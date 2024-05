Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Art Rooijakkers over de vloer bij presentator Erik van Looy, verbaast zich over eetpatroon: ‘Een wonder’

Rooijakkers Over De Vloer is afgetrapt! In de tweede aflevering gaat hij langs bij de Vlaamse filmregisseur en tv-presentator Erik van Looy, die nu ook carrière maakt in Nederland. Hoe ziet zijn leven eruit?

Art Rooijakkers gaat langs bij Van Looy tijdens de opnames van zijn allereerste programma voor de Nederlandse televisie, „maar dan moet ik wel meedoen, zei hij”. Onlangs zagen kijkers al hoe Rico Verhoeven Rooijakkers verleidde tot een ijsbad.

Rooijakkers Over De Vloer

Al twintig jaar presenteert Van Looy de „oerversie” van De Slimste Mens in België. Rooijakkers voorziet hem van een introductie: „Na grote successen als regisseur van Vlaamse kaskrakers wordt hij op 42-jarige leeftijd ontdekt als presentator.” En zo geschiedde.

Van Looy is volop bezig met opnames van quizprogramma De Pappenheimers, dat ‘een beroep doet op het inschattingsvermogen’. Na succes van het programma bij onze zuiderburen, wordt er hier nieuw leven in geblazen. „Ik dacht dat ik heel nerveus ging zijn”, aldus Van Looy over de opnames. „Als ik iets doe, wil ik scoren.”

Erik van Looy maakt intrede in Nederland

Waar moet Nederland rekening mee houden, nu Van Looy zijn intrede maakt bij ons? Dat heeft Rooijakkers uitgezocht. Hij vroeg het aan een aantal collega’s, zoals Soundos El Ahmadi: „Je moet niet zo aardig zijn. Je moet toxic zijn, wangedrag vertonen.” „Ik hou van hem. Nu jullie nog”, aldus Jan Jaap van der Wal. Van Looy dacht dat ze hem aan het einde van hun boodschap onderuit zouden halen, „maar dat deden ze niet”.

Rooijakkers bezocht hem een paar dagen eerder al in zijn Antwerpse woning, waar hij alleen woont. Maar niet helemaal alleen. „Mijn ex-vrouw woont op de begane grond, mijn zoon en zijn vriendin zitten op de eerste en ik op de tweede verdieping.” Toen Van Looy en zijn vrouw negen jaar geleden scheidden, vertrok hij ‘tijdelijk’ naar de bovenste verdieping, maar is daar nooit meer weggegaan. „Het lijkt zo te werken.”

Ongemakkelijk

Mensen verklaarden hem voor gek om in hetzelfde pand te wonen als zijn ex. „Maar nu vinden ze het mooi. De wereld is veranderd in negen jaar.”

Van Looy oogt ongemakkelijk. Dat is ook niet gek als Rooijakkers vertelt dat zij de eerste cameraploeg zijn die bij hem over de vloer komt. Daarop laat Van Looy de inhoud van zijn keukenkastjes maar zien. „Muizenstrontjes. Dat heet hagelslag bij jullie.”

‘De smaak van een kind’

„Het is een soort kinderparadijs”, oordeelt Rooijakkers over de beschikbare etenswaren. „IJs, knakworsten…” Dat is echter niet alles, Van Looy haalt zijn voorraad chips uit de kast. „Ja, ik heb de smaak van een kind”, geeft Van Looy toe. Wat hem kenmerkt als presentator? „Echtheid. Ik ben onhandig van nature. Op sommige momenten ben ik slim, op andere niet. Ik vind het allemaal niet meer erg.”

Van Looy vertelt dat het een droom was om ooit een film te maken in Amerika. „Ik heb die film wel gemaakt, maar je beseft plots dat je onderaan de ladder begint en daar was ik te oud voor.” Film is zijn leven, blijkt. Van Looy noteert al sinds 1978 welke films hij allemaal heeft gezien.



‘Het is een wonder dat ik nog leef’

Bij zijn favoriete lunchtent weet het personeel al wat Van Looy wil. „Een omelet met spek en een cola”, klinkt het. Rooijakkers is gefascineerd door zijn eetpatroon. „Hoeveel liter cola drink je op een dag?”, vraagt hij dan ook. „Tien à vijftien van die kleine blikjes”, luidt het antwoord. „Het is een wonder dat ik nog leef, Art”, lacht Van Looy.

Rooijakkers heeft met Mark van Bommel en Van Looy nog meer absurdistische ervaringen. „Naast zijn werk heeft hij maar één hobby: FC Antwerpen”, aldus Rooijakkers. „We gaan naar onze gezamenlijke held.” Van Looy vind het in het geval van Van Bommel „jammer” dat hij hetero is. „Dat heb ik eigenlijk sinds deze ochtend”, grapt Rooijakkers.

Sympathiek en openhartig

Ze hebben lol op het veld en bezoeken daarna Erik van Looy’s broer, Patrick. „Erik lacht veel”, zegt zijn broer. Maar het was niet altijd makkelijk, zo heeft de scheiding veel impact op hem gehad. „Ik heb het sowieso moeilijk met overgangen in mijn leven. Maar werk houdt mij gelukkig. Ik wil iets betekend hebben voor mensen.”

En zo eindigt Rooijakkers’ bezoek bij Van Looy onverwachts emotioneel. „Je entertaint de wereld, maar niet de mensen om je heen.” Rooijakkers kijkt terug op een „bijzondere dag”, met een „sympathieke en openhartige gast”.

Rooijakkers Over De Vloer terugkijken kan via Videoland.

