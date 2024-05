Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wanneer moet je alimentatie betalen en hoeveel?

Scheiden is nooit leuk en al helemaal niet als er kinderen in het spel zijn. Maar wanneer moet je alimentatie betalen en hoeveel alimentatie is dat dan?

Zit je in een ongelukkige relatie, maar blijf je bij elkaar voor de kinderen? Dat is in veel gevallen een slecht idee, schreef Metro onlangs. Maar goed: ouders die gaan scheiden is voor kinderen geen pretje en voor de ouders zelf al helemaal niet. Naast dat je je kinderen waarschijnlijk een stuk minder vaak ziet én je een ander onderkomen moet zoeken, moet één partij vaak ook alimentatie betalen.

Wanneer moet je alimentatie betalen?

Volgens een topadvocaat is er één reden die het vaakst voorkomt bij scheidingen. En ben je van plan te scheiden, maar weet je niet hoe je ‘t je kinderen moet vertellen? Daar gaven we ook advies over. Terug naar het hoofdonderwerp: wanneer moet je nou alimentatie betalen?

Partneralimentatie

Bij ‘alimentatie’ denk je misschien aan een afspraak tussen twee ouders: degene die de meeste zorg draagt, krijgt alimentatie van de ander, om het kind te onderhouden. Maar bij partneralimentatie zijn er (soms) geen kinderen in het spel. Het gaat dan om een partner die alleen niet genoeg verdient om van te kunnen leven. De partner met een hoger inkomen betaalt dan een bedrag aan zijn of haar ex-partner.

Je hoeft de partneralimentatie niet je leven lang te blijven betalen. Sinds 1 januari 2020 bestaan er nieuwe regels voor hoe lang je alimentatie moet betalen, lezen we op de website van Rijksoverheid. Je betaalt partneralimentatie niet langer dan vijf jaar. Was je minder dan tien jaar samen met je ex-partner? Dan hoef je minder lang te betalen. Deze alimentatie geldt wel alleen voor mensen die getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden.

Kinderalimentatie

Als je samen een kind of meerdere kinderen hebt, en jullie gaan scheiden, kan het zo zijn dat de kosten evenredig verdeeld worden en dat de kinderen ongeveer even vaak bij de ene als bij de andere ouder zijn. Is dat niet zo, dan kan het zo zijn dat je kinderalimentatie moet betalen. Dit geldt ook als één ouder meer verdient dan de ander.

In Nederland geldt een onderhoudsplicht voor kinderen: je bent verplicht je kind tot het 21 jaar oud is, te onderhouden. Dat betekent dat je in financiële mate zorgt voor de kosten van opvoeding en verzorging (tot 18 jaar oud). Vanaf 18 jaar oud hebben ouders de plicht kosten van levensonderhoud en studie te betalen. Als een kind 21 jaar of ouder is en zichzelf niet kan onderhouden, zijn de ouders hier ook nog verantwoordelijk voor.

Kinderalimentatie betaal je dus tot het kind 21 jaar oud is. Vanaf dat het kind 18 is, krijgt niet één van de ouders de alimentatie, maar het kind zelf.

Hoeveel alimentatie moet je betalen?

Hoeveel partneralimentatie je betaalt, spreek je samen af met je ex-partner (met een advocaat, notaris of mediator). Komen jullie er niet uit? Dan komt er een rechter aan te pas. Ieder jaar stijgt dit bedrag, in de lijn van de loonstijgingen.

Voor kinderalimentatie geldt hetzelfde: je maakt samen afspraken over de hoogte van de alimentatie, en lukt dat niet, doet de rechter er uitspraak over. Ook deze soort alimentatie stijgt elk jaar, is te lezen op de website van Rijksoverheid.

