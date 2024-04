Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ongemakkelijkheid bij Daar Gaan Ze Weer-Debbie en Vincenzo, die schoonmoeder bezoeken

Debbie wipte met haar Italiaanse man en kind in Daar Gaan ze Weer langs bij haar moeder. Maar daar werd wel duidelijk dat Vincenzo en zijn schoonmoeder Angela een ietwat aparte en ongemakkelijke band hebben.

In Daar Gaan Ze Weer gaan voormalig televisiegezichten opnieuw hun droom achterna in het buitenland. Oud B&B Vol Liefde-kandidaten Debbie en Carolien, realitygezichten Jacobien en Arjen, Ik Vertrek-Aadje en Richard van en Maaike en Bart van Helemaal het Einde komen in het programma voorbij. Ze beginnen allemaal een nieuwe onderneming en kijkers aanschouwen het wel en wee daarvan.

Kandidaten Jacobien en Arjen vielen eerder nogal op. Mede door het ietwat dramatische karakter van Jacobien. Ook in de aflevering van vandaag bleek dat weer. Jacobien noemt nogal graag haar kleding en spullen bij merknaam. Zo is ze ‘haar Gucci’ kwijt. Maar ze kan ‘haar’ niet vinden, dus wordt het de ‘Tom Ford’. „Heeft iemand aan haar gezeten?”, vraagt Jacobien aan haar kinderen over ‘haar Gucci’. „Ze mist mij, ik voel het”, aldus Jacobien.

Debbie en Vincenzo op bezoek bij schoonmoeder Angela

Debbie is met haar Vincenzo en Peppino in Noord-Holland op bezoek bij haar ouders. En daar blijkt dat ‘schoonmoeder’ Angela ook nogal een portret is. Want Vincenzo en Angela hebben een beetje een ongemakkelijke band.

Angela heeft namelijk taart voor haar schoonzoon gehaald. Maar wat blijkt? De taart is voor de Italiaan te zoet en hij slaat een stukje af. „Het is van de beste bakker in Wognum. We hebben maar één bakker, maar dat geeft niet.” Vincenzo kiest voor een banaantje. „Wat een aparte Italiaan, ongelofelijk”, aldus Angela. Volgens Debbie begrijpen haar man en moeder elkaar niet altijd.

Ongemakkelijk tussen schoonmoeder en schoonzoon

Angela heeft later een ‘piccolo’ koffie gemaakt voor Vincenzo. Ze ruikt aan het kopje en zegt: „Hmm, it’s Italiano.” En Vincenzo trekt daar een bedenkelijk hoofd bij en loopt weg. Daarna attendeert Angela Vincenzo er opnieuw op dat ze taart voor hem heeft gekocht. Maar Vincenzo vindt het te zoet. Waarna Angela uitspreekt dat Vincenzo ‘te zoet’ is.

Als de familie aan de keukentafel zit, begint Debbie een gesprek in het Engels. Zodat zowel haar moeder als haar man het allemaal begrijpen. Ze vertelt dat het koppel safari-tenten gaat bekijken voor hun Italiaanse Glamping. Maar Angela praat liever in het Nederlands. Vincenzo is een „typische Italiaan”, zegt ze tegen haar dochter. Volgens Angela snapt Vincenzo namelijk niet helemaal hoe je grond moet egaliseren voor als straks de safari-tenten op hun Italiaanse erf arriveren. Vincenzo oppert nog dat Angela als eerst de safari-tent mag uitproberen. „Nou, niet als jij het hebt gemaakt”, zegt Angela in het Nederlands.

„Nou mam, doe niet zo lullig”, aldus Debbie.

Vermakelijke televisie in Daar Gaan Ze Weer

Naast de zoektocht naar safari-tenten brengen Debbie en haar gezin een bezoekje aan Volendam. Debbie laat haar man haring proeven en verkleden voor een foto in traditionele klederdracht. En hoewel Debbie het allemaal schitteren vindt, kijkt Vincenzo er allemaal wat bedenkelijk bij.

Je kijkt Daar Gaan ze Weer terug via Videoland.

