Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Last van je menstruatie? Neem een koude duik, stelt dit onderzoek

Koud douchen of een verfrissende duik: de gezondheidsvoordelen van jezelf onderdompelen in koud water zijn al vaker bewezen. Maar uit een nieuwe studie blijkt dat koud water zelfs klachten tijdens je menstruatie en menopauze kan verminderen.

Een van de deelnemers aan het onderzoek van University College of London noemt koud water „fenomenaal” tegen zulke klachten.

Zwemmen in koud water

Aan het onderzoek van de Britse universiteit deden zo’n 1114 vrouwen van tussen de 16 en de 80 jaar mee die al geregeld zwommen in koud water. Hiervan bevonden zich 785 van de vrouwen in de menopauze, 711 vrouwen kampten met menstruatieklachten. Van deze groep gaven zes op de tien vrouwen aan specifiek te zwemmen in koud water in de hoop de klachten van hun menopauze te verminderen.

Die hoop bleek niet ongegrond: bij 35 procent van de vrouwen verminderden hun stemmingswisselingen. Daarnaast merkte 31 procent dat hun humeur verbeterde en ook namen de opvliegers gaf.

Een 57-jarige deelneemster reageert dat het frisse ritueel „fenomenaal” is. „Alle symptomen, zoals lichamelijk als mentaal, verdwijnen. Ik voel me op mijn best.” Een andere deelneemster ervaarde vooral een mentale opkikker. „Samen bewegen met een groep vrouwen werkt helend. De verhalen, de vriendschap en het gelach maken deel uit van de magie.”

Ook de vrouwen met menstruatieklachten ervaarden positieve effecten. Zij merkten dat de duik ze kalm maakte, hun stemming verbeterde en in het algemeen hun menstruatiedagen aangenamer maakten.

Douchen

Heb je nu geen zin (of tijd) om elke ochtend een duik te nemen in een zwembad of natuurwater? Dan volstaat een koude douche natuurlijk ook. Eerder schreef Metro al een artikel over de acht voordelen van koud douchen, en ook wat handige tips en tricks om het vol te houden. Want laten we eerlijk zijn, onder een koude douche stappen is niet heel makkelijk.

Gezondheidstrainer Myron Jacobs geeft in een interview met HLN ook nog een tip: „Ga niet meteen drie minuten koud douchen, maar bouw langzaam op. Spring nooit zomaar een ijsbad in, zorg dat er altijd iemand bij is of laat je begeleiden door een instructeur. Ook zijn er enkele tegenindicaties, zoals koude-intolerantie of wintervingers.”

Reacties