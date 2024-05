Deel parkeergarage in Nieuwegein ingestort: dit moet je weten

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een ravage in Nieuwegein: meerdere verdiepingen van de parkeergarage van het St. Antonius ziekenhuis zijn gisteravond ingestort. Wat is er precies gebeurd, zijn er slachtoffers en wat gaat er verder gebeuren?

De parkeergarage werd eerder nog veilig verklaard. In 2017 schreef het AD dat de parkeergarage bij het ziekenhuis veilig gebruikt kon worden. Er zou onderzoek zijn gedaan naar de gebruikte vloerconstructie, die hetzelfde was als een ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport, zei de krant. Verschillende onderzoeken concludeerden toen dat het instorten van de parkeergarage in aanbouw kwam door te zwakke vloeren.

Dit moet je weten over de deels ingestorte parkeergarage in Nieuwegein

Wat is er gebeurd?

Alle hellingen van de parkeergarage bij het St. Antonius Ziekenhuis begaven het gisteravond door een nog onbekende oorzaak. Dit zijn de op- en afritten tussen de verschillende verdiepingen. De parkeergarage op het terrein van het ziekenhuis is van Q-park, telt zes verdiepingen en is via twee toegangswegen te bereiken. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het ziekenhuis laat weten dat er geen instortingsgevaar is voor de totale garage.

Hoe zag de hulp eruit?

Het was lange tijd onduidelijk of er mensen in de garage waren op het moment van instorten. Ook konden hulpdiensten niet meteen de garage in, omdat niet duidelijk was hoe gevaarlijk het was. „Er hangen veel brokstukken los aan het plafond”, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Verschillende specialistische eenheden van hulpdiensten zijn uitgerukt. Onder meer leden van het Specialisme Technische Hulpverlening (STH) van de brandweer waren op locatie, zag een ANP-verslaggever. Deze teams worden ingezet bij complexe incidenten, zoals de instorting van gebouwen waarbij mogelijk nog slachtoffers onder het puin liggen. Veiligheidsregio Utrecht meldde dat er een droneteam is en dat er speurhonden zijn ingezet. Ook het team van Urban Search and Rescue Nederland (USAR.NL) is ingeschakeld. Dit team komt onder meer in actie bij complexe reddingsoperaties.

Het St. Antonius Ziekenhuis riep mensen op X op om niet te komen. Mensen met medische klachten werden opgeroepen om naar de locatie van het ziekenhuis in Utrecht te gaan. „We verzoeken iedereen dringend om niet naar het ziekenhuis te komen, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen.”

Wat zijn de reacties?

Gortemaker Algra Feenstra architects, het architectenbureau achter de deels ingestorte parkeergarage, wil niet reageren op het incident. Daarvoor is het volgens een medewerker van het bureau nog te vroeg. Zij verwijst naar Q-Park, die de garage beheert, maar dat bedrijf was vanochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.

Burgemeester Marijke van Beukering van Nieuwegein is „erg geschrokken” van het nieuws over de instorting. Dat zei de burgemeester gisteravond in een verklaring op de website van de gemeente. „Hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. We hopen dat er geen mensen bij betrokken zijn. Ik wil nu alle ruimte bieden aan de hulpdiensten om hun werk te doen en wens hen daarbij veel succes en sterkte.”

Gaan behandelingen in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein vandaag door?

Het ziekenhuis heeft geplande behandelingen en bezoeken voor vandaag geannuleerd omdat patiënten, bezoekers en medewerkers de komende tijd niet kunnen parkeren in de garage. Behandelingen die echt niet kunnen wachten gaan wel door. Patiënten worden hierover op de hoogte gesteld. Het ziekenhuis is momenteel op zoek naar alternatieve parkeeropties. De fietsenstalling die ook in de garage huist, is veilig te betreden.

Wat gaat er verder gebeuren?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) start vandaag een verkennend onderzoek naar de deels ingestorte parkeergarage. Dat laat een woordvoerster weten.

