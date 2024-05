Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie ontruimt schoolgebouw Eindhoven na incident met mes

De politie is bezig met de ontruiming van een schoolgebouw aan de Rachelsmolen in Eindhoven, nadat daar rond 08.00 uur een incident met een mes had plaatsgevonden. Op X spreekt de politie van „een schermutseling met een mes”, waarbij iemand lichte verwondingen opliep aan een hand. Volgens de politie lijkt het niet te gaan om „een bewust tegen de instelling gerichte actie”.

Omdat de politie vermoedt dat de dader nog in het pand aanwezig is, wordt een gebouw van de school ontruimd. Het zou gaan om een campus van Fontys Hogeschool.

ANP

