Bestemming X gek of gaaf? Crossen in een bus door Europa en dan raden waar je bent

Televisiemaker is toch best een leuk vak. Je zit eens creatief te peinzen en opeens heb je het: als we nou eens wat mensen in een geblindeerde bus door Europa laten rijden en ze dan af en toe laten raden waar ze zijn… Ja, dat is het! En zo gebeurt het ook in Bestemming X op RTL 4 en Videoland. Wat zal het worden?

De tekst hierboven is op het eerste oog misschien wat minachtend, maar dat is niet het geval. Bij Metro zijn we sowieso altijd benieuwd naar nieuwe tv-formats, zoals Bestemming X. En al helemaal als er ook een presentatiedebuut te zien is, in dit geval van niet van de minste. Nasrdin Dchar is namelijk de spelleider (of busbaas). Op straat wordt de acteur de laatste jaren steevast nageroepen met ‘Potlóód!’, zijn personage uit de zo populaire serie Mocro Maffia. Metro sprak Dchar vorig jaar nog over het feit dat hij op straat vaak geen eigen naam meer heeft.

Hoe gaat Bestemming X in z’n werk?

We zagen de eerste aflevering, die vanavond op tv is, alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis om te bekijken of dit nieuwe spel gek, gaaf of misschien wel ‘te gek gaaf’ is. Allereerst: hoe gaat dat Bestemming X nou precies in z’n werk?

Tien kandidaten (moedig en dolgelukkig, volgens RTL) stappen onder leiding van RTL 4-debutant Nasrdin Dchar in een zwarte, geblindeerde bus. Wat volgt is een reis dwars door Europa (episch en onvoorstelbaar, volgens RTL). Ze hebben werkelijk geen idee waar ze zijn, behalve dat ze onderweg zijn naar de mysterieuze Bestemming X. Onderweg komen ze in allerlei situaties terecht (heel bijzondere, volgens RTL) en krijgen ze verschillende opdrachten die vol zitten met hints, misleidingen en verborgen aanwijzingen. Aan het einde van elke aflevering moeten zij raden waar ze op dat moment denken te zijn door hun Bestemming X op een kaart te plaatsen. Wie hier het verst vanaf zit, moet direct de bus verlaten.

Startpunt vanavond is Eemshaven in Groningen. Daar is de spelleider Dchar nog bij. In de bus zal de kijker hem verder helemaal niet zien, want hij vertrekt meteen naar Bestemming X. Daarmee lijkt het spelprogramma (adventure reality, volgens RTL) een nieuwe vorm van het Het Onbekende, met Renze Klamer vorig jaar op een onbekend eindpunt. Niet erg overigens, want dat was best leuk.

Deelnemers aan Bestemming X

Wie zien we daar zoal de terminal van Eemshaven met hun koffer binnenwandelen? We hebben te maken met grafisch ontwerpster Anke, coach en virtual assistent Danique, sales medewerker Dirk, verpleegkundige Julia, politieagent Mark, fysiotherapeut Andy, eigenaar textielbedrijf Mohamed, secretaresse en kunstenares Marion, ICT-medewerker Adela en docent en bierbrouwer Sebastiaan. Het valt op dat we hier, bij de start althans, niet te maken hebben met ‘kijk mij eens even op tv zijn’-types. Dat is fijn. We zien ook geen jongerengroep, een aantal van de spelers heeft al meerdere kinderen.

De een heeft zich voorbereid met krachttraining in de sportschool, een ander „helemaal niet”. Politieman Mark denkt dat hij sterk is in het ter plekke een oplossing verzinnen als hij het even niet weet. Haha, da’s handig. Dat lijkt me nou net de bedoeling. Laat Mark echter geen 10 kilo bagage in een koffer stoppen, dat lukt hem sowieso niet. Grafisch ontwerpster Anke heeft ergens anders last van: „Er staat chaos op mijn hoofd geschreven.”

Waar is de bus?

Moet we verder veel verraden over Bestemming X? Laten we dat maar niet doen. Misschien dat je even moet wachten op die geblindeerde bus, geven we nog mee. Het eerste half uur verschijnt ie nog helemaal niet in beeld (wel een helikopter en een camper). En goed (en leuk!) om te weten is dat je thuis kunt meespelen. Daarvoor moet je de speciale website bezoeken om zo zelf het eindpunt van de aflevering te bepalen.

Wat deze Metro-kijker betreft is dit een alleraardigst tv-format, zo na het zien van de aftrap. Wel wat snel na De Verraders, ook met onbekende deelnemers en (daardoor?) niet zo goed bekeken. Bestemming X wekelijks wel aan de lange kant, zo’n 1 uur en 20 minuten. Zorg dus voor een bakkie chips of nootjes op tafel. Zeker leuk zijn de priemende ogen en het wijzende vingertje van Nasrdin Dchar, als hij zegt: „Let op, niet is wat het lijkt.” Is ie toch weer even ‘Potlood’.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Bestemming X is vanaf vanavond (vrijdag 10 mei) wekelijks om 20.00 uur op RTL 4 te zien. Een dag later kun je de aflevering op Videoland zien.

