Puffen op een warme Moederdag! Of afbellen en hollen naar het strand…

Of je moeder het nou leuk vindt of niet: Moederdag wordt warm. Dus dat wordt even nadenken wat je zondag doet. Aanschuiven bij je lieve mams, hollen naar het strand… of je moeder op de achterbank van de auto zetten en gezellig meenemen?

Wat je ook kiest: het is dit lange hemelvaartsweekend op en top lenteweer op veel plekken. De dagen verlopen droog, vrij zonnig en dagelijks valt de temperatuur hoger uit dan normaal deze tijd van het jaar. Op Moederdag kan het in het zuidoosten zelfs zomers warm worden met ruim 25 graden. Genieten dus…

Dat laatste is overigens niet voor iedereen het geval. Veel Nederlanders moeten hun moeder op Moederdag missen en vinden het juist moeilijk. Metro schreef eerder een verhaal over mensen ‘met een dubbel gevoel‘.

Aangenaam met ‘plus 20’ graden

Deze vrijdag is het op veel plekken goed toeven. De zon schijnt flink en op veel plekken kan het ruim 20 graden worden. Alleen op de stranden is het een stuk minder warm door een wind vanaf zee. De Waddeneilanden en de noordkust blijven daarnaast de hele dag gevoelig voor zeemist.

Morgen staat ons volgens de voorspelling van weerdienst Weeronline een zeer aangename lentedag te wachten. De dag verloopt overal droog en vrij zonnig. De temperatuur valt nog wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt 20 graden in de kustgebieden en zo’n 22 graden in het midden van het land. De hoogste temperaturen worden gehaald in delen van Brabant en Limburg. Hier kan het kwik uitkomen rond een graad of 24. Wederom is het op de stranden wat frisser, al is de kans op zeevlam een stuk kleiner dan de dagen ervoor.

Moederdag warmste dag van de week

Zondag is het Moederdag en voor liefhebbers van hoge temperaturen ziet het er bijzonder goed uit. Wie weet ben je dan toch al in een goed humeur door een mooie prestatie van Joost Klein, een van die vele Nederlanders die zijn moeder moet missen, op het Eurovisie Songfestival. Het wordt namelijk de warmste dag van de week met maxima die in heel het land uitkomen op 20 graden of hoger. De wind is meest matig en komt uit het oosten tot zuidoosten. Op de stranden is geen sprake meer van zeewind en zelfs hier kunnen temperaturen van een graad of 20 worden bereikt. In het zuidoosten van het land kan het regionaal zelfs zomers warm worden met ruim 25 graden.

👪 Sinds wanneer is het Moederdag? Moederdag, ter ere van het moederschap, stamt al uit het oude Griekenland. In Nederland wachtten we nog eeuwenlang om het over te nemen. Op initiatief van het Leger des Heils kwam het in 1916 dan toch eindelijk naar ons land overwaaien. Het sloeg toen nog voor geen meter aan. Sinds 1924, precies een eeuw geleden dus, wordt Moederdag veel meer ‘gevierd’. Tuinbouwers waren toen zo slim om gerichte campagnes over bloemenverkoop te bedenken. We eren onze moeders standaard op de tweede zondag in mei.

Op Moederdag is het overal droog met veel ruimte voor de zon. Er trekken velden met sluierbewolking over het land, maar de zon schijnt daar op de meeste plekken gewoon doorheen. In de loop van de avond neemt de bewolking vanuit het zuiden verder toe. In de nacht naar maandag kan dan een enkele (onweers)bui over ons land trekken, maar overdag kunnen we op Moederdag gewoon rekenen op heerlijk lenteweer.

Hoge zonkracht, smeren maar

We naderen de zomermaanden en dat betekent dat de zon steeds hoger aan de horizon komt te staan. Deze dagen wordt voor het eerste keer dit jaar op uitgebreide schaal dan ook zonkracht 6 gehaald. Een onbeschermde huid kan dan al binnen 15-30 minuten verbanden. Insmeren is dan zeker aan te raden. Overigens kun je op steeds meer plekken in Nederland plekken met gratis zonnebrand vinden.

Na het weekend weersverandering op komst

Na een paar droge en zonnige dagen krijgen we in de nieuwe week te maken met een weersverandering. De wind draait richting het zuiden tot zuidwesten en daarmee worden buien richting ons land aangevoerd. Vooral maandag is hierbij ook kans op onweer. De dagen daarna blijft de kans op buien groot.

