Wilfred Genee gaat discussie met Johan Derksen aan in Vandaag Inside: ‘Hoe moeilijk kan sorry zeggen zijn?’

De opmerking van Johan Derksen over kamerlid Habtamu de Hoop deed vorige week behoorlijk wat stof opwaaien en ook gisteravond ging het er weer over, tijdens de uitzending van Vandaag Inside. Dit keer sprak ook Wilfred Genee Derksen aan op het feit dat hij geen sorry wil zeggen. „Hoe moeilijk kan het zijn?”

Het laatste woord over de opmerking van Derksen over kamerlid Habtamu de Hoop is nog niet gezegd, zo bleek gisteravond tijdens de uitzending van Vandaag Inside. Vorige week stelde Derksen dat De Hoop geen Fries kan zijn omdat hij is geadopteerd uit Ethiopië. „Hij is toch geen Fries, kom op zeg”, zei Derksen. „Ik ben toch ook geen Surinamer?”

Wilfred Genee gaat discussie aan in Vandaag Inside

Ook Wilfred Genee wilde daar tijdens de uitzending van gisteren nog iets over kwijt. Het zit hem namelijk niet lekker dat Derksen weigert zijn excuses aan te bieden en hij gaat de discussie met Derksen aan. Hij stelt dat het racistisch kán zijn wat Derksen zei. „Johan zei: een man met een Afrikaans uiterlijk kan geen Fries zijn. Dan gaat het dus over de kleur. Dat is hier toch de kern?” Tijden veranderen, volgens Genee. „De wereld verandert. Hoe moeilijk kan het zijn om een keer sorry te zeggen?”, vraagt hij zich af.

Derksen begrijpt daarentegen de commotie rond zijn uitspraken niet. „Het leek wel of er geen ander nieuws in Nederland was. En ik kan er gelukkig goed tegen, maar er zijn mensen die met zoveel negatieve publiciteit voor de trein springen”, reageert hij.

Racisme aanpraten

Bovendien heeft Derksen naar eigen zeggen het gevoel dat mensen hem ‘racisme aan willen praten’. Hij peinst er dan ook niet over om zijn excuses aan te bieden voor zijn opmerking. „Daar heb ik geen zin in. Dan geef ik toe dat het een racistische opmerking is”, zei hij stellig tijdens de uitzending van Vandaag Inside.

Tafelgenoten René van der Gijp, sportjournalist Valentijn Driessen en ondernemer Chris Woerts vallen Derksen bij in zijn mening. „Er is nog niemand geweest die tegen mij heeft gezegd: dat was racistisch”, reageert Van der Gijp.

