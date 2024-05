Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rico Verhoeven verleidt Art Rooijakkers tot ijsbad en is openhartig over de haat-liefdeverhouding met zijn vader

In de eerste aflevering van Rooijakkers Over De Vloer loopt presentator Art Rooijakkers een dagje mee met kickbokser Rico Verhoeven. Daar moet hij zich na wat tegensputteren wagen aan een ijsbad. De twee kletsen bij over Verhoevens ijzeren discipline en de relatie met zijn vader.

Rico Verhoeven viert dit jaar zijn twintigjarige jubileum in de vechtsport. Hij is al elf jaar ongeslagen kickbokser.

Rico Verhoeven in Rooijakkers over de vloer

Rooijakkers mocht alleen bij Verhoeven langskomen als hij vroeg uit de veren ging. De kickbokser heeft een strak ochtendritueel en daar wil hij de presentator in meenemen. Bij aankomst ligt Verhoeven in een ijsbad, iets wat hij elke ochtend doet. „Ik vind dit gewoon echt een hele lekkere start van de dag. Je bent gelijk aan. Nu je hier bent, lijkt het mij wel heel cool als je ook even die energieboost pakt, toch?”

„Nee, nee”, protesteert Rooijakkers lachend. „Ik ben al heel vroeg opgestaan hè, vriend.” Verhoeven dringt aan. „Dan ben je meteen wakker.” De presentator gaat overstag en niet veel later komt hij in zwembroek naar buiten. „Mijn ego is niet heel groot, maar in zwembroek naast Rico Verhoeven staan, is voor geen enkele man leuk.”

Verhoeven motiveert Rooijakkers om twee minuten in het ijsbad te blijven liggen. De presentator heeft er duidelijk moeite mee, maar het lukt hem wel. „You made it, wat een koning”, zegt Verhoeven. „Niet normaal, wat ben ik trots op jou, vriend.” Rooijakkers: „Jezus, Rico man, ik heb nog nooit zo’n start van de dag gehad. Dit is de allereerste keer… en ook de allerlaatste keer.”

‘Zou mezelf dood kunnen vechten’

Onder het genot van een ‘loeiheet’ kopje thee praten Verhoeven en Rooijakkers bij. „Die ijzeren discipline van jou, daar sta je om bekend. Zit het je ook weleens in de weg?”, vraagt Rooijakkers. „Ik kan het voor mezelf werkend krijgen”, legt de kickbokser uit. „De Rico die in de ring staat, is niet de Rico die hier staat. Die persoon word ik dus door middel van hard trainen, focus en discipline. In de ring ben ik gewoon keihard.”

„Ik denk dat ik mezelf dood zou kunnen vechten als niemand zegt dat ik moet stoppen. Want zelf stoppen doe ik sowieso niet.” Hij wijst naar een gevecht uit 2021, toen hij met een diepe snee onder zijn linkeroog en gehavend gezicht zijn tegenstander alle hoeken van de ring liet zien. „Als de scheidsrechter zegt dat je door kan, dan ben ik een robot die gewoon doorgaat.”

Verhoeven over vader Jos

Verhoevens vader Jos was zelf kampioen in de Japanse vechtsport en deed er alles aan om zijn zoon kampioen te maken. In 2017 overleed hij aan de ziekte van Alzheimer. Verhoeven omschrijft de relatie met zijn vader als een haat-liefdeverhouding. Door hem kreeg hij die ijzeren discipline. „Zo heeft hij dat ook geleerd. Kei- en keihard. Ik had een keer mijn hand gebroken en je zag dat de knokkel niet helemaal goed was. Op school was iemand een keer tegen mijn oogkas aan gelopen. Later kwamen we erachter dat mijn oogkas was gebroken. ‘Niet aanstellen, dat gaat vanzelf over.’ Daar word je wel hard van.”

Verhoeven is naar eigen zeggen niet verslaafd aan pijn lijden, maar hij gaat er heel goed op. Dat is ook waarom hij doorgaat, want hij kan zich geen leven zonder voorstellen. „Ik heb zoveel plezier en liefde voor de sport.”

Je kunt Rooijakkers Over De Vloer terugkijken via Videoland.

