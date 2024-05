Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gen Z bestempelt déze leeftijd als ‘oud’

Gen Z en de babyboomers zijn twee nogal verschillende generaties. Zo is hun kijk op ouder worden verschillend. En welke generatie denk jij dat het actiefst is? Yep, dat blijken de boomers te zijn.

Die verschillen tussen generaties worden regelmatig belicht. Eerder schreef Metro waarom Gen Z zoveel stress heeft en in welke branche zij het liefste werken.

Wanneer beschouwt Gen Z iemand als ‘oud’?

Voor een Britse studie, waar The Independent over schrijft, keken onderzoekers naar verschillen tussen generaties. En vooral Gen Z, die geboren zijn tussen 1997 en 2012, en de Baby Boomers, die geboren zijn tussen 1946 en 1964, werden onder de loep genomen.

De deelnemers onder de 27 vinden dat je oud bent rond de 50 jaar. Boomers daarentegen kijken daar heel anders tegenaan. Tweederde van de deelnemende boomers voelt zich jonger dan dat ze daadwerkelijk zijn. Het argument: ’60 is het nieuwe 40′, werd dan ook gegeven. Ook lieten deelnemers weten dat zij nog een actieve leefstijl erop nahielden en dat dat kwam door hun jeugdige geest.

Boomers blijken actief

Van alle generaties blijken overigens de boomers het meest actief te zijn. Buiten hun werk om brengen ze gemiddeld vier uur meer buitenshuis door dan de jongvolwassenen en millennials. Zo bleek 56 procent tijd aan lichaamsbeweging te besteden, terwijl 39 procent van de jongeren (18 tot 27 jaar) dat deed.

Daarnaast bleek dat de boomer vaker reist en exotische nieuwe locaties verkent. Dat is volgens The Independent waarschijnlijk een voordeel van het pensioen of omdat hun carrièrepad is uitgekristalliseerd.

Actieve ouderen, jongeren zijn moe

De oudere generatie blijkt dus vaker actief dan de jongere generatie. „Bijna de helft van de jongeren zegt dat ze het te druk hebben met hun werk en te moe zijn, waardoor ze niet actiever kunnen zijn. Oudere mensen halen het meeste uit hun pensioen en hebben een leeftijd bereikt waarop ze lekker in hun vel zitten en hun lichaam en hun gezondheid waarderen”, blijkt uit het onderzoek. Wist je dat dit de leeftijd is waarop mensen meestal het gelukkigst zijn? En die leeftijd is wellicht hoger dan je dacht.

