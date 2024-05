Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ewout Genemans kijkt mee in verslavingskliniek Zuid-Afrika: ‘Ik dronk zes flessen wijn per dag’

Relschoppers in een grote stad? Iemand die z’n roes ligt uit te slapen tussen leeggezopen drankflessen? Stuur Ewout Genemans er maar op af. Vanaf morgen bevindt hij zich tussen Nederlanders die zich in Zuid-Afrika voor welke verslaving dan ook laten behandelen en laat dat zien op Videoland.

Ewout Genemans (39) heeft zijn draai op televisie tussen mensen met problemen (en zij die ze oplossen) inmiddels lang en breed gevonden. Hij is er op een of andere manier door zijn rustige manier van benaderen en vragen stellen bijzonder geschikt voor. Al maakt hij ook bijzonder heftige dingen mee, zoals in Bureau Rotterdam waarin hij de politie in de Maasstad volgde. Leuk om te zien natuurlijk wat er zo van ranger Bastiaan van Diemen uit ZOOP (2204-2007) geworden is…

Ewout in de Verslavingskliniek

Nu neemt hij zijn intrek in verslavingsklinieken in Zuid-Afrika, een grote en twee kleine. Je kunt zijn bevindingen zien in Ewout in de Verslavingskliniek. Metro bekeek de eerste aflevering alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Met verslavingen is Ewout Genemans goed bekend door het programma Verslaafd! dat hij sinds 2019 maakt. Daarin trekt hij met familieleden verslaafden uit hun bed en biedt hij ze één kans: er nu iets aan doen of jammer maar helaas. Ook maakte hij In de jeugdkliniek: als niets meer werkt, waar veel verslaafde tieners aan bod kwamen.

Verslaafden vaak in Zuid-Afrika

Regelmatig duikt er een naam van een bekende Nederlander op, die zich in Zuid-Afrika van een of andere verslaving af heeft laten helpen. Koen Kardashian, Rick Brandsteder, Dave Roelvink, Gordon, allemaal lieten zij zich in dat land behandelen. Volgens de algemeen directeur van de grootste verslavingskliniek waar Ewout Genenans logeert, heeft dat te maken met de lange wachtlijsten in Nederland. Shelagh Wood stellig: „Maar de tijd is nú.”

90 procent van de ‘patiënten’ in Zuid-Afrika komt daarom uit ons land. Het is wel elf uur vliegen, maar dan liggen je problemen in de zon wel een heel eind bij je vandaan. Het aantal Nederlanders met een verslaving? Volgens dit nieuwe tv-programma zijn het er 2 miljoen. Ewout Genemans kan voorlopig nog even voort, kunnen we wel stellen.

Redenen voor Zuid-Afrika Volgens Afkickkliniekwijzer.nl zijn er goede redenen om juist in Zuid-Afrika aan een verslaving te laten helpen: Directe opname, geen wachtlijsten

Individuele behandeling

Ondersteuning en begeleiding door Nederlanders

Afkicken op een mooie locatie met luxe

Lage kosten (en vaak ook vergoed).

Ewout treft heel wat mensen

In Ewout in de verslavingskliniek worden heel wat Nederlanders gevolgd. Genemans krijgt het weer voor elkaar: ze zijn bijzonder openhartig. Of het nou het jonge meisje is dat al vijf verslavingen heeft meegemaakt, of Ryan van 23 met zijn alcoholprobleem: „Met gemak drink ik een halve liter wodka binnen tien of vijftien minuten.” Vervolgens krijgt hij een blackout, of wordt Ryan agressief.

Twee andere voorbeelden zijn Brian (42) en Tim (34). Ewout Genemans ontmoet Brian al op Schiphol, weggebracht door zijn bezorgde zus. Op de vraag hoe het met hem gaat: „Ik dronk zes flessen wijn per dag, dan gaat het niet zo lekker hè?” Op weg naar Zuid-Afrika heeft hij geprobeerd wat af te bouwen: „Gisteren was het nog anderhalve fles”, zegt de trillende man, die vrouw, kinderen, huis en werk kwijtraakte. „Dus nu voel ik me heel slecht.” Complimentje: voor iemand die zes flessen wijn per dag wegtikte, ziet hij er nog verdomd goed uit.

Niet alleen succesverhaaltjes

Tim is een beetje typisch geval tussen mensen die kampen met problemen over zaken als drugs, drank en gokken. Bij aankomst vertelt hij in het vliegtuig nog even „drie proseccootjes en vier rood” te hebben genomen. Maar dat is niet het probleem, zijn gedrag wel. Tim komt uit het rijkeluiswereldje dat hij zelf „warme kakkers” noemt. Ghb gebruikt hij ook niet meer, maar door emoties en pijn is hij altijd op zoek naar prikkels en daardoor al vijftien jaar bijna alleen maar aan het feesten. De dood van zijn moeder zorgde voor een extra harde klap. Tim wil kunnen omgaan met gevoelens.

Ewout Genemans kan de vinger nog niet helemaal achter zijn verhaal krijgen, het is een beetje vaag. Goed aan Ewout in de verslavingskliniek is dat we niet alleen maar succesverhaaltjes krijgen voorgeschoteld. Deskundigen leggen goed uit en zeggen waar het op staat. Daarbij zeggen we niet dat het met Tim allemaal niet lukt, maar benieuwd naar zijn vorderingen zijn we wel. Ewout zet zo weer iets interessants neer. Gesneden koek? Misschien. Toch blijven mensen die iets aan hardnekkige verslavingen proberen te doen, het aankijken op televisie waard. En je weet weer even: zes flessen wijn op een dag, geen goed idee. Drie ook niet trouwens.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Ewout in de verslavingskliniek is vanaf morgen (woensdag 22 mei) wekelijks te streamen op Videoland.

