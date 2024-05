Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Psycholoog deelt zes ‘gouden tips’ bij een relatiebreuk en liefdesverdriet

Een relatiebreuk is nooit leuk. Maar er zijn wel wat handvatten om het uit elkaar gaan zo goed mogelijk te laten verlopen, waardoor je pijn en verdriet beter aankunt en verder kunt gaan. Psycholoog Monica Vermani noemt een aantal ‘gouden tips’ bij een relatiebreuk, om het liefdesverdriet minder te maken.

Een relatie beëindigen is nu eenmaal vaak een moeilijke beslissing, waarbij je te maken krijgt met gevoelens van teleurstelling, wrok, woede, onzekerheid en verdriet en dat kan ervoor zorgen dat we niet altijd op een even fijne manier uit elkaar gaan. En eerlijk is eerlijk, een gebroken hart kan heel veel pijn doen.

Psycholoog tipt hoe je respectvol uit elkaar gaat

Bij een ideale relatiebreuk kiezen beide partners ervoor om elkaar liefdevol los te laten, beperken ze pijn en schade zoveel mogelijk en geven zij elkaar de ruimte. Maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Bij een relatiebreuk komt namelijk ook vaak kwetsbaarheid en boosheid kijken. Waardoor we naar een ex uithalen, hem of haar beschuldigen of beschamen.

Daarom somt Vermani tegen Psychology Today een aantal belangrijke handvatten op als jij en je partner uit elkaar gaan.

6 tips bij een relatiebreuk

1. ‘Je hebt er alles aan gedaan’

Neem jezelf voor: ‘Je hebt er alles aan gedaan om het te laten werken’. Dat maakt het eenvoudiger om het los te laten: je hoeft het niet te blijven proberen.

2. Bereid je voor op negatieve emoties en gevoelens

Gevoelens van teleurstelling, schuld, schaamte, mislukking en angst voor de toekomst kunnen bij zo’n relatiebreuk allemaal boven komen drijven. We kunnen ons ook diep gekwetst of vernederd voelen als een ex vrij snel een nieuwe partner heeft, terwijl jij nog worstelt met de breuk. Of je ervaart schuldgevoelens omdat je een relatie beëindigde, terwijl je ex-partner dat niet wilde.

Zorg ervoor dat je vriendelijk en lief voor jezelf bent. Je mag je slecht voelen of medelijden hebben met jezelf. Maar pas op voor negatieve praat, zelfverwijt, twijfel of het overwegen van een ‘laatste kans’ voor de relatie. Je mag best somber of pessimistisch zijn over de toekomst, maar daag jezelf uit om negatieve gedachten ook weer los te laten. Zoek naar dingen die je humeur verbeteren en praat over jouw gevoelens met vrienden of familie. Overheersen de negatieve gevoelens te veel? Overweeg dan om met een therapeut te praten.

Gun jezelf (en je ex) de tijd om te herstellen en verder te gaan. Daarom is het volgens de psycholoog raadzaam om het contact met elkaar te beperken of te beëindigen. „Hoewel het terugvallen in contact verleidelijk kan zijn en op een kwetsbaar moment vertrouwd en comfortabel kan aanvoelen, kan het een groot deel van het echte werk en de inspanning om vooruit te komen belemmeren en resulteren in langdurige pijn en schade voor beide partijen.” En wat betreft seks met je ex? Daar schreven we eerder al het een en ander over.

4. Behandel je ex-partner, net zoals jij zelf ook behandeld wilt worden

Oftewel met respect en compassie. Die aanpak zal overigens helpen bij de verwerking van de relatiebreuk op een gezonde manier.

5. Sluit het netjes af

Laat je van je beste kant zien als de relatie stopt. Ook al kan dat lastig en uitdagend zijn. Als je je netjes gedraagt en op een respectvolle manier afscheid neemt, kun je zelf verder zonder spijt of twijfels aan jezelf.

6. Laat je niet leiden door angst

Vertrouw op jezelf en het feit dat je in staat bent om deze relatiebreuk aan te gaan. Ook als het een emotionele achtbaan wordt. Laat je niet leiden, of tegenhouden, door angsten. Er dient zich een nieuw hoofdstuk aan. „Sta jezelf toe de lessen uit je relatie te verwerken en in je op te nemen, om te genezen en te groeien. Terwijl je je voorbereidt om verder te gaan, opnieuw op te bouwen en het leven te creëren dat je echt wilt en verdient”, aldus Vermani.

