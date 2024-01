Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Ik blijf mijn toxic ex missen’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Jara (31), die diep in haar hart haar toxic ex mist.

„Ik heb nogal een heftige ex gehad. We leerden elkaar op jonge leeftijd kennen. Ik was toen achttien jaar en hoewel ik hem in het begin niet zag staan, groeide het later uit tot een onstuimige relatie.

Intense knipperlichtrelatie

In het begin deed hij er werkelijk alles aan om mij te veroveren. Hij liet cadeaus bezorgen op mijn werk, prees me helemaal de hemel in en me vroeg net zolang mee op date totdat ik ‘ja’ zei. En daarna was eigenlijk het kwaad geschied.

We hebben acht jaar lang een intense knipperlichtrelatie gehad. Een relatie die bestond uit ruzies, vernedering, soms fysiek geweld, vreemdgaan en heel veel liegen en bedriegen. Maar daarna vonden we elkaar weer, maakten we het goed, hadden we intense seks en waren we weer verliefd.

Toxic ex

Het was een vicieuze cirkel en een periode die ik als heel pijnlijk en verdrietig heb ervaren. Toch bleef ik verlangen naar hem. En hoe hard hij mij ook pijn deed, ergens hoopte ik altijd dat we er samen uit zouden komen en beter werden met elkaar.

Uiteindelijk wist ik wel dat deze jongen niet goed voor mij was en we ons in een toxic relatie begaven. Mijn familie en vrienden haatten hem en iedereen om mee heen verklaarde me voor gek dat ik steeds weer in dezelfde situaties terecht kwam. Eigenlijk hebben mijn dierbaren ervoor gezorgd dat ik stopte. Ik kon niet meer uitleggen waarom ik bij deze jongen wilde blijven. Het verdiet en de pijn was te heftig en toen mijn moeder en vriendinnen me vertelden dat ik hieraan kapot zou gaan, wist ik dat ik moest stoppen.

Na een periode van verwerken en ‘afkicken’ ging voor ons allebei het leven door. Hij had al vrij snel een nieuwe relatie. Zelf ben ik nu ook alweer een tijdje samen met mijn huidige partner. En hoewel ik met mijn huidige vriend een heel ander soort, en gezondere, relatie heb, is mijn ex nooit verdwenen. Ik betrap mezelf erop dat ik zijn social media in de gate blijf houden, ik in zijn leven verweven blijf en nog veel aan hem denk en met hem bezig ben.

Dilemma: mis mijn ex

Als ik eerlijk ben, weet ik dat ik mijn ex mis. Onze relatie was giftig en extreem, maar er was ook passie, liefde en intensiteit. Dat heb ik daarna nooit meer bij iemand gevoeld. Ik ken de vreselijke periodes met hem, maar ook zijn goede kanten. En ondanks alle ellende blijf ik hem missen. Soms maakt de gedachte me gek dat wij nooit meer met elkaar zouden zijn. Hij pretendeert overigens dat hij aan zichzelf gewerkt heeft, therapiesessie volgt en een ander leven leidt. En ik merk ook dat ik dat lastig vind om te accepteren. Hoewel ik weet dat ik niet terug wil naar de situatie van jaren geleden, blijft het gevoel van missen me achtervolgen. Hoe kom ik hier ooit overheen? En hoe leer ik met dit gevoel omgaan? Ik wil namelijk niet dat mijn ex zo’n belangrijke rol in mijn leven blijft spelen.”

Wat vind jij dat Jara moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige Week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Claudia (46), wiens dochter weigert om haar vader te zien.

„Ze is 16 jaar. Leer haar dat ze oud genoeg is om zelf de keuze te maken. Laat zien dat je naar haar grenzen luistert. Zorg maar vooral dat jullie band goed is. Als ze geen contact met haar vader wil, houdt het op. Nu zou je eventueel kunnen dwingen, maar dat wordt heus niet leuk en gezellig. Dan zal ze het contact over 2 à 3 jaar nog verbreken. Dus dat helpt ook totaal niet. Vader zal ook echt aan hun band moeten werken. Niet dat hij per se fout is, maar ik kan niet begrijpen dat je zo’n situatie wilt. Een puber dwingen te komen. Zal de sfeer daar ook niet goed doen. Wanneer is hij tevreden?”, schrijft Bianca

Ciska herkent de situatie: „Misschien eerst de echte reden achterhalen waarom ze er niet heen wil. Je kunt haar niet dwingen. Doe je dit wel, dan zal ze haar vertrouwen in jou ook verliezen.

Mijn dochter is ook een paar jaar niet geweest. Uiteindelijk is zelf weer het contact gaan zoeken en nu zien ze elkaar af en toe. Beter dat dan helemaal niets.”

„Geef haar de tijd. Steun haar en praat met haar”, adviseert Melissa

En Jan denkt daar hetzelfde over. „Als zij dat niet wil, moet men het accepteren. De tijd zal het leren.”

„Hoe vervelend en naar… de nadrukkelijke wens van het kind staat centraal, net als het kind zelf”, vindt Laurens.

