Joost Klein naar finale, dit waren 5 opvallende momenten tijdens het Eurovisie Songfestival

Joost Klein bemachtigde gisteravond met zijn Europapa een plekje in de finale van het Eurovisie Songfestival. Maar naast die prestatie gebeurden er meer opvallende dingen tijdens het liedjesfestijn. We lichten ze voor je uit.

Gisteravond vond in het Zweedse Malmö de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival plaats. En daar plaatste ook ‘onze Joost’ zich voor de finale op zaterdag. Verwacht wordt dat Nederland zelfs de tweede halve finale heeft gewonnen. Zaterdag mag Klein als vijfde het podium beklimmen.

Joost Klein naar finale Eurovisiesongfestival

Bij de halve finale bepaalden alleen de tv-kijkers de scores. Bij de finale van zaterdag tellen de stemmen van de kijkers, maar ook de beoordeling van een vakjury mee. Wist je trouwens dat Klein de eerst Fries is in 34 jaar die meedoet aan het Songfestival?

Overigens hield Klein het droog tijdens zijn optreden. In het outro van Europapa brengt hij een emotionele ode aan zijn overleden ouders. Bij de repetities moest hij eerder huilen. Toen Klein twaalf jaar oud was, overleed zijn vader aan kanker, een jaar later kreeg zijn moeder een hartstilstand. Als kind beloofde hij zijn ouders mee te doen aan het Eurovisie Songfestival.



Vijf opvallende momenten tijdens Eurovisie Songfestival

Naast bonte en bijzondere optredens van alle landen, waren er meer opvallende momenten rondom het liedjesfestijn. We sommen er vijf voor je op.

1. ‘Gevoeligheid’ rondom Israël

Vanwege het conflict in Gaza staat de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival op scherp. Tijdens het optreden van zangeres Eden Golan (20) klonk namelijk naast applaus, ook veel boegeroep uit de zaal in Malmö en riepen mensen ‘Free Palestine’. Ook stonden in het publiek mensen met hun rug naar het podium toen Golan optrad. Maar het lijkt er ook op dat het land een hoop sympathie-stemmen kreeg.



Zojuist bij de juryshow flink wat boegeroep in de zaal bij het optreden van Israël… ook werd er hier een daar “Free Palestine” geroepen#israel #eurovision #esf24 pic.twitter.com/p9uxDvgYEK — LonnekeHaveman (@LonnekeHaveman) May 8, 2024



Wat als Israel het Songfestival wint? #dtv — Zihni Özdil (@ZihniOzdil) May 9, 2024

2. Uitgelekte stemmen in Italië

In Italië verschenen tijdens de uitzending van het Eurovisie Songfestival op de Italiaanse omroep Rai de stempercentages in beeld. Dat hoort normaal gesproken niet te gebeuren. Of dat nu een technisch mankement of wellicht voorbedachte actie was, is niet helemaal duidelijk. In ieder geval bleek uit de stempercentages dat Israël van Italië de meeste stemmen kreeg. Overigens eindigde Nederland op de tweede plek bij de Italianen.

2. Recalcitrante Joost Klein bij persconferentie

Tijdens de persconferentie stelde Klein zich ietwat recalcitrant op. Hij had niet veel zin in de vragen van de aanwezige journalisten en verstopte zichzelf onder de Nederlandse vlag.

Op diezelfde persconferentie kreeg Israël een nogal directe vraag van een journalist. De journalist vroeg Eden Golan of zij niet andere deelnemers in gevaar bracht. Daarop werd gereageerd dat Golan de vraag niet hoefde te beantwoorden als ze dat niet wilde. „Waarom niet?”, schreeuwde Klein daarna aan de andere kant van de perstafel. De Israëlische zangeres koos ervoor om uiteindelijk wel antwoord te geven. Ze pleitte in haar antwoord voor eenheid, liefde en saamhorigheid.

4. België plaatst zich niet voor finale

Ondanks hoge verwachting en lof voor het liedje van de Belgische Mustii, lukte het onze zuiderburen niet om zich te plaatsen voor de finale.

Mustii riep eerder, samen met acht andere deelnemers, op tot een staakt-het-vuren in Gaza en de vrijlating van Israëlische gijzelaars. Mustii had op zijn linkerarm het woord ’peace’ staan.

Hoewel politieke uitlatingen tijdens het Songfestival niet zijn toegestaan, kwam Mustii met de bovengenoemde actie weg. De Ierse Bambie Thug wilde in de eerste halve finale ook een protestactie uithalen door met teksten ‘cease fire’ en ‘Free Palestine’ op haar lichaam op het podium te verschijnen. Maar dat mocht niet van de organisatie.

5. Hakkend en uitgelaten publiek

Al bij de repetities werd duidelijk dat Europapa nogal aanstekelijk werkte bij het publiek. Ook gisteravond gingen toeschouwers volledig uit hun plaat. Dat viel ook commentatoren Jaqueline Govaert en Cornal Maas op. Ook bij de persafdeling en later op het treinstation van Malmö werd er nog uitvoerig gehakt op het Nederlandse nummer.



Veel reacties op Eurovisie Songfestival en Joost Klein

Klein krijgt op social media een hoop lof en complimenten voor zijn prestatie. Maar natuurlijk vielen er meer optredens op én was er de nodige hilariteit om het liedjesspektakel. Om de boel af te sluiten, daarom nog een aantal humoristische reacties.



Wanneer je na achttien Leffe Blond en vier tequila in je bed ligt nadat je één drankje ging doen met een collega#songfestival #ESF24 #Eurovision2024 #ESC2024 pic.twitter.com/BTbxyVaYnl — Lianne Kleinjan (@liannekleinjan) May 9, 2024



