek op NPO 3? Beetje jammer.

De speciale uitzending van Menstruatieklachten zijn bloedserieus is vandaag (donderdag 31 mei) vanaf 16.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van Spot On.

Reacties