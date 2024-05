Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Art Rooijakkers komt Over De Vloer bij Lieke Martens: ‘Topsport is superhard’

Vorige week kondigde voetbalster Lieke Martens haar afscheid bij de Oranje Leeuwinnen aan. Art Rooijakkers trof haar eerder in haar woonplaats Parijs voor Rooijakkers Over De Vloer. Ze spraken onder meer over de hoge prijs die je betaalt als topsporter.

Eerder waren onder anderen Rico Verhoeven, Erik van Looy en Nick Schilder te gast in het programma.

Rooijakkers Over De Vloer bij Lieke Martens

Martens ging al op haar vijftiende het huis uit om te gaan voetballen. Dat was soms zwaar. „Het is niet allemaal vlekkeloos verlopen. Ik heb wel altijd goed contact gehouden met thuis. Mijn ouders kwamen op elke plek wel langs. Ik kon nog niet koken of wassen, dus ik hing vaak aan de lijn met het thuisfront. Ik leefde bijvoorbeeld op worstenbroodjes en dan was ik weer ziek. Ik ging gewoon naar de supermarkt en koos wat ik lekker vond. Dat ging natuurlijk helemaal niet goed.”

Ze heeft veel moeten leren. „Maar dat heeft mij wel heel vroeg volwassen gemaakt. Je bent op jezelf aangewezen. Ik heb ook heel veel heimwee gehad, maar heb altijd wel weer doorgezet, omdat ik een winnaar ben. Uiteindelijk wil je slagen en het beste uit je carrière halen. Ik ben hard geweest voor mezelf.”

‘Dat heeft me geraakt’

Door haar carrière heeft ze tot haar verdriet veel moeten missen. „Het toppunt was deze zomer. Een van mijn beste vriendinnen trouwde en daar kon ik niet bij zijn, omdat ik in Australië en Nieuw-Zeeland zat voor het WK. Daar had ik heel veel moeite mee. Dat doet pijn en heeft mij wel geraakt. Topsport is superhard.”



Wat als haar toekomstige kinderen tegen haar zouden zeggen dat ze topsporter willen worden? „Het is pittig. Ik denk dat het een onderschat leven is. Mensen zien vaak alleen maar de wedstrijden die je speelt, maar weekenden ken ik niet. Ik heb soms een keer in de twee weken een vrije dag. Veel aan het reizen, veel onderweg. Je moet hard zijn en veel doorzettingsvermogen hebben. Het heeft mij ontzettend veel gebracht. Maar mocht ik ooit kinderen krijgen, dan moeten ze vooral genieten van het leven. Daar ben ik nu langzaam wel aan begonnen. Het leven heeft zoveel meer andere dingen te bieden.

Omdat Martens haar vrienden en familie zo mist, heeft Rooijakkers een verrassing voor haar. Als ze neerploffen op het terras van café Noly, laat Rooijakkers haar een videoboodschap zien. „Dat doet gelijk wat met me. Ik mis ze gewoon. Maar dat is het leven van een topsporter”, zegt de geëmotioneerde Martens. „Ik ging uit huis toen mijn kleine zusje negen was. Ik heb naar nooit zien opgroeien. Dat we dan zo’n band hebben, is super speciaal voor mij.”

Rooijakkers en Martens praten over afscheid bij Oranje Leeuwinnen

Tijdens het bezoek van Rooijakkers blijft Martens nog vaag over haar toekomst bij Oranje. Pas later wordt officieel dat de voetbalster een punt zet achter haar internationale carrière. Reden genoeg voor de presentator om haar toch nog even te bellen. „Zeg, wat is dit nou. Kom ik bij je langs in Parijs, hebben we daar een mooie dag samen en ik vertrek naar een tropisch eiland en plotseling stop je bij het Nederlands elftal?”

Martens grijnst. „Sorry Art! Ik wilde het eigenlijk wel vertellen, maar ik wilde toch proberen om het in eigen hand te houden. Het hoge woord is eruit. Daar zat ik tegenaan te hikken. Ik had gehoopt dat ik kon afsluiten op de Olympische Spelen in Parijs. Toen we dat in februari niet haalden, was het voor mij wel duidelijk. Het EK in 2025 is te ver. Ik moet eerlijk zijn tegen mezelf. Ik vind het goed zo. Eigenlijk was het de bedoeling om eerder te stoppen, maar toen raakte ik geblesseerd. Dan is nu het moment gekomen afscheid te nemen van alle fans, waar ik altijd een goede band mee heb gehad.”

Makkelijk is het besluit zeker niet. „Ik denk dat de tranen nog wel komen en er zijn ook al tranen geweest. Ik kijk vooral terug op alles wat ik heb gehad. Ik ben een tevreden international, ik had me niet meer kunnen wensen.”

Is het einde van haar voetbalcarrière dan ook in zicht? „Dat had ik bij jou al een beetje laten doorschemeren. Ik heb nog één jaar bij Paris Saint Germain en dan zie ik wel wat ik ga doen. Ik wil stap voor stap keuzes gaan maken.”

Je kunt Rooijakkers Over De Vloer terugkijken via Videoland.

